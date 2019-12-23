"Херсонський пісокгейт": нові подробиці





Завезений із Чорногорії "пісок", що мали захоронити на міському сміттєзвалищі, за попередніми даними, вміщує важкі метали, "гарантійний лист" від міської влади про утилізацію промислових відходів - сфальшований, а самі відходи заховають на херсонському сміттєзвалищі за триста тисяч гривен, хоча Євросоюз нібито виділив на утилізацію 60 млн Євро. Такі перші підсумки кількох днів «Херсонського пісокгейту».





Коротко про те, що відомо на сьогодні





Завезений із Чорногорії "пісок", що мали захоронити на міському сміттєзвалищі, за попередніми даними, вміщує важкі метали. Про це заявив під час засідання виконкому Херсонської міської ради міський голова Володимир Миколаєнко, повернувшись з морпорту, де нині перебуває вантаж, повідомляє кореспондент Укрінформу.





«Судячи з тієї інформації, яку ми отримали, попередньої інформації – лабораторне дослідження митниці – там справді є порушення екологічних вимог… Думаємо, ми будемо створювати буквально сьогодні робочу групу (з залученням правоохоронних органів – ред.) і вирішувати, що робити далі. Ну, зрозуміло, що приймати, судячи з попередньої інформації, цей вантаж на територію міста ми не маємо права», - зазначив Миколаєнко.





Він уточнив, що, за попередніми висновками, в «чорногорській» суміші є важкі метали і що митники очікують на остаточні висновки лабораторних досліджень до кінця тижня.





Він також назвав «головним цинізмом ситуації», що за інформацією, яка наразі є у відкритих джерелах, європейська спільнота начебто виділила на утилізацію цього сміття і доведення до ладу колишнього суднобудівного заводу, звідки його привезли, 50 млн євро. А контракт підприємства ТОВ «ТД Ітака», що є оператором міського сміттєзвалища, з фірмою «Арка» на захоронення «піску» – 300 тисяч гривень.





Також міський голова стверджує, що «гарантійний лист», який фігурує у справі про «чорногорський пісок» - це сфальшований документ, який надав фірмі «Арка», за словами їх представника, колишній керівник ТОВ «ТД Ітака». І зазначив, що представник київської фірми «Арка» стверджує, що у них є всі дозвільні документи, висновки експертиз, що цей вантаж не є небезпечним.





Що було вчора?

Спочатку була сенсація: депутат Херсонської міської ради Віталій Богданов повідомив, що в Херсоні розвантажується груз із майже 3 тисячами тон промислових відходів із Чорногорії, які будуть утилізовані на Херсонському сміттєзвалищі. Саме сміттєзвалище за всіма нормами повинно бути закрито ще дванадцять років тому. Й до того ж воно не пристосоване для утилізації промислових відходів.





Далі в соціальних мережах появився "гарантійний лист" за підписом Херсонського міського голови Володимира Миколаєнка, в якому поясняється, що промислові відході - це пісок, який використовувався як засіб для очищення кораблів, а тепер буде використовуватися при утилізації побутових відходів на нашому сміттєзвалищі. Він має третій - четвертий рівень небезпеки, тобто самий низький.





Пізніше з'ясувалося, що "гарантійного листа" з боку нашої мерії ніхто не підписував, а містом поповзли чутки, що в Херсон привезли радіаційні відходи.





Переломним моментом став пост голови Державної митної служби Максима Нефьодова на його сторінці у Фейсбуці про контрабанду небезпечних відходів.





Цитуємо: "#контрабанда_тижня цього разу дуже незвична. Ось корабель, везе перші 3600 т «піску» з м. Бієло в Чорногорії. До кінця року мали привезти 10 000 т. Пісок? В Україну? По ціні €1.20 за тону (пісок десь в 100 разів більше коштує)? Нічого не дивує? Подивіться, як виглядає цей «пісок» - насправді, це відходи піскоструйної обробки кораблів з верфі, яка зачиняється. Тобто простими словами - небезпечні відходи. Очевидно, замість їх переробки хтось просто хоче використати Україну як сміттєзвалище, імпортувавши їх на підставну компанію зі статутним капіталом 2 грн. Більше того, подані підробні документи щодо зобов‘язань щодо захоронення «піска» (нащо його захоронювати, якщо це пісок?!?), Національна поліція України порушила кримінальне провадження. Станом на зараз корабель стоїть, оформлювати такий вантаж Нова митниця не збирається, звісно





Окремо дякую Єгор Фірсов (голова Державної екологічної інспекції - ПХ), без його втручання всіх місцевих екологів купили б з потрохами".





Національна поліція України порушила кримінальне провадження, оформлювати такий вантаж Нова митниця не буде. Міськрада Херсона звернулася до правоохоронців з проханням розібратися зі сфальсифікованим документом у справі «піску» з Чорногорії.





Чого чекаємо завтра?

Завтра, 18 грудня представник фірми «Арка» повинен дати бачення, як цей вантаж буде вивозитися.





Коментарі голови обласної організації Партії Зелених України Володимира Шелудько:





Які , поки що поверхневі, висновки можна зробити з ситуації що склалася з відходами з Чорногорії:

1. Цинізм, або посадовий пофігізм більшості так званого самоврядування в Херсоні на чолі з мером.

Судіть самі, депутати та керівники мерії міста Бієла, що в Чорногорії, які представляють інтереси громади в 3500 людей, приймають рішення взяти кредит в ЄБРР в 50.0 млн. євро для того щоб очистити свою територію від промислових відходів піскоструменевої обробки корпусів суден на своїй збанкрутілий судноверфі в кількості приблизно 150.0 тис. тон.





2. Такі ж самі керівники на чолі з мером Миколаєнко в нашому, майже 300 тисячному Херсоні навпаки палець о палець не вдарили щоб хоч якось вирішити проблему створення цивілізованого полігону ТПВ та будівництва заводу з комплексної утилізації своїх відходів.





3. Я вже не кажу про чесноти українських наукових закладів. В нашому випадку науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя назвав відходи від очищення днищ кораблів, які завезли в Херсон з Чорногорії, безпечними. Про це сказано в результатах оцінки ступеня небезпеки відходів - піску, який утворився після піскоструминної обробки днища суден на судноремонтом заводі міста Біела.





4. Може воно й так, але присмак від всього цього для самої держави і всіх нас є небезпечним, бо сам завезений продукт ніяк не може відповідати коду ЗЕД 2811 22 00 00 діоксид кремнію, або пісок кварцевий. Але хтось все ж цей код сюди притулив?





5. Детектив з документами. Директор порту Олександр Сухін стверджує, що «Суховантаж із чорногорським піском – близько чотирьох тисяч тонн - дійсно пришвартувався біля їхнього терміналу. На нього є весь пакет документів – включно із сертифікатом радіаційної безпеки та підтвердженням того, що пісок не є токсичним. Інакше вони б його просто не прийняли». І тут взагалі не зрозуміла позиція митниці, що все це чиста контрабанда і хто ж тоді контрабандист.

Публічно ніде не видно дозволу Мінекології, без якого цей вантаж взагалі не зміг би перетнути кордон України,

Плюс невідомо звідки і навіщо гарантійний лист від якого відкараскується мер.





6. Парадоксально, але все це відбувається на тлі, коли Херсонська область мобілізує всі свої фінансові ресурси на вивіз для утилізації до Франції своїх небезпечних відходів - непридатних засобів захисту рослин. Більш того просить допомоги у країн донорів які співпрацюють з GEF.









Фото: зі сторінки голови Державної митної служби Максима Нефьодова







