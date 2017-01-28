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Знову перші: на Херсонщині вибори в 2 громадах

Карта ОТГ 

Центральна виборча комісія 24 січня 2017 року постановила призначити перші вибори в 15 областях України, в тому числі в Херсонській області в двох об’єднаних територіальних громадах - Горностаївська селищна ОТГ та Виноградівська сільська ОТГ.

В рамках Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» в Херсонській області об’єднаються ще дві громади – Горностаївьска (Горностаївський район) та Виноградівська (Олешківський район). Про це стало відомо 24 січня, після ухвалення ЦВК Постанови №6 «Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 30 квітня 2017 року».

Горностаївська селищна ОТГ об’єднає громади 8 сільських рад і 17 населених пунктів:

  • смт Горностаївка

  • с. Зелений Под

  • с. Велика Благовіщенка

  • с. Василівка

  • с. Новоєлизаветівка

  • с. Заводівка

  • с. Козачі Лагері

  • с. Нові Олешки

  • с. Маринське

  • с. Вільне)

  • с. Ольгине

  • с. Кочубеївка

  • с. Славне

  • с. Нова Благовіщенка

  • с. Софіївка

  • с. Червоноблагодатне

  • с. Красне

  • с. Лопатки

  • с. Ясна Поляна

Горностаевка

Виноградівська сільська ОТГ обєднає громади 3 сільських рад і 7 населених пунктів:

  • с. Виноградове

  • смт Брилівка

  • с. Мирне

  • с. Тарасівка

  • с. Клини

  • с. Привітне

  • с. Рідне

Виноградове

Перші вибори в об’єднані громади відбуваються по всій Україні з 2015 року, в рамках ЗУ «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Першою в нашій області об’єдналась Кочубеївська ОТГ, вибори до якої відбулись разом з місцевими виборами 25.10.2015. Після перших виборів 11 та 18 грудня 2016 року, Херсонській області функціонують 12 ОТГ – Кочубеївська, Музиківська, Великокопанівська, Гладківська, Зеленопідська, Тавричанська, Асканія Нова, Григорівська, Чаплинська, Хрестівська, Мирненська та Каланчацька.

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