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«Свобода пересування в умовах конфлікту»

19 листопада у інформаційному агентстві «Укрінформ» відбувся круглий стіл на тему «Свобода пересування в умовах конфлікту» повідомляє відділ комунікації ГУНП в АР Крим та м. Севастополі

Начальник кримської поліції Віталій Стрижак спільно з прокурором АР Крим Ігорем Поночовним та Постійним Представником Президента України в АР Крим Антоном Кориневичем прийняли участь у круглому столі «Свобода пересування в умовах конфлікту». На заході обговорювалась спільна стратегія та план дій щодо поліпшення порядку та умов перетину контрольно-пропускних пунктів в’їзду/виїзду з тимчасово окупованими територіями України.

Учасники круглого столу висловили сподівання, що спільні зусилля принесуть користь та посприяють вирішенню більшої частини порушених проблем.
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