Навчання для ОТГ: децентралізація та перші вибори

ОБСЄ в Україні проводить семінари у форматі ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНИХ ЗУСТРІЧЕЙ З ВИБОРЦЯМИ ПЕРЕД ПЕРШИМИ МІСЦЕВИМИ ВИБОРАМИ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ у грудні 2019 року.

Тренери з Херсонської обласної організації Комітету виборців України (ХОО КВУ) забезпечують цікаві змістовні навчальні семінари та яскраві роздаткові матеріали. Тематичний план семінарів (тривалість 2 години): - Реформа децентралізації – нові можливості для ОТГ - Нові органи місцевого самоврядування та їхні повноваження в ОТГ - Виборча система та організація перших виборів в ОТГ Запрошуємо лідерів громадської думки: це всі кандидати в депутати, всі діючі депутати, вчителі, бібліотекари, лікарі, працівники культури, соціальні працівники, місцеві фермери та підприємці, всі члени Територіальної та дільничних виборчих комісій, просто активні громадяни, активні пенсіонери тощо. Графік семінарів у Херсонській області, в двох ОТГ (Костогризівська ОТГ та Вербівська ОТГ) - в 4-х населених пунктах: в селі Костогризове (запрошуємо також мешканців з с. Богданівка та с. Наталівка) - 10.12.2019, початок о 10.00

в селі Семенівка - 10.12.2019, початок о 14.00

в селі Верби (запрошуємо також мешканців з с. Зернове, с. Комсомольське, с. Партизани, с. Чеховка ) 11.12.209, початок о 10.00

в селі Дем’янівка - 11.12.2019, початок о 14.00 Галина Бахматова, ХОО КВУ, моб. тел. 050 605 63 16, 095 17 38 693



