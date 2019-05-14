Афіша Міжнародного театрального фестивалю "Мельпомена Таврії"
З 17 по 25 травня у Херсоні відбудеться двадцять перший Міжнародний театральний фестиваль "Мельпомена Таврії". Публікуємо Афішу Фестивалю.
Фестивальні покази будуть відбуватися у Херсоні, Миколаєві, Олешках та на "Чумацькій криниці".
Традиційно, більшість вистав будуть показані на трьох сценах Театру імені Куліша (Велика сцена, театральне кафе, сцена під дахом), а також в Ляльковому театрі. Окремі покази будуть також в бібліотеці імені Олеся Гончара й в Urban Саду.
Дізнатися про вартість квитків та їх придбати можна на сайті Театру імені Куліша.
17 мая, пятница.
16:30 Пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля (Театр-кафе)
18:00 Месхетинский (Ахалцихский) профессиональный драматический театр (Грузия). Иван Франко «Украденное счастье» Большая сцена.
19:00 Карнавальное шествие улицами города
20:30 Торжественное открытие фестиваля — Театральная площадь
18 мая, суббота
17:00 Республиканский театр белорусской драматургии (Беларусь). Александр Вампилов «Охота на себя» Большая сцена
20:00 Киевский академический театр «Золотые ворота», Павел Арье, Марина Смилянец «Отелло / Украина / Фейсбук» Театр-кафе
20:00 Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко, г. Киев, Вера Маковей «Буна» Сцена под крышей
19 мая, воскресенье
17:00 Луганский областной академический украинский музыкально-драматический театр, Ануй «Жаворонок» Большая сцена
19:00 Дикий театр, г. Киев, Мартин МакДонах «Кицюня» Театр кукол
20:00 Совместный проект Театр «Лестница», Тель-Авив, Израиль / Театр драмы и комедии им. Н.С. Аронецькой, Тирасполь, Республика Молдова, Анна Гланц-Маргулис «А мы друг для друга — тени» Театр-кафе
20:00 Азербайджанский государственный драматический театр в г. Гянджа, Азербайджан, Думбадзе «Hellados» Сцена под крышей
20 мая, понедельник.
18:00 Киевский Национальный академический театр оперетты, «Вечер мюзикла» Большая сцена
18:00 Николаевский академический украинский театр драмы и музыкальной комедии, Исаак Бабель «Закат» г. Николаев
19:00 Нежинский академический украинский драматический театр имени М. Коцюбинского, Павел Арье «Экспериментариум» Театр кукол
21:00 Solo theatre, Литва, Софокл «Антигона» Театр-кафе
21:00 Муниципальный театр Бешикташ, Турция, Николай Гоголь «DELİ» (Безумный) Сцена под крышей
21 мая, вторник.
10 часов Херсонский академический областной театр кукол, инсценировка Екатерины Слажневой «Белоснежка. Чудо зимней сказки» Театр кукол
18:00 Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. Василия Василько, Николай Гоголь «Женитьба. Вполне невероятное событие» Большая сцена
18:00 Нежинский академический украинский драматический театр имени М. Коцюбинского, Орест Огородник «Последний гречкосей» БК «Олешки»
19:00 Черниговский областной академический украинский музыкально-драматический театр имени Т. Г. Шевченко, Лана Ра «Вовремя» Театр кукол
20:00 Театр «Май Буш», Киев, Наталья Блок, Андрей Май «Welcome to» Urban CAD
21:00 Театральная мастерская М. Рушковского, г. Киев, поэзия Владимира Высоцкого «Нейтральная полоса» Театр-кафе
21:00 Львовский академический театр «Воскресение», Александр Мардань «Дочки-матери» Сцена под крышей
22 мая, среда
18:00 Черниговский областной академический украинский музыкально-драматический театр имени Т. Г. Шевченко, Ж.-Б. Мольер «Скапен» Большая сцена
21:00 Театр Сика Александреску, Румыния, Андрей Иванов «Это все она» Сцена под крышей
21:00 Ереванский государственный театр кукол им. Ов.Туманяна, Армения, Альдо Николаи «Немного больше, немного меньше» Театр-кафе
19:00 Озургетскый профессиональный государственный драматический театр им. Ал. Цуцунава, Грузия, Анна Петрова «Поцелуй» Театр кукол
23 мая, четверг
14:00 Инклюзивный театр при библиотеке «Обычная роль — особый актер» м. Херсон, Ирина Королева «Удивительные приключения сказочной феи в библиотеке» научная библиотека им.О.Гончара
18:00 Alexandru Davila Theater Pitesti, Румыния, Александр Хаусватер и Совет Драгомиреску, «Эксперимент П.» Большая сцена
19:00 Криворожский академический городской театр музыкально-пластических искусств «Академия движения», Александр Бельский «Искушенные жаждой» Театр кукол
21:00 Украинский малый драматический театр, г. Киев, Григорий Тютюнник «Холодная мята» Сцена под крышей
21:00 Квартет DEKRU, г. Киев, пластически-визуальное шоу Light Souls / Светлые души Театр-кафе
24 мая, пятница
18:00 Киевский академический Молодой театр, «HOMO FERUS или сука-любовь» Большая сцена
20:00 Николаевский академический художественный русский драматический театр, Александр Ветер «Станция или Расписание желаний на завтра» Театр кукол
20:00 Херсонский областной академический музыкально-драматический театр им. Кулиша, Николай Гоголь «Майская ночь» БЗТ «Чумацька криниця»
21:00 Творческое объединение «Театр 19», г. Харьков, Дон Нигро «Звериные истории» Сцена под крышей
21:00 T1A, Польша, Матеуш Новак «Спереди и сзади» Театр-кафе
25 мая, суббота
15:00 Киевская академическая мастерская театрального искусства «Созвездие», Николай Винграновский «Прекрасный зверь в сердце» Сцена под крышей
17:00 Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, Наталья Ворожбит «Плохие дороги» Большая сцена
20:00 Днепровский театр драмы и комедии, Леонид Филатов «Про Федота …» Сцена под крышей
20:00 Театр им. Йокая м. Бекешчаба, Венгрия, Нил Саймон «Последний пылкий влюбленный» Театр-кафе
Новини фестивалю можна дізнатися на сайті "Мельпомени Таврії"