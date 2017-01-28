ВИКТОРИНА: ЕС выбор молодого поколения Украины

Проверь знания, покажи таланты и выигрывай призы в конкурсах от Представительства ЕС в Украине. Представительство Европейского Союза в Украине в третий раз проводит всеукраинский проект «ЕС выбор молодого поколения Украины». Всеукраинская онлайн викторина, 2 конкурса, 5 номинаций и более 40 событий ждут своих участников и победителей.





Общаться, играть и выигрывать стало еще легче и интереснее.





В этом году сквозной темой проекта станет энергоэффективность и то, какие энергетические практики Европы Украина может использовать для себя.





Выбирай самое интересное для себя:





Евровикторина - всеукраинская интеллектуальная онлайн-игра на тему Европы и ЕС. 2 номинации, 200 вопросов и более тысячи призов и сувениров;

Конкурс видео на тему энергоэффективности - соревнования за звание автора лучшего видео на тему сохранения энергии в двух номинациях среди любителей и профессионалов;

Дискуссионные клубы - 30 встреч во всех регионах Украины, на которых вы сможете пообщаться на тему Европы или энергоэффективности;

Дни карьеры - фестивали трудоустройства в Киеве и регионах, где молодежь сможет пройти тренинги и пообщаться с представителями лучших компаний Европы и Украины;

Конкурс евроклубов - соревнования евроклубов со всей Украины, в котором будут определены самые активные и действенные молодежи евроактивисты.

Блок советов по энергоэффективности - действенные рекомендации как сэкономить на платежках и сохранить окружающую среду.





Подробная информация и условия участия в конкурсах смотрите на сайте EUROQUIZ.ORG.UA





Регистрация! Играй! Выигрывай!









За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 044 425 7709 или пишите на e-mail ask@euroquiz.org.ua

Vseukrainskiy proyekt