АНОНС. Круглий стіл: які правові потреби херсонської громади?
29 листопада 2019 року об 11-00 у малому залі Херсонської міської ради відбудеться круглий стіл із обговорення результатів дослідження правових потреб вразливих груп населення громади Херсону.
Дослідження «Доступ про правових послуг серед уразливих категорій населення в Херсоні» провела ініціативна група у складі представників Херсонського офісу Мережі правового розвитку при ГО «ІРЦ «Правовий простір» та ХОО КВУ, обласного відділення Соціологічної асоціації України, представників депутатського корпусу та органів місцевого самоврядування
Результати дослідження презентують:
- голова ІРЦ "Правовий простір" Наталія Бімбірайте;
- голова обласного відділення Соціологічної асоціації України Микола Гоманюк;
- голова обласного відділення Херсонської обласної організації КВУ Дементій Бєлий
Запрошуються депутати, представники громадськості, надавачі безоплатної правової допомоги, журналісти
Дослідження проводилося з травня до жовтня цього року в рамках програми #Правоспроможна_громада», яка адмініструється Громадською спілкою «Мережа правового розвитку» у партнерстві з МФ «Відродження», Київським міжнародним інститутом соціології, Українською фундацією правової допомоги та мережею правових клубів Pravokator.
Дослідження «Доступ про правових послуг серед уразливих категорій населення в Херсоні» провела ініціативна група у складі представників Херсонського офісу Мережі правового розвитку при ГО «ІРЦ «Правовий простір» та ХОО КВУ, обласного відділення Соціологічної асоціації України, представників депутатського корпусу та органів місцевого самоврядування
Результати дослідження презентують:
- голова ІРЦ "Правовий простір" Наталія Бімбірайте;
- голова обласного відділення Соціологічної асоціації України Микола Гоманюк;
- голова обласного відділення Херсонської обласної організації КВУ Дементій Бєлий
Запрошуються депутати, представники громадськості, надавачі безоплатної правової допомоги, журналісти
Дослідження проводилося з травня до жовтня цього року в рамках програми #Правоспроможна_громада», яка адмініструється Громадською спілкою «Мережа правового розвитку» у партнерстві з МФ «Відродження», Київським міжнародним інститутом соціології, Українською фундацією правової допомоги та мережею правових клубів Pravokator.