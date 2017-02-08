» » Відео: І.Козаков коментує позицію перевізників та рішення про підвищення тарифу

Відео: І.Козаков коментує позицію перевізників та рішення про підвищення тарифу

02.02 в Кризовому медіа-центрі Херсон відбувся круглий стіл, на якому перший заступник херсонського міського голови Ігор Козаков відповідав на запитання присутніх журналістів, представників громадськості.
Так, на запитання про підписання розпорядження про підвищення тарифів на міський громадський транспорт, І.Козаков відповів наступне:

Відповідаючи на запитання про ігнорування перевізників вимоги надання обґрунтування ціни на проїзд, заступник мера зазначив:

Чи будуть впроваджені санкції за порушення договору перевізниками?

Нагадаємо, що однією з рекомендацій Громадської ради при міському голові було не підписувати рішення виконкому про підвищення тарифів до отримання відкритих та чесних обґрунтувань. скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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