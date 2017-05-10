14 мая 2017 года в 12.00 в Херсонской областной библиотеке состоится открытие уникальной фотовыставки Александра Андрющенко «46+». У обычных людей есть 46 хромосом, у необычных - на одну хромосому больше. И эта выставка - не просто обычные фото, а намного больше…





Это уже вторая фотовыставка Александра Андрющенко, который создал целый социальный фотопроект на тему: «Я – человек! Я – не синдром Дауна!» Когда Александр рассказывал, почему он согласился на предложение о благотворительной фотосессии с такими детьми, он не смог удержаться от слез, и все слушатели тоже, и мое сердце дрогнуло… Несколько лет назад у него были хорошие друзья, которые долгое время скрывали одного из своих детей, прятали от людей. И только когда их дочь выросла (ей исполнилось 37 лет), они рассказали о ней и показали ее другим людям. И это осталось шоком в памяти на всю жизнь. Поэтому Александр два года назад начал работать над благотворительной фотосессией с солнечными детьми, пытаясь раскрыть их индивидуальности перед камерой, создать такую творческую атмосферу, чтобы они смогли выразить свою радость жизни, свои чувства, свои пути познания мира, свои отношения с другими людьми. Во второй фотовыставке (май, 2017 год) будут представлены уже не только дети, но и взрослые, не только портреты, но и маленькие жизненные истории, разные этапы жизни героев. Эта работа фотохудожника стала для него самого открытием нового мира необычных людей, живущих рядом с нами, стала началом новой дружбы и понимания, нового источника доброты, отзывчивости, душевности. И все эти чувства просто светятся на фотографиях Александра Андрющенко, не оставляя нас равнодушными зрителями. Фотовыставка станет и для многих из нас источником правильного, иного отношения к другим людям.

Ирина Ханикова, руководитель общественной организации «Солнечные дети Херсонщины», во время презентации будущей фотовыставки рассказала много информации, развенчивающей мифы и факты о людях с синдромом Дауна: это не болезнь, эти люди способны к обучению, семьи с такими детьми не распадаются, родители в этом не виноваты, такие люди не представляют опасности для общества и для солнечных детей не обязательно находиться в специализированном заведении. Ирина поделилась высказыванием одного юноши с синдромом Дауна, когда его спросили, понимает ли он, что такое военнопленный: «Моя душа уже 20 лет в плену моего лица, и вы думаете, я не понимаю, что такое пленный?»

Общественная организация «Солнечные дети Херсонщины» делает все, что в ее силах, чтобы разрушить стереотипы общества в отношении к таким людям. И фотовыставка «46+» - важнейший художественный вклад в решение этой социальной проблемы, в воспитание наших чувств, наших душ - взрослых «обычных» людей…





Виставку організовано в рамках проекту «Інформаційно-просвітницький тур «Кожна дитина особистість», що реалізується ГО «Сонячні діти Херсонщини» в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», який адмініструється БО «Фонд громади міста Херсон «Захист» і ГО «Центр «Жіночі перспективи» за фінансової підтримки Європейського Союзу”.





Автор: Галина Бахматова