Виталий Богданов рассказал, почему часть херсонцев не попали на собрание по отзыву депутатов

Руководитель УКРОПа Виталий Богданов рассказал подробности того, как проходили собрания избирателей по отзыву депутатов и почему часть херсонцев не попали на них.

Организаторы арендовали на субботу шесть помещений для проведения собраний избирателей по отзыву депутатов. С некоторыми трудностями, но собрания состоялись и были созданы инициативные группы по отзыву девяти депутатов. К сожалению, инициаторы отзыва столкнулись с фактами препятствия. Так, от двух помещений они были вынуждены отказаться. По словам Виталия Богданова, во-первых, неизвестные стали распространять информацию среди пенсионеров про то, что в зале Музучилища якобы будут раздавать продуктовые наборы для участников собрания. Во-вторых, что за час до запланированного собрания в зале соберется альтернативная группа жителей Херсона из числа работников коммунальных предприятий и спортивных организаций и возможен конфликт. Чтобы избежать противостояния, организаторы вынуждены были отказаться от идеи провести собрание в Музучилище. По другим причинам собрание не было проведено и во Дворце Молодежи.

Собрание по отзыву депутата Ларисы Леоновой началось в десять утра в зале «Будмеханизации». А в десять тридцать состоялось собрание по отзыву Евгения Назаряна и только к одиннадцати утра к «Будмеханизации» подъехала группа херсонцев, которые не смогли пройти в зал, где проходило создание инициативной группы по отзыву депутатов.

«Все, кто заявляет, что их не пустили на собрание – ошибаются. Они приехали, когда собрание уже закончилось. И это они не выпускали участников собрания» - рассказал Виталий Богданов в комментарии представителям Комитета Избирателей Украины.

«В полдесятого проходила регистрация. В десять началось первое собрание. В десять тридцать – второе собрание. Приехали бы раньше, то - пожалуйста. Зашли бы все. Люди просто опоздали. У нас не было никакой проблемы – люди входили и выходили. Вот они нас не выпускали – это да. Это четко было видно на видео» - продолжил свой рассказ руководитель «УКРОПа».

Он также уточнил, что полицию вызвали именно организаторы собраний в связи с тем, что неизвестные заблокировали выезд с территории «Будмеханизации».

Также Виталий Богданов отметил, что не видит ничего плохого, что участников собрания подвозили на автобусе «Что плохого, что в такую погоду подвозили людей?» При этом он отметил, что многие участники добирались самостоятельно.

Виталий Владимирович считает, что при проведении собрания его процедура была соблюдена. «Мы закон не нарушили. Мы проинформировали СМИ о месте и времени проведения собрания. Информацию по итогам собрания направили в Херсонскую городскую избирательную комиссию».

Напомним, что представители Комитета избирателей Украины вчера сообщили, что в городе состоялось собрание избирателей по созданию инициативной группы по отзыву депутатов, на одно из которых не были допущены часть желающих в них поучаствовать, в том числе депутаты и журналисты.

Как прокомментировал ситуацию глава Херсонской областной организации КВУ Дементий Белый, в областной организации Комитета избирателей Украины приветствуют реализацию инициативы по отзыву депутатов, которые нарушили свои предвыборные программы. «Депутаты обязаны выполнять свои предвыборные программы. Это требование закона. Также предвыборные программы должны находиться в свободном доступе для всех избирателей, чтобы можно было сравнивать деятельность депутатов с тем, что они обещали в предвыборную кампанию. Как известно, месяц назад депутатское большинство в Херсонском городском совете провалило инициативу ХОО КВУ о публикации на официальном сайте всех предвыборных программ».

«Но мы обеспокоены информацией про ход самого мероприятия. Согласно духу и букве Закона – это мероприятие должно быть инициативой избирателей, а не партий или частных предпринимателей. Поэтому собрания должны проходить в доступном для избирателей месте.

При проведении подобных собраний должны соблюдаться три непреложных условия: собрания должны быть публичными. То есть, про место и время проведения собрания избиратели должны быть заранее проинформированы. Во-вторых, собрания должны быть открытыми, то есть, все депутаты, журналисты, избиратели могут присутствовать на этих собраниях. Третье, на собрании имеют право высказаться, как депутаты, которых планируют отзывать, так и все желающие. А попытки сорвать эти инициативы должны категорически пресекаться».



