В інклюзивному театрі нова вистава

30 січня о 14.00 у Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Олеся Гончара відбудеться прем’єра інклюзивної вистави «Як папуги стали різнокольоровими» (за мотивами казки А. Шапіро), яку презентують громаді учасники інклюзивного театру при бібліотеці «Звичайна роль - особливий актор».

Цей проект вже другий рік поспіль діє на базі КЗ «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара» Херсонської обласної ради.

Головною метою проекту є привернення уваги громади до проблем реалізації людей з особливими потребами, а також подолання стереотипів щодо місця сучасної бібліотеки у суспільстві.

До складу інклюзивної театральної трупи входять діти-аутисти, діти з синдромом Дауна, діти з вадами слуху. Сьогодні інклюзивний театр при бібліотеці працює у форматі – Open Space – відкритому просторі для всіх бажаючих, хто хоче спробувати себе у театральному мистецтві, що дозволяє долучитися до проекту тим родинам, які виховують дітей з інвалідністю, але не є членами певних громадських організацій.

На сьогоднішній день у реалізації проекту беруть участь понад 50 особливих дітей разом зі своїми батьками.

Уся робота над виставою проходить під професійним керівництвом досвідченого режисера Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша – заслуженого діяча мистецтв України - Корольової Ірини Володимирівни. Цього року до проекту був зарошений молодий, але талановитий хореограф – Наталка Якуба, допомога якої дозволила особливим дітям та їхнім батькам опанувати певні танцювальні навички та наповнити нову виставу чуттєвими хореографічними елементами.

Унікальність проекту полягає в тому, що це – перший інклюзивний театр при бібліотеці, що діє на території України.

Сподіваємося, що цей проект не лише надасть можливість людям з особливими потребами самореалізовуватися, але й стане надихаючим прикладом для інших регіонів України.







