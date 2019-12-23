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До кінця тижня ми будемо точно знати рівень небезпечності "чорногорського" піску

До кінця тижня мають з'явитися результати лабораторних досліджень відходів, завезених із Чорногорії. Про це сьогодні під час засідання виконавчого комітету повідомив міський голова Володимир Миколаєнко - повідомив офіційний сайт Херсонської міської ради

"Сьогодні ми зустрічалися із представниками фірми "Арка" - підприємством, яке заключило договір із "Ітакою". Керівництво "Арки" пообіцяло, що найближчим часом надасть нам план дій стосовно того, як цей вантаж відправити назад. Приймати ці відходи ми не будемо", - зауважив Володимир Миколаєнко.

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Нагадаємо, раніше Володимир Миколаєнко повідомив, що міська рада звернулася до правоохоронних органів з приводу розслідування сфальсифікованого  гарантійного листа міського голови.


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