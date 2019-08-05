Скільки залишиться районів на Херсонщині?

Сьогодні в облдержадміністрації обговорювали проблемі питання адміністративно-територіальної реформи, зокрема, йшлося про кількість майбутніх районів в області та про збільшення госпітальних округів - повідомляє офіційний сайт облдержадміністрації





Обговорення проблемних питань відбулося на засіданні міжвідомчої обласної робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів області під головуванням першого заступника голови облдержадміністрації Дмитра Бутрія.





"Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розробило та запропонувало для Херсонської області утворити три проектні одиниці адміністративно-територіального устрою з центрами у місті Херсон, Нова Каховка та Генічеськ. На сьогодні в області утворено 31 об'єднану територіальну громаду, що складає 33% від площ Херсонщини, на яких проживає 62% населення від загальної кількості жителів регіону", - поінформував Дмитро Бутрій.





За результатами обговорення було прийняте рішення про подачу на розгляд до Мінрегіонбуду проекту щодо створення не трьох, а п`яти укрупнених районів з центрами у місті Херсон (Херсон, Білозерський район та Олешківська ОТГ), Нова Каховка (Нова Каховка, Каховка, Каховський, Великолепетиський, Верхньорогачицький, Горностаївський і частина Чаплинського району), Берислав (Бериславський, Великоолександрівський, Високопільський, Нововоронцовський райони), Генічеськ ( Генічеський, Новотроїцький, Нижньосірогозький, Іванівський райони та Асканія-Нова ОТГ) і Скадовськ (Скадовський, Каланчацький, Голопристанський, місто Гола Пристань і Олешківский райони без Олешківської ОТГ).





Дмитро Бутрій наголосив: «Потрібно відстояти власну позицію щодо адміністративно-територіального устрою Херсонщини на рівні Міністерства відповідно до місцевих територій, густоти населення й ментальності. Розвиток усіх районів і громад Херсонщини повинен здійснюватися рівномірно й збалансовано»



