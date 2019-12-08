» » Навчання для ОТГ: децентралізація та перші вибори

Навчання для ОТГ: децентралізація та перші вибори

ОБСЄ в Україні проводить семінари у форматі ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНИХ ЗУСТРІЧЕЙ  З ВИБОРЦЯМИ  ПЕРЕД ПЕРШИМИ МІСЦЕВИМИ ВИБОРАМИ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ у грудні 2019 року.

Тренери з Херсонської обласної організації Комітету виборців України (ХОО КВУ)   забезпечують цікаві змістовні навчальні семінари та яскраві роздаткові матеріали.

Тематичний план семінарів (тривалість 2 години):

- Реформа децентралізації – нові можливості для ОТГ

- Нові органи місцевого самоврядування та їхні повноваження в ОТГ

- Виборча система та організація перших виборів в ОТГ

Запрошуємо лідерів громадської думки: це  всі кандидати в депутати, всі діючі депутати, вчителі, бібліотекари, лікарі, працівники культури, соціальні працівники, місцеві фермери та підприємці, всі члени  Територіальної та дільничних виборчих  комісій, просто активні громадяни, активні пенсіонери тощо.

Графік семінарів у Херсонській області, в двох ОТГ (Костогризівська ОТГ та Вербівська ОТГ) - в 4-х населених пунктах:

  • в селі  Костогризове (запрошуємо також мешканців з с. Богданівка та с. Наталівка)  - 10.12.2019, початок о 10.00
  • в селі Семенівка  - 10.12.2019, початок о 14.00
  • в селі  Верби  (запрошуємо також мешканців з с. Зернове, с.  Комсомольське, с. Партизани, с. Чеховка ) 11.12.209, початок о 10.00
  • в селі Дем’янівка  - 11.12.2019, початок о 14.00

Галина Бахматова,  ХОО КВУ, моб. тел. 050 605 63 16, 095 17 38 693


Інформаційно-роз’яснювальні зустрічі з виборцями в рамках проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Підтримка належного врядування в місцевих громадах як складової реформи децентралізації». Проект виконується у співпраці з Міністерством з питань розвитку громад та територій України та фінансується Місією Сполучених Штатів Америки до ОБСЄ, Міністерством закордонних справ Королівства Норвегії, Федеративної Республіки Німеччина та Литовської Республі

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica