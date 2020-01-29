Краєзнавці представили проект нового герба області
Сьогодні на громадському обговоренні "Відродження геральдичної спадщини Херсонського краю", яке відбулося у Кризовому медіа-центрі. Херсон, краєзнавці представили проект гербів та прапорів Херсонської області та обласного центру, які спираються на історичні традиції та відтворюють символи та елементи стародавніх гербів нашого краю.
Це герби, які спираються на традиції гербу Херсонського краю, який використовувався за часів Української народної республіки. Він відтворює стародавні символи, які поєднують християнський хрест та три стилізовані корони та ведуть початок від символів Хрещення Святого Володимира у стародавньому Херсоні. А проект нового герба Херсона спирається на традиції гербу Херсонського пікінерного полку, який базувався на місті майбутнього Херсону ще задовго до Указу Катерини Другої.
Про це розповів краєзнавець та історик Олексій Паталах, один з ініціаторів реформування гербів Херсону та області.
Ось таким бачать майбутній герб Херсонської області члени Українського геральдичного товариства Олексій Паталах та Олександр Карпенко:
А це прапор: А це бачення герба Херсона:
Й прапора: