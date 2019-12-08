Навчання для ОТГ: децентралізація та перші вибори
|ОБСЄ в Україні проводить семінари у форматі ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНИХ ЗУСТРІЧЕЙ З ВИБОРЦЯМИ ПЕРЕД ПЕРШИМИ МІСЦЕВИМИ ВИБОРАМИ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ у грудні 2019 року.
Тренери з Херсонської обласної організації Комітету виборців України (ХОО КВУ) забезпечують цікаві змістовні навчальні семінари та яскраві роздаткові матеріали.
Тематичний план семінарів (тривалість 2 години):
- Реформа децентралізації – нові можливості для ОТГ
- Нові органи місцевого самоврядування та їхні повноваження в ОТГ
- Виборча система та організація перших виборів в ОТГ
Запрошуємо лідерів громадської думки: це всі кандидати в депутати, всі діючі депутати, вчителі, бібліотекари, лікарі, працівники культури, соціальні працівники, місцеві фермери та підприємці, всі члени Територіальної та дільничних виборчих комісій, просто активні громадяни, активні пенсіонери тощо.
Графік семінарів у Херсонській області, в двох ОТГ (Костогризівська ОТГ та Вербівська ОТГ) - в 4-х населених пунктах:
Галина Бахматова, ХОО КВУ, моб. тел. 050 605 63 16, 095 17 38 693
Інформаційно-роз’яснювальні зустрічі з виборцями в рамках проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Підтримка належного врядування в місцевих громадах як складової реформи децентралізації». Проект виконується у співпраці з Міністерством з питань розвитку громад та територій України та фінансується Місією Сполучених Штатів Америки до ОБСЄ, Міністерством закордонних справ Королівства Норвегії, Федеративної Республіки Німеччина та Литовської Республі