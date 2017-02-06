Общественность продолжает бороться против повышения тарифов на автоперевозки

Вопрос возможного повышения тарифов на перевозки в херсонском автотранспорте до сих пор не теряет актуальности. Сегодня в Херсоне состоялось заседание Общественного совета при мэре, на котором снова обсуждали наболевшее. Есть угроза, что члены исполкома могут проголосовать за роковое решение "в рабочем порядке", не проводя заседание. Главное – набрать большинство (в нашем случае 13 голосов). И, по словам первого зама Игоря Козакова, подписи есть…

О возможном "подковерном" голосовании проговорился Игорь Козаков еще на круглом столе, который состоялся в прошлый четверг. Тогда, несмотря на множество вопросов и возмущений общественников, первый зам заявил, что тариф все-таки повысят в ближайшее время, предположительно – до 13 февраля. Но заседания исполкома не будет, решение примут в рабочем порядке".

Что же за "рабочий порядок"? Как объяснил сегодня на заседании Общественного совета его руководитель Александр Мошнягул, в Регламенте исполкома прописана такая процедура – решение считается принятым без заедания и отправляется на подпись мэру, если оно подписано большинством состава исполнительного комитета (в нашем случае 13 людьми из 24).

"Я сегодня говорил с Владимиром Васильевичем. Он сказал, что пока подписывать нечего, документа нет", - утешил членов ОС Мошнягул.

Однако присутствующий на заседании Игорь Козаков тут же расстроил:

"Я, может, сейчас скажу неприятную вещь. Но я занимаюсь этим вопросом, и подписи есть".

Также он подтвердил, что в Регламенте исполкома действительно прописана такая процедура, причем без ограничений, к каким вопросам ее можно применять, а к каким нельзя.

Среди общественников сразу же встал вопрос о необходимости корректировать Регламент. Ведь выходит, что с таким механизмом можно вообще заседания исполкома не проводить! Кроме того, представители ОС считают, что такой механизм не должен применяться по отношению к социально значимым вопросам.

Как городской голова видит решение проблемы? Александр Мошнягул рассказал присутствующим, что Владимир Миколаенко предлагает тариф повысить до 5 гривен, но при этом обязать перевозчиков в течение 90 дней выполнить определенные обязательства по улучшению качества перевозок. К тому времени как раз и расчеты рабочей группы подоспеют. А если перевозчики не выполнят договоренность, то тариф уменьшат обратно. Что-то какой-то не очень реалистичный план… Не мудрено, что членам Общественного совета он не пришелся по вкусу.

"Если мы сейчас согласимся на повышение, ничего не изменится!", - прокомментировала член ОС Ирина Зоря.

Тут загвоздка еще и в том, что созданная после общественных слушаний рабочая группа, в которую вошли представители власти, перевозчиков и общественности и цель которой сделать справедливый расчет тарифа, только в конце прошлой недели начала работать. На все про все может уйти около трех месяцев, а поднимать тариф до его расчета как-то нелогично, тем более до непонятно откуда взявшейся суммы 5 гривен.

"Ни один из перевозчиков не смог аргументировать тариф 5 гривен. Поэтому мы не можем выступить ЗА повышение тарифа, поддерживать неправду нельзя", - прокомментировал Владимир Молчанов.

Да и сама рабочая группа пока еще не имеет никакого статуса. Чтоб ее рекомендации не стали простыми бумажками, необходимо, чтоб городской голова подписал Распоряжение о создании рабочей группы и она стала, так сказать, легитимной. Общественный совет принял решение как можно быстрее легализовать рабочую группу, городскому голове – до окончания ее работы не подписывать решение исполкома по повышению тарифов. Кроме того – включить в данную рабочую группу депутатов горсовета, поручить органу проверку коммунальных и частных предприятий, которые занимаются перевозками. По итогу работы должен быть составлен некий документ – Меморандум между городской властью и перевозчиками, где будут четко прописаны обязательства обеих сторон.

Но что делать, если перевозчики вздумают бунтовать? Этот вопрос всерьез обеспокоил общественников. Поэтому они приняли решение рекомендовать городском голове в случае, если перевозчики начнут забастовку, занять по отношению к ним твердую позицию вплоть до применения правовых мер.

Также на заседании Общественного совета присутствовал блогер Владислав Гладкий – автор электронной петиции по поводу качества перевозок. Данная петиция набрала необходимое количество голосов, но вопреки законному механизму не была отправлена на рассмотрение сессии. Член ОС Дементий Белый заявил, что петиции должны рассматриваться на внеочередных сессиях горсовета, и на это тоже надо обратить внимание властей.

Кроме того, общественники сошлись на том, что в Резолюции общественных слушаниях есть такие пункты по улучшению перевозок, которые можно внедрять уже сейчас. И нечего с этим тянуть. Так, ОС принял решение поручить рабочей группе подготовить конкретные предложения по имплементации требований громады в договора с перевозчиками, которые как раз в ближайшее время будут перезаключаться.