Херсонська «Самопоміч»: Рік роботи в міській раді

Минув рік роботи новообраних політичних партій в місцевих радах, тобто прийшов час звітувати про зроблене. Депутати та партії розпочали свої публічні звіти перед виборцями. Ми будемо знайомити із звітами політичних партій, які сформували фракції в міісцевих радах Херсонської області. Звісно, якщо ці партії будуть звітувати про свою роботу та публікувати свої звіти.Сьогодні ми публікуємо звіт фракції "Самопомочі" в Херсонській міській раді за перший рік.

Послідовна системна робота, спрямована на захист інтересів мешканців міста, відкритість бюджетного процесу - про роботу фракції «Об'єднання «Самопоміч» за перший рік своєї діяльності розповів лідер фракції у Херсонській міській раді, голова бюджетної комісії Андрій Дмитрієв:





Система PROZORRO. Впровадження системи електронних торгів ProZorro - один з найбільш знакових, прогресивних рішень для Херсонської міської ради, суб'єктом подання якого я виступив від імені фракції.





Ми зобов'язали бюджетні організації та комунальні підприємства здійснювати всі закупівлі через систему електронних торгів. Було багато ажіотажу: нам незручно, нам не подобається і таке інше, але тим не менш, за перші 2-3 місяці роботи в системі, було зекономлено близько 2 млн. гривень для бюджету. Зараз ця цифра зросла за 10 мільйонів.





Плюс, з 1 серпня набув чинності Закон щодо обов'язкових закупівель через електронні торги, і не тільки для допорогових закупівель, а і по тим тендерним процедурам, які раніше проводилися, м'яко кажучи, не прозоро, тому сума економії стала зростати в геометричній прогресії.





Приклад: остання процедура закупівлі по школі №26, розташованої в с. Комишани. Прибудова додаткового корпусу - стартова ціна була 26 мільйонів, завершили менш ніж на 19 мільйонах, заощадили на одній закупівлі біля 8 мільйонів гривень! Маємо факт суттєвої економії бюджетних коштів.





Соціальна програма установки лічильників води. Також в минулому році «Самопоміч» виступила суб'єктам подання Соціальної програми установки лічильників води. На жаль, через те що наш міськвиконком розгойдується досить довго, програма реально почала працювати тільки в жовтні місяці, але тим не менш, перші лічильники почали встановлюватися.





Це більше стосується не багатоквартирних будинків, а приватного сектора. Соціально-незахищені верстви населення можуть подати заявку, і їм за рахунок міського бюджету буде встановлено лічильник на будинок.





Програма установки лічильників тепла. Херсонська ТЕЦ - на сьогоднішній день підприємство державної форми власності, міська влада на процеси їх господарської діяльності, на регулювання тарифів впливати не може. Для того, щоб хоч якось вирішити проблему тих же самих тарифів, «Самопоміч» неодноразово звертала увагу на необхідність встановлення, за рахунок бюджету, лічильників тепла.





У багатьох ОСББ міста вони встановлені, але більшість будинків потребують приладів обліку. Тому, для того щоб хоч якось мінімізувати витрати на оплату тепла, які з'являються у жителів міста в тих будинках, де немає лічильників, а там ці рахунки насправді завеликі, і була впроваджена ця програма.





Так, на сьогоднішній день профінансовано близько 60 лічильників за рахунок міського бюджету , але на наступний рік їх кількість буде збільшуватися. Програма працює, ми намагаємося, за можливості, полегшувати ситуацію для городян.





Повернення в міську власність об'єктів соціальної сфери. Ще одна з моїх ініціатив, підтримана фракцією «Самопомочі» - це повернення в комунальну власність об'єктів соціальної сфери. Коли на засіданнях бюджетної комісії почали розбиратися з комунальною власністю, вивчати реєстри, виявили, що вже більше 10 років в оренді знаходиться дитячий табір імені І.Голубця в м. Скадовську, на той момент якраз виносилося питання про переоформлення на чергові 10 років договору оренди з приватною структурою.





На засіданні бюджетної комісії ми виступили з ініціативою, щоб табір перейшов в міську власність. Були виділені бюджетні гроші, відреставровані кілька корпусів. Цього року 400 дітей вже змогли відпочити в таборі імені І.Голубця за соціальною програмою. До наступного сезону ми повинні закінчити там ремонт, в майбутньому році плануємо оздоровити на березі Чорного моря близько тисячі херсонських дітей.





Я вважаю, це однозначно позитивний момент, тому що останнім часом повернення в міську власність об'єктів не було взагалі, місто тільки продавало, передавало і так далі, а у даній ситуації ми змогли повернути табір у власність міста.





Роботу в цьому напрямку продовжуватимемо. Зараз розглядається можливість повернення у власність територіальної громади Херсону дитячого садка у районі ХБК, де черга до дошкільних начальних закладів складає понад 300 дітей. Підтримали початок розбудови дитячого садку на 4 групи в районі Житлоселища, де також є потреба. Тобто в цьому надважливому соціальному питанні проводиться постійна системна робота.





Бюджет Участі. Ще один прогресивний проект, який «Самопоміч» активно просуває і є одним із суб'єктів подання - це Бюджет участі. Хочу підкреслити, що на сьогоднішній день такий формат вже існує і досить плідно працює у Львові, Вінниці, Полтаві, Луцьку в інших містах України. Проте, я, як один із ініціаторів подання цього проекту, отримав роз'яснення від юридичної служби мерії, що, виявляється, подібного роду бюджет не передбачений бюджетним законодавством!





Ми знову спостерігаємо чергову спробу міської влади відвернути увагу і не дати можливості громаді брати участь в розподілі бюджетних грошей. Хочу, щоб херсонці зрозуміли, бюджет участі - це ще одна з можливостей участі громади в розподілі бюджетних грошей. Як це відбуватиметься? Фіксується певна сума в бюджеті, яка йде тільки на фінансування Бюджету участі. Будь-який житель міста може подати той чи інший проект.





Експертна група, до складу якої входять члени бюджетної комісії та громадської ради, оцінює, наскільки цей проект важливий на сьогоднішній день для розвитку інфраструктури. Далі на спеціальному інтернет-ресурсі жителями міста проводиться голосування по цих проектах.





Перемагають ті з них, які набирають максимальну кількість голосів. Відповідно - вони обов'язкові для впровадження міською владою. Проекти діляться на малі і великі, малі - до 300 тисяч гривень, великі - до мільйона гривень. Досить цікавий проект, хотілося б, щоб громада брала участь у розподілі бюджетних грошей, не просто на словах, а в реальних діях - включалася, голосувала і контролювала впровадження.





Пріоритети роботи. Бюджетна комісія, яку я очолюю, одним з основних пріоритетів визначила фінансування сфери освіти: 22 мільйони гривень було профінансовано з міського бюджету на ремонти освітніх закладів - дитячих садків, шкіл. Наприклад,в школі №56 унікальний дах, таких по Херсонщині всього три - ще в Скадовську і в фізико-технічному ліцеї. Для початку ремонту був спеціально зроблений типовий проект, і в наступному році планується виділення грошей на ремонт даху. Впевнений, що наступного року нам вдасться зрушити цей процес.





Крім того, в цьому році було профінансовано закінчення проекту по школі №23 в 4-а Таврійському мікрорайоні. Там передбачалася досить велика школа, зі спортивним комплексом і 25-метровим басейном. Спасибі Єлизаветі Мерешко, нашій Олімпійській чемпіонці. Завдяки її перемозі, цей проект почав більш інтенсивно просуватися, додатково 600 тисяч гривень було виділено з міського бюджету для його завершення, далі будемо подавати заявку до Фонду регіонально розвитку, тому що місто за рахунок свого бюджету не потягне будівництво такого об'єкта інфраструктури. Також, передбачаємо кошти на будівництво їдальні у школі № 16, яка була у аварійному стані та інші проекти, спрямовані на покрашення умов перебування дітей в навчальних закладах.





На жаль, програму будівництва сучасних спортивних майданчиків поки не вдалося реалізувати по районах міста, ми хочемо передбачити гроші в бюджеті для облаштування таких спортмайданчиків на базі шкіл, оскільки ці території,по-перше, мають вільний доступ, а по-друге знаходяться під певною охороною. Маємо намір поширити цей проект по всіх районах, зробити базові площадки для занять спортом для дітей і дорослих.





Ще є одна ідея, яку хочемо впроваджувати і зараз розробляємо програму - це введення додаткових ставок тренерів в школах міста. Відповідно під цих тренерів, вірніше, під різні спортивні секції, передбачати необхідну матеріальну базу. Наша мета - надати дітям можливість абсолютно безкоштовно займатися тим чи іншим видом спорту.





Відкритий бюджет – це один з пріоритетних проектів, який активно просуває «Самопоміч». Для його реалізації наша фракція і я, як голова бюджетної комісії, здійснюємо послідовну та системну роботу.





З метою дотримання принципів прозорості та відкритості питання формування бюджету, за моєї ініціативи, в роботі бюджетної комісії неодноразово брали участь представники Громадської ради при міському голові. На моє глибоке переконання , громада міста має знати та чітко розуміти куди витрачаються кошти та чому. Адже міський бюджет – це їх гроші, які херсонці сплатили у міську казну.





Фракція «Самопоміч» у Херсонській міській раді буде і надалі відстоювати принципи прозорості та відкритості бюджетних процесів та активно залучати до цього громадськість", - запевнив лідер фракції ПП «Об'єднання «Самопоміч» у Херсонській міській раді, голова бюджетної комісії міськради Андрій ДМИТРІЄВ

Джерело: "Херсонці"