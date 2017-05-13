Юрій Одарченко: Українська земля має належати державі

Херсонська «Батьківщина» активно збиратиме підписи за проведення Всеукраїнського референдуму із земельного питання. Про це повідомив під час прес-конференції народний депутат України, очільник Херсонської обласної «Батьківщини» Юрій Одарченко - пише офіційний сайт ВО "Батьківщина".

«Застосовуючи всі важелі впливу, чинна влада робить усе, аби завадити українцям скористатися законним правом висловити свою позицію щодо відкриття ринку продажу сільськогосподарської землі. Заборона проведення референдуму не заважає нам розпочати збір підписів і вже після 15 травня «Батьківщина» розпочне цю процедуру», – сказав політик.

Як пояснив Юрій Одарченко, «Батьківщина» ініціювала проведення референдуму за народною ініціативою, щоб кожен українець зміг висловитися: згоден він чи ні з тим, що сільськогосподарські землі в Україні будуть продавати.

«Більшість українців не хочуть продавати свою Батьківщину», – переконаний народний депутат.

У «Батьківщині» за словами її представника, вважають, що продаж може бути вигідний тільки аграрній мафії. Адже купувати землю у селян будуть за копійки – в десятки разів дешевше, ніж в Європі.

«Ми зробимо так, що Президент буде змушений зважати на позицію українського народу», – запевнив Юрій Одарченко.

Парламентрій також упевнений, що «Батьківщина» доведе цю справу до кінця, а уряд дозволить провести референдум, на якому українці підтвердять свою позицію – українська земля має належати державі.





Нагадаємо, лідер партії Юлія Тимошенко заявила, що «Батьківщина» розпочинає масштабний збір підписів проти продажу сільськогосподарської землі в Україні.

Перед тим Окружний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону проводити референдум проти продажу сільськогосподарської землі.