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Вже завтра на Херсонщині будуть створені окружні виборчі комісії

31 травня Центральна виборча комісія визначиться із складом окружних виборчих комісій по виборам народних депутатів. Чисельність комісій буде від дванадцяти до вісімнадцяти членів. В Херсонській області буде п'ять окружних комісій. Їхні центри будуть розташовані в Суворовському, Корабельному районах міста Херсону, В Новій Каховці, Каховці та Олешках.

Представники політичних партій повинні були ще до 28 травня включно подати кандидатури до окружних комісій. Згідно порядку формування окружних комісій, представників від парламентських партій включають до складу комісій автоматично. Всі інші представники партій повинні пройти процедуру жеребкування. 
Жеребкування відбудеться 31 травня. 
Й після створення комісій розпочнеться безпосередня підготовка виборчого процесу. 
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