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З Білозерського району вивезуть 110 тон непридатних пестицидів

З Херсонщини вивезуть 110 тонн непридатних до використання пестицидів. Це лише 17 частина всіх безхазяйних пестицидів, які багато років зберігаються в області та становлять екологічну загрозу.

Як повідомив сайт ХОДА із посиланням на директора Департаменту екології та природних ресурсів ОДА Юрій Попутько за даними інвентаризації, проведеної у 2019 році на території Херсонській області, кількість безхазяйних непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин становить понад 1880 тонн.
До кінця 2019 року планується вивезти безхазяйні пестициди, що знаходяться на території Білозерського району: 65,2 тонни, що знаходяться на складі Агрофірма Радгосп «Білозерський» та 44,8 тонн, які знаходиться на території Федорівської сільської ради та зберігаються на відкритому майданчику.

Розв’язати проблему, пов’язану з утилізацією пестицидів можливо лише за межами держави, бо на території України відсутні підприємства, які мають ліцензію на здійснення зазначених операцій.

Для утилізації відходів залучили спеціалізовану організацію, що має ліцензію на здійснення операцій зі збирання, перевезення та зберігання непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин з подальшим транспортуванням для утилізації на території іншої держави.

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