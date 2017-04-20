"Семь грехов" - фотопроект Анны Пономаревой

В Херсонской областной универсальной научной библиотеке имени Олеся Гончара открылась новая фотовыставка работ Анны Пономаревой под интригующим названием "Семь грехов". Выставка работает в фойе библиотеки. Спешите ее увидеть.

Фотоработы Анны Пономаревой уже демонстрировались в Херсонской областной универсальной научной библиотеке им. Олеся Гончара. Мы хорошо запомнили ее художественные проекты «Колыбельные с любовью» и «Героини».

И вот - новая выставка: «Семь грехов». Ее тематика очень гармонирует с пасхальными днями, которые отмечают христиане в эти дни.

В подготовке фотопроекта активное участие приняла мастер причесок и макияжа Анастасия Полякова. Они очень тщательно подошли к делу: фотографии побуждают к размышлениям, содержащие воспитательный момент, призывают к здоровому образу жизни среди молодого поколения.

Организатор мероприятия певец, композитор и преподаватель Херсонского госуниверситета Алексей Пономарев подготовил яркую презентацию, чтобы она запомнилась всем участникам. Он привлек к открытию выставки детские коллективы Херсонской ООШ №55 и гимназии №1 - «Golden Juniors» (рук. А.Пономарев) и «General School» (рук. А.Соловей).

Их выступления понравились всем присутствующим. Особенно запомнилось проникновенное исполнение Ариэль - участницы группы «General Voice».

Приглашаем всех посетить необычную фотовыставку, где грехи показаны автором со стороны привлекательной красоты и заставляют задуматься о том, что каждому порок всегда противостоят определенные качества, которые являются основами счастливой жизни. Экспозиция расположена в зале каталогов (III этаж библиотеки).

Фото с сайта Управления культуры