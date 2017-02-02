КВУ НАЗВАВ ТОП-10 МАНІПУЛЯЦІЙ ПОЛІТИКІВ ЩОДО ДЕРЖБЮДЖЕТУ-2017

Комітет виборців України в рамках реалізації проекту «Дослівно» провів аналіз заяв політиків на тему прийняття Державного бюджету на 2017 рік. До уваги було взято виступи основних спікерів фракцій Верховної Ради під час пленарних засідань, на телебаченні, їх повідомлення у мережі фейсбук та на офіційних сайтах партій. Часові рамки дослідження: грудень 2016 року.





«За нашою оцінкою лише 25% того, що казали політики про Державний бюджет було правдою. Все інше – це маніпуляції та неправда. При цьому казали неправду депутати всіх без винятку фракцій Ради» - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.





1. Віддали на місцеві бюджети величезні обсяги повноважень (оплату комунальних послуг медицини, охорони здоров’я, заробітну плати частини освітян, всю плату за енергоносії), але грошей під це не дали (Юлія Тимошенко, «Батьківщина»)

Факт: у Держбюджеті на 2017 рік передбачена нова дотація місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я в розмірі 14,9 млрд. грн.





2.Якщо б не прийняли бюджет, то з Нового Року припинилося б фінансування армії (Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка)

Факт: якщо Державний бюджет не прийнято до початку нового року, то щомісячні видатки продовжуються здійснюватися з певними обмеженнями відповідно до минулорічного бюджету.





3. Верховна Рада вперше за останнє десятиліття вчасно прийняла Державний бюджет на наступний рік (Артур Герасимов, БПП)

Факт: відповідно до Регламенту Верховної Ради Держбюджет має бути прийнято до 1 грудня року, що передує плановому. Бюджет на 2017 рік був прийнятий із запізненням – 21 грудня.





4. Пограбовано місцеві бюджети та зроблено крок назад у фінансовій децентралізації (Олег Березюк, «Самопоміч»)

Факт: відповідно до попереднього аналізу Рахункової палати України суттєвих змін у структурі доходів місцевих бюджетів на 2017 рік не відбудеться. За оцінкою уряду доходи місцевих бюджетів в 2017 році зростуть на 25%. Із 2018 року місцеві бюджети також отримають 5% коштів від рентної плати за видобуток газу й нафти, яка раніше йшла до Державного бюджету.





5. Збільшили виплати всім силовим структурам, що свідчить про побудову в Україні «поліцейської держави» (Юрій Бойко, «Опозиційний блок»)

Факт: збільшення у 2017 році видатків на органи «силового блоку» пов’язано із запланованим підвищенням зарплат для їх працівників, а також виділенням коштів на діяльність нових органів таких як Спеціальна антикорупційна прокуратура.





6. Під час розгляду бюджету всі процедурні моменти були дотримані (Андрій Тетерук, "Народний Фронт")

Факт: держбюджет-2017 було вчасно розглянуто в першому читанні, але із запізненням – в другому. Замість часу до 20 листопада його розгляд відбувся лише 21 грудня. Затримка пов’язана із прийняттям законопроектів, які впливали на показники бюджету. Бюджет-2017 також було прийнято із запізненням в цілому – 21 грудня, а не до 1 грудня як цього вимагає Регламент.





7. На 50% збільшуються виплати на Адміністрацію Президента, Верховну Раду, поліцію, прокуратуру (Юрій Бойко)

Факт: видатки на Верховну Раду зросли на 17%, Адміністрацію Президента – 39%, Національну поліцію – 6%, Генеральну прокуратуру – 34% (по загальному фонду держбюджету).

8.У 2017 році громади додатково отримають з бюджету 9 мільярдів гривень! (заява Блоку Петра Порошенка)

Факт: частину коштів, виділених в рамках децентралізації, громади повинні отримати із спеціального, а не загального фондів Державного бюджету. Це ставить під загрозу їх надходження, адже цей фонд наповнюється, в тому числі, за кошти від конфіскації майна, а відповідний закон досі не прийнято. Так, із 3,5 млрд. грн., виділених на Державний фонд регіонального розвитку, 2,5 млрд. - це кошти спеціального фонду.





9. Депутати – «порядні люди», тому вони бюджет приймали вночі, щоб не грабувати людей посеред білого дня (Юлія Тимошенко, «Батьківщина»)

Факт: державний бюджет на 2008 рік, коли прем’єр-міністром була Юлія Тимошенко, було прийнято о 21 годині вечора.





10. Цим бюджетом уряд фактично кинув вимушених переселенців (Наталія Королевська, «Опозиційний блок»)

Факт: у держбюджеті на 2017 рік на надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг виділено 3,2 млрд грн.





Джерело: сайт ВГО КВУ