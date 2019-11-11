На наступний рік виділяється майже 400 млн гривен на ремонт доріг
Сформовано план ремонту доріг в Херсонській області на 2020 рік. Загальна сума робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення складає майже 400 млн грн. Про це повідомив в.о. директора Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури ОДА Анатолій Галамага під час селекторної наради. Він надав перелік об’єктів ремонту доріг на наступний рік.
До нього увійшли:
- будівництво 6,6 км нової автомобільної дороги у напрямку Приморське -Лазурне;
- капітальний ремонт мосту на автомобільній дорозі О220405 Калініндорф - Калінінське, км 5+400;
- капітальний ремонт дороги О220609 Орлове - Іванівка (км 13+000 - км 15+500);
- 13 об’єктів поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
Також заплановано ремонт 41 об’єкта вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах на загальну суму 119 млн грн. - повідомляє сайт ХОДА
До нього увійшли:
- будівництво 6,6 км нової автомобільної дороги у напрямку Приморське -Лазурне;
- капітальний ремонт мосту на автомобільній дорозі О220405 Калініндорф - Калінінське, км 5+400;
- капітальний ремонт дороги О220609 Орлове - Іванівка (км 13+000 - км 15+500);
- 13 об’єктів поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
Також заплановано ремонт 41 об’єкта вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах на загальну суму 119 млн грн. - повідомляє сайт ХОДА