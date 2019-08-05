На Херсонщині треба збільшити кількість госпітальних округів - Віктор Короленко

Директор Департаменту охорони здоров`я облдержадміністрації Віктор Короленко наголосив на необхідності збільшити кількість госпітальних округів в Херсонській області виходячи з потреб населення.





«Потрібно розділити Херсонський госпітальний округ на два окремих, адже до його меж входить більше 600 тисяч населення, а рекомендована кількість громадян на округ становить 250 тисяч осіб», – пояснив Віктор Короленко.





Новий округ він пропонує назвати Чорноморським.





Про це йшлося на засіданні міжвідомчої обласної робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів області під головуванням першого заступника голови облдержадміністрації Дмитра Бутрія.





Нагадаємо, на сьогодні на Херсонщині створено чотири госпітальні округи - Херсонський, Новокаховський, Бериславський та Генічеський.

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Госпітальний округ це - територіальне об’єднання закладів охорони здоров’я в одну мережу за принципом доступності, густоти та кількості населення, наявності готових лікувальних закладів, усталених шляхів доставки пацієнтів та дорожнього сполучення. Вони створюються навколо багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого та другого рівня. Ці лікарні надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу у зоні обслуговування госпітального округу. Важлива умова: від будь-якої точки округу до лікарні інтенсивного лікування пацієнт повинен мати можливість дістатися протягом максимум 60 хвилин. Це нововведення повинне оптимізувати використання ресурсів (приміщень, обладнання, фахівців, транспорту) та покращити надання медичної допомоги у всіх регіонах, незалежно від відстані між населеним пунктом та обласним центром.















