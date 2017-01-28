Знову перші: на Херсонщині вибори в 2 громадах

Центральна виборча комісія 24 січня 2017 року постановила призначити перші вибори в 15 областях України, в тому числі в Херсонській області в двох об’єднаних територіальних громадах - Горностаївська селищна ОТГ та Виноградівська сільська ОТГ.

В рамках Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» в Херсонській області об’єднаються ще дві громади – Горностаївьска (Горностаївський район) та Виноградівська (Олешківський район). Про це стало відомо 24 січня, після ухвалення ЦВК Постанови №6 «Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 30 квітня 2017 року».

Горностаївська селищна ОТГ об’єднає громади 8 сільських рад і 17 населених пунктів:

смт Горностаївка

с. Зелений Под

с. Велика Благовіщенка

с. Василівка

с. Новоєлизаветівка

с. Заводівка

с. Козачі Лагері

с. Нові Олешки

с. Маринське

с. Вільне)

с. Ольгине

с. Кочубеївка

с. Славне

с. Нова Благовіщенка

с. Софіївка

с. Червоноблагодатне

с. Красне

с. Лопатки

с. Ясна Поляна





Виноградівська сільська ОТГ обєднає громади 3 сільських рад і 7 населених пунктів:

с. Виноградове

смт Брилівка

с. Мирне

с. Тарасівка

с. Клини

с. Привітне

с. Рідне

Перші вибори в об’єднані громади відбуваються по всій Україні з 2015 року, в рамках ЗУ «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Першою в нашій області об’єдналась Кочубеївська ОТГ, вибори до якої відбулись разом з місцевими виборами 25.10.2015. Після перших виборів 11 та 18 грудня 2016 року, Херсонській області функціонують 12 ОТГ – Кочубеївська, Музиківська, Великокопанівська, Гладківська, Зеленопідська, Тавричанська, Асканія Нова, Григорівська, Чаплинська, Хрестівська, Мирненська та Каланчацька.