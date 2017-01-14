Владимир Макуха: Что это было? Херсонцев не пустили на собрание по отзыву депутатов





В субботу планировалось проведение собрания избирателей по отзыву депутата от ВО "Батьківщина". Точное место собрания было неизвестно. Точного времени также не было известно. Но тем не менее с утра в центре города стали собираться горожане. Потом их вывозили на территорию предприятия "Будмеханизация". В этом направлении отправился и наш представитель Владимир Макуха.

Вот что он рассказал.





Что произошло в субботу 14 января в Херсоне на территории предприятия «Будмеханизация» в период между 10 и 11 часами?

На сайте «Політична Херсонщина» 11 января была размещена информация о намерениях представителей ряда партий, представленных депутатами в Херсонском городском совете, инициировать процедуру лишения нескольких своих однопартийцев депутатских мандатов.

Так, лидер Херсонской городской партийной организации ВО «Батькивщина» Дмитрий Ильченко сообщил о решении провести 14 января собрание по отзыву депутата городского совета Ларисы Леоновой. Он сообщил, что собрание запланировано на 14-00. Также Дмитрий рассказал, что еще решается вопрос о месте проведения собрания.

Сегодня утром стало известно, что собрание состоится не в 14-00, а в 10-00 в помещении, расположенном на территории предприятия «Будмеханизация».

К сожалению достоверно ответить на данные вопросы мне не удастся, так как пройти на территорию предприятия и стать свидетелем проводимого там собрания оказалось невозможным. Я не смог даже подойти к залу, где проводилось собрание, потому что меня не пропустили на территорию предприятия. «Поцеловать» закрытую дверь входа на территорию и закрытые вороты вынуждены были еще более сотни избирателей Херсона, а также представители средств массовой информации, депутаты Херсонского городского совета (на фото).

Находясь за закрытыми воротами можно было услышать различные версии и слухи от не допущенных на мероприятие горожан.

Помимо версии «закрытого собрания по инициированию отзыва депутатов» звучала и версия тайного собрания по инициированию создания «Херсонской народной республики». К слову, по окончании мероприятия, одни из его организаторов народный депутат Украины Юрий Одарченко и экс-депутат Херсонского городского совета Виктор Гаврилюк версию с ХНР опровергли.

Что это было за собрание и кого?

Учитывая, что среди выходящих, по окончанию данного мероприятия, были, по мимо народного депутата Украины Юрия Одарченко, депутаты Херсонского городского совета от партий ВО «Батькивщина» и «УКРОП» то была осуществлена попытка прояснить ситуацию у них. И если лидер УКРОП-овцев в городском совета Виталий Богданов отказался давать комментарии, сообщив, что все прокомментирует позже, то Дмитрий Ильченко (на фото) не попавшим на мероприятие избирателям и представителям СМИ рассказал, что это было собрание избирателей, на котором, в первую очередь, обсуждался вопрос тарифов, но, кроме того было принято решение и по отзыву депутатов городского совета.

При этом касалось ли данное решение только депутата, избранного от ВО «Батькивщина» Ларисы Леоновой со слов лидера городских однопартийцев Юлии Тимошенко однозначно понять не удалось. При этом, самому депутату Ларисе Леоновой на данное собрание также пройти не удалось и она, вынуждена была наблюдать за происходящим из-за забора (на фото).

Не помогла «пролить свет» и достаточно эмоционально покидавшая собрание Алла Викторовна (на фото).

Выходя с территории предприятия, она достаточно громко высказывала рядом находящимся горожанам свои возмущения, сопровождая их фразами: «что бы я еще хоть раз согласилась участвовать в их мероприятиях, обманщики…». На вопрос – «что случилось?» она рассказала, что ее поехать на данное собрание пригласила соседка. За ними заехал автобус (в район хлебозавода), привез на данное собрание где начали обсуждать депутатов, рассказывая, что их необходимо лишить депутатства. «Зачем», возмущалась Алла Викторовна, «их же избрали, так пусть работают. Я их вообще не знаю кто они такие. Плохие они или хорошие. Пусть работают». Она рассказала, что видела на собрании какие то списки, но что это за списки она не знает и сама ничего не подписывала. Не меньшие возмущения были связаны и с тем, что ей не хватило места в автобусе (на фото), что бы уехать назад домой, и она не знает как теперь быть.

Каков был масштаб проведенного мероприятия?

Не получив возможность принять лично участие в описываемом мероприятии очень сложно определить, сколько же горожан приняло в нем участие? По косвенным показателям – выезжающему с территории автобусу и покидавшим территорию пешком, данную цифру участников можно определить в районе до 200 человек. Хотя как было на самом деле и какова вместимость помещения, где данное собрание проходило, достоверной информации у меня просто нет.

Законно ли «закрыли двери»?

Как уже рассказано выше, на проведенное мероприятие не смогло попасть достаточно большое количество горожан, которых просто не пустили на территорию. Данный факт ограничения в доступе был зафиксирован прибывшими к месту событий представителями полиции. Было составлено достаточно большое количество протоколов заявления о совершении уголовного правонарушения (на фото).

Данные протоколы были приняты как от рядовых жителей Херсона (избирателей) так и представителей СМИ и не допущенных на собрание депутатов Херсонского городского совета (на фото).

В том числе, среди заявителей, и один из «виновников торжества», депутат Херсонского городского совета Лариса Леонова (на фото). В том числе, среди заявителей, и один из «виновников торжества», депутат Херсонского городского совета Лариса Леонова (на фото).

Вместо выводов

Являясь представителем комитета избирателей Украины я, к сожалению, не могу помочь узнать избирателям достоверную информацию по сути проведенного мероприятия. При этом, специфика его проведения, связанная с:

- ограниченно доступной информацией о месте и времени его начала;

- ограниченным доступом для представителей СМИ, общественных организаций, просто граждан Украины (избирателей);

- противоречивость устных информационных сообщений участниками

Опираясь на требования действующего законодательства Украины, может свидетельствовать лишь о том, что это мероприятие не отвечает критериям (требованиям) собрания инициативной группы по отзыву депутата городского совета.

Что же тогда это было?

К сожалению, по упомянутым выше причинам, данный вопрос придется оставить без ответа.









Закончилось данное мероприятие до 11 часов (на фото)Исходя из организационных «странностей» данного мероприятия, имевшего все внешние признаки проводимого в закрытом режиме, о том что там происходило, каковы были причины его проведения, какие вопросы поднимались и какие решения приняты категория «не допущенных» могла судить исключительно из комментариев и ответов его организаторов и горожан, покидавших данное действо после его завершения..Хотя полученные ответы, исходя из своей противоречивости, создали еще большую ситуацию не определенности и не понятности. Так что же все таки там происходило?Кардинально иную версию статуса мероприятия сообщила представительница партии ВО «Батькивщина» (на фото), которая приняла в нем участие. С ее слов, это было собрание членов партии ВО «Батькивщина», на котором партийная организация приняла решение отозвать депутатов городского совета Ларису Леонову и Евгения Назаряна.На уточняющий вопрос – «на данном собрание партия ВО «Батькивщина» приняла решение отзыва и депутата Евгения Назаряна» был получен достаточно эмоциональный ответ, которым представительница упомянутой партии высказывала аргументы почему «Батькивщина» решила отозвать и депутата Назаряна. Учитывая, что Евгений Григорович избран по спискам партии «УКРОП» и отказом в комментариях от лидера данной партии Виталия Богданова – вопросов меньше не стало. А противоречивая трактовка статуса мероприятия – собрание избирателей в трактовке Дмитрия Ильченко и собрание ВО «Батькивщина» в трактовке принявшей в нем участие члена данной партии, покрывают суть проведенного еще большим слоем тумана.По его словам, когда приехали новая группа желающих, собрание уже было закончено. И людям заблокировали выезд с территории "Будмеханизации". В результате, организаторы были вынуждены вызвать полицию.