Отзыв депутата - это в первую очередь возможность услышать избирателей. Всех, кто захочет высказаться.

Вчера состоялась серия собраний избирателей по созданию инициативных групп по отзыву девяти депутатов. Этим депутатам инкриминируется невыполнение предвыборных обещаний. Сами собрания прошли с неприятными приключениями: распространялись слухи о том, что инициаторы будут якобы раздавать овощи участникам собрания, собирались «альтернативные» группы из числа якобы коммунальщиков. В результате организаторы даже были вынуждены отказаться от проведения мероприятия в одном из арендованных залов из-за того, чтобы избежать провокаций и «разборок» с обманутыми горожанами.

В центре общественного внимания оказалось собрание, которое проходило в зале «Будмеханизации» и на которое не смогли попасть часть избирателей, депутатов и журналистов. В том числе вне зала оказались и депутаты, которых отзывали. Например, Лариса Леонова даже была вынуждена вызвать полицию. То есть, избиратели не смогли услышать точку зрения своих избранников, которых они отзывали.

Почему не смогли попасть? Есть разные точки зрения по этому поводу. «Политическая Херсонщина» озвучило мнение как тех, кто стоял у закрытых ворот, так и тех, кто, как они говорят, был в заблокирован в зале.

Ситуацию также прокомментировал глава Херсонской областной организации КВУ Дементий Белый.

Он в частности сказал, что в областной организации Комитета избирателей Украины приветствуют реализацию инициативы по отзыву депутатов, которые нарушили свои предвыборные программы.

«Депутаты обязаны выполнять свои предвыборные программы. Это требование закона. Также предвыборные программы должны находиться в свободном доступе для всех избирателей, чтобы можно было сравнивать деятельность депутатов с тем, что они обещали в предвыборную кампанию.

Как известно, месяц назад депутатское большинство в Херсонском городском совете провалило инициативу ХОО КВУ о публикации на официальном сайте всех предвыборных программ».

«Но мы обеспокоены информацией про ход самого мероприятия. Согласно духу и букве Закона – это мероприятие должно быть инициативой избирателей, а не партий или частных предпринимателей. Поэтому собрания должны проходить в доступном для избирателей месте.

При проведении подобных собраний должны соблюдаться три непреложных условия: собрания должны быть публичными. То есть, про место и время проведения собрания избиратели должны быть заранее проинформированы. Во-вторых, собрания должны быть открытыми, то есть, все депутаты, журналисты, избиратели могут присутствовать на этих собраниях. Третье, на собрании имеют право высказаться, как депутаты, которых планируют отзывать, так и все желающие.

А попытки сорвать эти инициативы должны категорически пресекаться».

«Мы также призываем расследовать факты распространения лживой информации про раздачу овощей, а также факты не допуска депутатов, журналистов и избирателей на эти открытые собрания».



