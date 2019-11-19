19 листопада у інформаційному агентстві «Укрінформ» відбувся круглий стіл на тему «Свобода пересування в умовах конфлікту» повідомляє відділ комунікації ГУНП в АР Крим та м. СевастополіНачальник кримської поліції Віталій Стрижак спільно з прокурором АР Крим Ігорем Поночовним та Постійним Представником Президента України в АР Крим Антоном Кориневичем прийняли участь у круглому столі «Свобода пересування в умовах конфлікту». На заході обговорювалась спільна стратегія та план дій щодо поліпшення порядку та умов перетину контрольно-пропускних пунктів в’їзду/виїзду з тимчасово окупованими територіями України.Учасники круглого столу висловили сподівання, що спільні зусилля принесуть користь та посприяють вирішенню більшої частини порушених проблем.