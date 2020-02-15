Кочубеївська громада буде з антикорупційною програмою

На день закоханих у будівлі Кочубеївської сільської ради відбулась зустріч експертів Причорноморського центру політичних і соціальних досліджень з активними мешканцями громади. Тема зустрічі – актуальність та впровадження антикорупційної програми у громаді. Обговорили як стан антикорупційної стратегії в Україні загалом, так і напрями можливих корупційних викликів для громади. Окрім того, експерти центру презентували «інституційний подарунок» для громади – створений проект антикорупційної програми, що враховує особливості саме Кочубеївської ОТГ та може бути використаний як робочий документ до впровадження. Про це та інше, детальніше у нашому матеріалі.





Першим питанням до розгляду аудиторії було саме: «Що то є – антикорупційна програма?». За суттю, антикорупційна програма це звичайна цільова програма, котрих кожна громада має десятки. І як і всі програми – антикорупційна програма теж є дорожньою картою для виконкому, депутатів, активістів. Антикорупційна програма покликана систематизувати вже досягнуті результати та позначати нові цілі.





«Навіщо громаді саме антикорупційна програма?» - логічне друге питання, розглянуте на заході. Метою програми, перш за всього, є застосування додаткових та посилення існуючих заходів, спрямованих на запобіганні корупції в усіх сферах діяльності Кочубеївської громади, а також створенню системи протидії корупційних проявів.





«Чи це необхідно з огляду на Закони України?». Експерти центру пояснили присутнім, що не враховуючі деякі «міністерські інсайди», формально, програма не є обов’язковою. Подібні програми передбачались Законом України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» для органів влади. Для органів же місцевого самоврядування ці програми були лише рекомендовані. Продовження Стратегії Верховна рада не в змозі прийняти вже понад два роки. Проте, наявність і зміст антикорупційної програми є важливим чинником прийняття рішень про співпрацю як з урядовими структурами, так і міжнародними донорськими організаціями. Звісно, як акцентували експерти центру, за належного виконання програми (та належного контроля цього виконання), програма справить позитивний вплив як на розвиток громади у цілому, так і на інвестиційний клімат. Що вносить позитивні зміни у загальний комфорт мешканців.





Визначення основних засад, презентованої у громаді програми, базується на відповідності ноті Закону та специфічних проявів корупціогенних факторів, характерних саме для Кочубеївської громади. Основною частиною програми можна вважати саме заходи, котрих у програмі передбачено аж сорок вісім. Самі заходи подані в розрізі чотирьох тематичних напрямках:





1. Забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів місцевого самоврядування.

2. Власне запобігання корупції.

3. Забезпечення формування негативного ставлення до корупції, викорінення випадків корупційних явищ.

4. Забезпечення підвищення рівня профільних знань посадовців громади.





Обговорення заходів за напрямками є критичним для подальшого впровадження антикорупційної програми. Саме на цьому етапі відбувається найбільша кількість змін як до власне існуючих заходів (формулювання, відповідальні, термін виконання), так і додання нових. Антикорупційна програма – аналог дорожньої карти; ефективність її виконання сильно залежить від адекватної оцінки стартових умов та коректно сформульованих заходів.





До тематичного напряму «Забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів місцевого самоврядування» включили вісім завдань, що вирішують питання закріплення та дотримання (на постійній основі) вимог й рекомендацій щодо повного інформування про діяльність сільської ради та її органів. Тобто, сприяють висвітленню проектів рішень, самих рішень; стимулюють максимальне застосування інструментів демократії участі, забезпечення постійної комунікації між посадовцями та депутатами з одного боку, й громадянами з іншого, шляхом введення регулярного прийому та звітувань. Такі заходи передбачають відповідні зміни до Статуту громаду, та введення окремих положень, наприклад про депутатські звіти та прийоми. Ці доповнення до програми Причорноморським центром планується також надати громаді у рамках проектної діяльності.





Глобально, напрям «Запобігання корупції» містить дві основних заходи, що має тридцять три завдання з реалізації. Основною позицією напряму є запровадження Уповноваженою особи та формування Робочої групи, що будуть контролюючим органом для більшості завдань (навчання та інформування посадовців, допомоги з декларуванням тощо). Іншим важливим «під-напрямом» є усунення корупціогенних чинників у процедурах публічних закупівель. Мета – врегулювання звітів про укладені договори (з додаванням первинної документації), звітування на порталі незалежно від суми закупівлі, оприлюднення річних планів закупівель тощо. Перспективно-варіативним для громади є зниження «порогу» застосування процедури відкритих торгів. Проте, те питання занадто «гаряче», щоби приймати рішення протягом одного заходу / консультації. Що власне ї формує запит на тему подальшої співпраці з громадою.





Два останніх напрями спрямованні здебільшого на проведення навчально-просвітницької діяльності як для мешканців, так і посадовців громади. Власне, Причорноморський центр і має на меті допомогти у проведенню «антикорупційних лікбезів» для широких верст населення громади.





В цілому, громада тепло прийняла експертів; більшість позицій, запропонованих Причорноморським центром знайшли свої відображення у думках громадян. Паралельно, за допомогою заходів програми будуть включенні важливі зміни як до Статуту громади, так і передбачення ключових регулятивних положень. Зі впевненістю можна казати – антикорупційній програмі в Кочубеївці бути! Бо Кочубеївська громада – інституційно дуже розвинута й перспективна, турбота про долю власних мешканців для влади громади не є пустим звуком.





P/s: а наш «демократичний десант» вже готується до наступної поїздки у нову та амбіційну громаду, яка вирішила почати своє життя саме з превентивного удару по корупції! Гарної всім Вам кави та вихідних.





Діяльність проходить в рамках проекту Центру Доброчин «Сприяння антикорупційній реформі на місцевому рівні в Україні», що виконується за фінансової підтримки Програми МАТРА Посольства Королівства Нідерланди та у партнерстві з Мережею* Ресурсних центрів з розвитку місцевої демократії.





*Волинський Інститут Права (Волинська область), Центр Громадської Адвокатури (Львівська область), Асоціація сприяння самоорганізації населення (Одеська область), Фонд Розвитку міста Миколаєва (Миколаївська область), Причорноморський Центр Політичних і Соціальних досліджень (Херсонська область), Громадська Ініціатива Луганщини (Луганська область), Центр «Доброчин» (Чернігівська область), Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики (Дніпропетровська область).



