Усі окружні виборчі комісії на Херсонщині утворилися у максимальному складі - доповнено

31 травня Центральна виборча комісія утворила 199 окружних виборчих комісій. До їхнього складу було обрано 3 тис. 582 особи, тобто, всі комісії утворені у максимально можливому складі.





ЦВК розглянула подання політичних партій, депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради України поточного скликання, а також політичних партій – суб’єктів виборчого процесу, кандидатів у народні депутати України від яких було зареєстровано у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

Кадидати від "парламентських" партій були включені в склади комісій автоматично. Серед інших кандидатур відбулося жеребкування.





З урахуванням обов’язкового включення кандидатур до складу окружних виборчих комісій та із застосуванням механізму жеребкування усього до складу зазначених комісій включається 3 582 особи.





Відтак усі 199 комісій утворюються у максимальному складі 18 осіб.





Тарас Бузак (Блок Петра Порошенка "Солідарність") очолив окружну виборчу комісію № 182.

Його заступник Артем Сопов (партія Слово і честь").

Секретарка в цій комісії Евеліна Дмитревич (Ліберальна партія України).





183 окружну виборчу комісію (Корабельний район міста Херсона) очолив Дмитро Гераскін (Радикальна партія Олега Ляшка).

Його заступник - Дмитро Подольський (ВО "Самопоміч"). Секретар комісії Сергій Мустафін ("Сильна Україна").





184 окружну виборчу комісію (Нова Каховка) очолив Микола Масютка ("Народний фронт"), його заступник Денис Тимофєєв ("Батьківщина"), секретар - Олег Костишин (ВО "Свобода").





185 окружну виборчу комісію (Каховка) очолила Олеся Шулим ("Солідарність жінок України"), її заступниця Оксана Мироненко (Опозиційний блок), секретарка комісії Тетяна Шумейко ("Правий сектор").





186 окружну виборчу комісію (Олешки) очолив Олександр Сітніков (Інтернет партія України). Його заступниця Валентина Бондарук (Опозиційний блок). Секретар Денис Стрілец ("Україна майбутнього").





Склад окружних виборчих комісій на Херсонщині:





Додаток 20 до постанови Центральної виборчої комісії від 31 травня 2019 року № 919





СКЛАД окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року



Херсонська область



Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 182





Голова комісії - Бузак Тарас Олександрович, 1976 року народження -від ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання.



Заступник голови комісії - Сопов Артем Костянтинович, 1981 року народження - від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СИЛА І ЧЕСТЬ".



Секретар комісії - Дмитревич Евеліна Анатоліївна, 1995 року народження - від Ліберальної партії України.





Члени комісії:





Арасланова Ганна Іванівна, 1957 року народження - від Політичної партії "Єдина Країна";





Батракова Лариса Володимирівна, 1950 року народження - від Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;





Василенко Ярослав Анатолійович, 1960 року народження - від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина";





Вергун Людмила Григорівна, 1948 року народження - від Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК";





Гераскін Микола Віталійович, 1987 року народження - від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;





Гореліков Ігор Володимирович, 1971 року народження - від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;





Гуменюк Алла Олександрівна, 1970 року народження - від Партії "Сильна Україна";





Єщенко Ольга Петрівна, 1976 року народження - від Партії "Відродження";





Кузюра Дмитро Олександрович, 1970 року народження - від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода";





Німіч Тетяна Леонідівна, 1961 року народження - від Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;





Соколовська Ірина Анатоліївна, 1980 року народження - від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ";





Співакіна Ольга Володимирівна, 1983 року народження - від Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ";





Циктор Михайло Вікторович, 1986 року народження - від Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;





Шумейко Володимир Андрійович, 1951 року народження - від Політичної партії "ПРАВИЙ СЕКТОР";





Шуригін Денис Олексійович, 1983 року народження - від ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ".





Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 183





Голова комісії - Гераскін Дмитро Віталійович, 1976 року народження-від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання.



Заступник голови комісії - Подольський Дмитро Сергійович, 1992 року народження - від Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання.





Секретар комісії - Мустафін Сергій Рінатович, 1961 року народження - від Партії "Сильна Україна".





Члени комісії:





Бехарський Едуард Янович, 1967 року народження - від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода";





Бондаренко Вікторія Вікторівна, 1996 року народження - від Партії "Відродження";





Виногородська Олена Валеріївна, 1981 року народження - від Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;





Гогун Людмила Володимирівна, 1951 року народження - від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ";





Горощенко Любов Володимирівна, 1955 року народження - від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;





Гришкіна Ірина Вікторівна, 1960 року народження - від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів;





Дівєєва Ніна Олексіївна, 1955 року народження - від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СИЛА І ЧЕСТЬ";





Дудченко Наталя Іванівна, 1958 року народження - від Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;





Есаулова Оксана Вікторівна, 1976 року народження - від Політичної партії "Солідарність жінок України";





Зінченко Ольга Леонідівна, 1983 року народження - від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЄДИНА РОДИНА";





Подгурська Ангеліна Миколаївна, 1991 року народження - від Політичної партії "Інтернет партія України";





Синюк Ірина Олександрівна, 1966 року народження - від Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ";





Чечель Катерина Сергіївна, 1988 року народження - від Української партії "Зелена планета";





Чогандарян Крістіна Олександрівна, 1993 року народження - від ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ";





Ягофарова Лада Олександрівна, 1972 року народження - від ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання.





Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 184





Голова комісії - Масютка Микола Вікторович, 1986 року народження - від Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання.





Заступник голови комісії - Тимофеев Денис Володимирович, 1975 року народження - від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання.





Секретар комісії - Костишин Олег Тарасович, 1978 року народження - від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода".



Члени комісії:





Бєйнаровіч Вікторія Вікторівна, 1966 року народження - від Політичної партії "Всеукраїнське аграрне об'єднання "Заступ";





Блінда Альона Вікторівна, 1983 року народження - від Політичної партії "ПРАВИЙ СЕКТОР";





Вовченко Галина Едуардівна, 1975 року народження - від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА";





Григорець Микола Семенович, 1955 року народження - від Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК";





Джуманіязова Параскева Василівна, 1968 року народження - від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЄДИНА РОДИНА";





Жайворонок Василь Васильович, 1950 року народження - від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;





Кулик Юлія Олегівна, 1977 року народження - від ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;





Лагодинська Євгенія Андріївна, 2000 року народження - від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів;





Сеніна Алла Анатоліївна, 1976 року народження - від ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ";





Серова Олена Олександрівна, 1991 року народження - від Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;





Стовба Олена Володимирівна, 1979 року народження - від Політичної Партії "5Л0";





Тьотченко Оксана Василівна, 1975 року народження - від Партії "Відродження";





Чічканова Юлія Григорівна, 1985 року народження - від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ";





Шевченко Ірина Володимирівна, 1962 року народження - від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА";





Яворський Микола Володимирович, 1961 року народження - від Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання.





Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 185





Голова комісії - Шулим Олеся Дмитрівна, 1981 року народження - від Політичної партії "Солідарність жінок України".





Заступник голови комісії - Мироненко Оксана Вікторівна, 1985 року народження - від Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання.





Секретар комісії - Шумейко Тетяна Павлівна, 1957 року народження - від Політичної партії "ПРАВИЙ СЕКТОР".





Члени комісії:





Бакай Алла Миколаївна, 1968 року народження - від Політичної партії "Єдина Країна";





Василенко Інна Дмитрівна, 1990 року народження - від Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК";





Вдовиченко Дмитро Вікторович, 1977 року народження - від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;





Вдовиченко Світлана Миколаївна, 1979 року народження - від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА";





Горячук Олена Андріївна, 1981 року народження - від Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;





Гуляєва Тетяна Леонідівна, 1978 року народження - від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина";





Гурнаков Олексій Анатолійович, 1958 року народження - від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА";





Задунаєнко Анатолій Анатолійович, 1953 року народження - від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СИЛА І ЧЕСТЬ";





Зубатова Світлана Федорівна, 1955 року народження - від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;





Кавун Віталій Миколайович, 1954 року народження - від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода";





Кириченко Лариса Василівна, 1968 року народження - від Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;





Павлова Яна Олександрівна, 1985 року народження - від Політичної Партії "5.10";





Сітнікова Валентина Іванівна, 1965 року народження - від Політичної партії "Інтернет партія України";





Терентьєва Ірина Володимирівна, 1961 року народження - від ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;





Тьотченко Григорій Олександрович, 1971 року народження - від Партії "Відродження".



Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 186





Голова комісії - Сітніков Олександр Сергійович, 1964 року народження - від Політичної партії "Інтернет партія України".





Заступник голови комісії - Бондарук Валентина Іванівна, 1953 року народження - від Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК".





Секретар комісії - Стрілець Денис Ігорович, 1988 року народження -від Політичної партії "Україна Майбутнього".





Члени комісії:





Авер'янова Світлана Броніславівна, 1970 року народження - від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА";





Білоус Ігор Романович, 1957 року народження - від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода";





Бринза Наталя Миколаївна, 1982 року народження - від Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ";





Возаловська Наталія Анатоліївна, 1963 року народження - від ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;





Войтович Петро Степанович, 1959 року народження - від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ";





Гераскін Віталій Дмитрович, 1952 року народження - від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;





Громада Наталія Володимирівна, 1980 року народження - від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЄДИНА РОДИНА";





Корецька Ганна Миколаївна, 1965 року народження - від Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;





Кулакова Олена Іванівна, 1959 року народження - від ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ";





Махрова Світлана Григорівна, 1977 року народження - від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;





Русин Світлана Вячеславівна, 1976 року народження - від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СИЛА І ЧЕСТЬ";





Серебряков Юрій Васильович, 1964 року народження - від Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;





Скакун Ганна Олександрівна, 1949 року народження - від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина";





Тессіо Ірина Юріївна, 1969 року народження - від Української партії "Зелена планета";





Христич Юрій Петрович, 1956 року народження - від Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання







