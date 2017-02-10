Рейтинг соціально-економічного розвитку Херсонської області детально

6 лютого Всеукраїнська громадська організація Комітет виборців України оприлюднила у Києві загальноукраїнський рейтинг діяльності голів облдержадміністрацій за 2016 рік. Рейтинг складався з двох частин – показників соціально-економічного розвитку та опитування експертів.

Показники соціально-економічного розвитку оцінювалися не в абсолютному значенні (місце серед інших областей), а за темпами їх розвитку відповідно до попереднього року. Це, на думку укладачів рейтингу, дозволило урівняти шанси різних регіонів. Показники за темпами розвитку ранжувалися по 5-бальній шкалі від 0 до 5. Оцінювався соціально-економічний розвиток по 10 напрямкам.

Експерти, а саме представники ЗМІ, лідери громадської думки, представники неурядових організацій, політологи та викладачі місцевих ВНЗ оцінювали якісний компонент роботи за 16 показників.

Найменші показники у голови Дніпропетровської ОДА (1,8 балів), Івано-Франківської (1,9 балів),Запорізької та Сумської (по 2,1) та Полтавської (2,2 бали).

Суб'єктивна оцінка експертами роботи голови облдержадміністрації була більш категоричною. Середня оцінка роботи за 5-бальною шкалою дорівнює 2,03 бали. У стільки ж балів оцінили експерти й роботу голови Чернівецької ОДА Олександра Фищука. Найменшу оцінку у експертів отримав голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз.





Низькі оцінки діяльності керівника херсонської обласної виконавчої влади були поставлені за рівень боротьби із корупцією, залучення інвестицій, розвиток екологічних ініціатив та втілення стратегії розвитку регіону (всі по 1 балу з 5). Проблемними експерти вважають роботу із кадрами, спрощення системи надання адмінпослуг, впровадження системи Прозорро та рівень робіт по енергомодернізації. По цім напрямкам робота була оцінена у 1,5 бали.





Натомість, високі оцінки були поставлені за взаємодію із громадськістю (4 бали), прозорість роботи (3,5 бали), підтримка децентралізації (3 бали). На достатньому рівні були оцінена робота Андрія Гордєєва допомоги Збройним силам України, учасникам АТО, переселенцям та модернізація закладів освіти й охорони здоров'я (2,5 бали за 5-бальною шкалою).









Оприлюднення рейтингу КВУ активізував в області інтерес до рейтингів соціально-економічного розвитку та до того, яке місце займає Херсонська область поміж інших областей нашої країни.





Херсонщина посідає 11-19 місця з-поміж усіх регіонів України.





3 місце за індексом реальної зарплати.

4 місце серед регіонів України за темпами децентралізації.

5 місце в Україні за приростом капітальних інвестицій.

11 позиція за індексом будівельної продукції.

15 місце за показником зовнішньої торгівлі.

16 місце за приростом промислового виробництва.





Херсонщина має слідкувати саме за темповими показниками рейтингу областей в Державі. Що це таке? Простий приклад: існують регіони, які за своїми абсолютними показниками мають багато ресурсів, на зразок Дніпропетровської, Харківської областей, які мають потужну промислову базу, що розвивається вже як століття. І головним завданням для таких регіонів, якнайменше - не втратити, якнайбільше – примножити.

Що ж стосується таких областей як Херсонщина і на сьогодні Луганщина, то в них картина зовсім інакша. В першому випадку, «депресивна», в попередні роки малопромислова область, а в другому випадку, навпаки, - колишня великопромислова, наразі частково окупована, зі знищеною інфраструктурою. Вони оцінюються майже «від нуля».

Отже в їх випадку мають важливе значення показники темпів розвитку, які задають динаміку змін, і саме вони можуть визначити підйом або спад розвитку економіки області.





Реальна оцінка роботи Херсонської ОДА за темпами росту.

Херсонщина має позитивну тенденцію з індексу промислової продукції. Так за ним у 2016 році вона посідає 16 місце з 25 наявних. Причому, це не є погано, адже стрімкий ріст промислової продукції був забезпечений відкриттям нових виробничих потужностей раніше і досягненням певної виробничої бази, яка в абсолютних показниках виробляє вже більший обсяг продукції в наступному періоді.

Завдяки високим темпам з цього показника (16 – це середина рейтингу) в 2016-му вдалося підвищити такий важливий для області показник, як обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу. Відповідно до нього по роках область підвищувалася в рейтингу наступним чином. Якщо у 2014 році Херсонщина була на 22 місці, у 2015 вже на 19, то у 2016 відповідно на 18-му. Якщо така позитивна динаміка збережеться, то і тут область зможе вийти на середні місця по країні вже найближчим часом.

За показниками з капітальних інвестицій область теж має непогані стартові місця та покращення їх протягом останнього періоду. З 9-го місця в 2014 році до п’ятого в 2016 році. Це, досить яскраве відображення роботи облдержадміністрації, яка проводиться і задля збереження безпеки і для поліпшення інвестиційного клімату взагалі. Адже саме стабільність та прозорість є лакмусовим папірцем для потенційного інвестора.

Слід відзначити, що саме ці показники дають покращення і іншого показника – обсягу капітальних інвестицій на 1 особу. Якщо область у 2014 мала 24 місце за кабмінівським рейтингом, у 2015 – 23, то у 2016 вже 20. Це все завдячуючи саме високим темпам зростання з попереднього показника.





Як вони покращують життя

За таким соціально важливим показником, як реальна заробітна плата Херсонська область має третє місце в державі. Тобто, це означає, що вона зросла на 29,4 відсотка в 2016 році порівняно з 2015 роком. Це головним чином завдяки низьким індексам споживчих цін. І це важливо. Тобто це означає, що при меншій зарплаті ніж в інших регіонах на Херсонщині завдяки меншим цінам на основні види споживчої продукції населення має більшу купівельну спроможність. І саме переваги області в обсягах виробництва сільськогосподарської та харчової продукції дають населенню можливість заощаджувати на продуктах харчування.





Підводячи підсумки рейтингу скажемо, що за усіма показниками область за кабмінівським рейтингом за 9 місяців 2016 року (оскільки остаточні дані за рік будуть відомі не раніше квітня цього року) має 18 місце з 25.

Але тут потрібно враховувати те, що ми говоримо про область, яка є форпостом нашої держави на півдні і яка межує з окупованою територією.

Херсонщині з обласного бюджету доводиться витрачати кошти і на оборону. В той час як інші регіони можуть спрямувати такі ж кошти на свій економічний розвиток.

Нижче можна ознайомитися з деякими ілюстраціями:





За показниками соціально-економічного розвитку, сукупний рейтинг роботи Андрія Гордєєва був оцінений у 2,3 бала. Стільки ж балів набрали голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко, Черкаської - Юрій Ткаченко, Хмельницької Олександр Корнійчук.Ряд видань вже оприлюднили цікаві інформаційно-аналітичні матеріали, які пояснюють загальну ситуацію із розвитком області. З цього приводу ми публікуємо огляд соціально-економічних показників нашої області за офіційними відомостями Кабінету Міністрів України.За цими відомостями: