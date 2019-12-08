» » АНОНС. Круглий стіл: які правові потреби херсонської громади?

АНОНС. Круглий стіл: які правові потреби херсонської громади?

29 листопада 2019 року об 11-00 у малому залі Херсонської міської ради відбудеться круглий стіл із обговорення результатів дослідження правових потреб вразливих груп населення громади Херсону.

Дослідження «Доступ про правових послуг серед уразливих категорій населення в Херсоні» провела ініціативна група у складі представників Херсонського офісу Мережі правового розвитку при ГО «ІРЦ «Правовий простір» та ХОО КВУ, обласного відділення Соціологічної асоціації України, представників депутатського корпусу та органів місцевого самоврядування

Результати дослідження презентують:
- голова ІРЦ "Правовий простір" Наталія Бімбірайте;
- голова обласного відділення Соціологічної асоціації України Микола Гоманюк;
- голова обласного відділення Херсонської обласної організації КВУ Дементій Бєлий

Запрошуються депутати, представники громадськості, надавачі безоплатної правової допомоги, журналісти

Дослідження проводилося з травня до жовтня цього року в рамках програми #Правоспроможна_громада», яка адмініструється Громадською спілкою «Мережа правового розвитку» у партнерстві з МФ «Відродження», Київським міжнародним інститутом соціології, Українською фундацією правової допомоги та мережею правових клубів Pravokator.скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica