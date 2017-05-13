Микола Халупенко очолив осередок Аграрної партії

В Аграрній партії нарешті визначилися хто очолить обласну організацію на Херсонщині. Остаточна крапка була поставлена на звітно-виборчій конференції 3 травня. Організацію очолив відома та авторитетна в області людина, керівник фермерської асоціації Микола Халупенко.

Як відомо деякий час місце керівника організації залишалося вакантним у зв’язку з тим, що попередній очільник організації Олександр Паливода займає відповідальну посаду на державній службі.





До останього дня залишалася інтрига у тому хто очолить обласний осередок Агарної партії. Тимчасово виконував обов'язки Микола Халупенко, але місцеві оглядачі активно розповсюджували інформацію, що перший заступник голови Херсонської обласної ради Василь Зеленчук також претендує на лідерство в регіональному осередку партії. До того ж пана Василя виключили з Радикальної партії Олега Ляшка.





«Я в партії не перший день. Півтора роки тому до мене приїхали Герої України Дмитро Моторний і, уже, на жаль, покійна, Віра Найдьонова і запросили відновлювати партію. Я певний час працював заступником голови, а потім і виконуючим обов’язки, тому ситуацію в організації добре знаю. Якщо в 2015 році без діючої обласної організації херсонці пішли в двох районах на вибори, то уже в грудні 2016-го ми брали участь у виборах в 11 громадах, а на останніх виборах отримали достойний результат», - говорить новообраний голова Херсонської обласної організації Аграрної партії Микола Халупенко.





Лідер партії Віталій Скоцик відзначив, що вибори до ОТГ 30 квітня підтвердили сильні позиції аграріїв на Херсонщині. Це одна з трьох областей, де кандидати від Аграрної партії отримали понад 40% підтримки.







«За попередніми даними, у Горностаївській об’єднаній територіальній громаді Херсонської області наші однопартійці отримали 42,31% голосів. Це велика довіра, а отже велика відповідальність. Переконаний, що наші кандидати цю довіру виправдають», - підкреслив Віталій Скоцик.

Під час звітно-виборчої конференції також обрали заступників голови обласної організації Аграрної партії. Ними стали Герой України та двічі Герой соціалістичної праці Дмитро Моторний і Ігор Калінін. Крім того, в Херсоні відбувся Земельний форум, головною темою якого став збір підписів проти дикого ринку землі, який проводиться з ініціативи Аграрної партії. «У країні – війна, корупція, бідність, тотальне безробіття, не працює банківська система. І на фоні цього всього влада хоче почати продавати землю! Історія пам’ятає, скільки воєн велося на нашій землі, щоб заволодіти нашими родючими чорноземами. Тому найперше питання зараз – як не дати вкрасти землю», - підкреслив Микола Халупенко.

Історик Михайло Тютюн відзначив, що земельне питання в усі часи було ключовим для України та Європи, яка залежала від українського продовольства.



«Парадокс нашої історії в тому, що Україна завжди потерпає від того, від чого мала би процвітати. Наші родючі землі стали ареною кровопролитних війн. Один із прикладів: у 17 столітті, коли в Європі тривала 30-літня війна, українську землю захопили поляки, щоб контролювати поставки продовольства до воюючої Європи. Земля була ключовою темою визвольних змагань початку 20 століття. Земельне законодавство гетьмана Павла Скоропадського, як і законодавство, пропоноване денікінським режимом, давало землю селянам за викуп. Але перемогла більшовицька партія, яка відібрала землю у поміщиків без компенсації. Для країни це закінчилось колгоспами, жорсткою тоталітарною системою, голодоморами», - нагадав історик.

На думку фермера Петра Майдебури, питання землі є питанням виживання українського народу й сьогодні.

«За роки незалежності великими трудами створювались фермерські господарства, без будь-якої допомоги сьогодні майже вся земля у нашій області засівається, покращуються технології, ростуть врожаї. Але те, що робить наше міністерство, показує, що чиновники просто не вміють працювати», - говорить фермер.

Поет із Херсонщини Анатолій Кичинський, що в 2006 році став лауреатом Шевченківської премії з літератури, також узяв участь у Земельному форумі.



«Ті, хто ратує за продаж землі – сприймають Україну лише як територію, поділену на зони бізнесового впливу. Для інших це батьківщина, це рідна земля, просякнута кров’ю наших пращурів, які лягли в цю землю, але не віддали її нікому. Тому продавати землю зараз – це торгувати кров’ю наших пращурів. Те, що зараз відбувається, це театр абсурду», - відзначив Кичинський.

На думку лідера Аграрної партії Віталія Скоцика, історія дала Україні ще один шанс зберегти свої ресурси і правильно ними скористатися для побудови сильної держави.

«Якщо збережемо землю – виживемо як держава. Інакше, аферисти протягнуть відкриття ринку землі, спочатку на продаж піде державна земля, а далі почнуть «віджимати» і землі, які є в приватній власності селян. Тому це переломний момент для країни і суспільства. Мусимо об’єднатися і всім народом захистити українську землю від розграбування», - наголосив Віталій Скоцик.

За вимогу не допустити поспішного впровадження купівлі-продажу землі учасники форуму висловилися одноголосно.



