"Легенди Херсонщини": є час подати свої оповідання та отримати приз

Ми чекаємо на ваші роботи у краєзнавчому конкурсі #ЛегендиХерсонщини, так як дедлайн конкурсу подовжено до 1 червня!

Саме ви можете стати переможцем та отримати грошові винагороди або цікаві подарунки від нашого Фонду, партнерів та меценатів! Вікових та жодних інших обмежень немає!

Ми вже готуємося до нагородження, а члени журі вже читають надіслані твори, адже на сьогоднішній день їх вже втричі більше, ніж минулого року.

Нагадаємо, що "Легенди Херсонщини" є літературно-краєзнавчою акцією, яка проводиться під егідою управління культури Херсонської облдержадміністрації та управління освіти, науки та молоді Херсонської облдержадміністрації

Мета акції: сприяти національно-патріотичному вихованню учнів шляхом підвищення їх поінформованості про рідний край, його історичну та культурну спадщину та на підтримку творчо обдарованої молоді.

Творчі роботи від учасників акції приймаються до 1 червня 2017 року на адресу:2017.konkurs@gmail.com

Підведення підсумків та відзначення найактивніших учасників — переможців творчого конкурсу легенд рідного краю — заплановані на червень 2017 року.

На переможців старших за 18 років чекатимуть грошові винагороди від Благодійного Фонду «Майбутнє Херсонщини», а саме:

1 місце — 1000 грн, 2 місце — 600 грн, 3 місце — 400 грн.

Для дітей, що посядуть призові місця, чекатимуть іменні стипендії від мецената. Їх діти будуть отримувати протягом 6 місяців, а саме:

1 місце — 3000 грн, 2 місце — 1800 грн, 3 місце — 1200 грн.

Окрім головних призів, буде ще багато Сюрпризів!

Запрошуємо талановиту й обдаровану юнь до участі. Дізнайтесь більше про свій таврійський край і створіть власну неповторну легенду!

Більше інформації та умови конкурсу можна отримати за посиланням



















































