Социалисты о земле: необходим экономический анализ последствий, а не политические спекуляции

В последние недели партии активизировали свою деятельность на местах, активно используя критику введения рынка земли сельскохозяйственного назначения. Наиболее популярные формы - сбор подписей против рынка земли и принятие на сессиях воззваний к центральным органам власти с требованием отказаться от идеи введения свободной продажи земли. Данные воззвания уже инициировали представители ВО "Батькивщины", Аграрной партии Украины. В большинстве своем эти воззвания на пленарных заседаниях принимаются единогласно. В тех советах, где этот вопрос не имеет поддержки большинства, отдельные депутаты разворачивают публичную критику отказа поддержать запрет продажи земли, как это сделали депутаты от ВО "Свободы".

Отметим, что полностью отсутствует публичная поддержка среди местных политиков инициативы руководства страны ввести механизм свободной продажи земли.





В этих условиях необходимо разобраться в нюансах отношения к земельному вопросу представителей разных политических сил.





Социалисты на днях опубликовали политическую платформу отношения своей партии к вопросу введения рынка земли в Украине для широкого обсуждения в экспертных и политических кругах по всем регионам страны. Они считают, что рынок земли превратился в предмет внешнего давления, политических спекуляций и пиар-технологий. И крайне не хватает серьезного экономического анализа последствий предлагаемой земельной реформы.





Вопрос о земле обсуждался на круглом столе представителей левых партий и организаций, главной целью которого является объединение всех левых сил в Украине. Это уже четвертый круглый стол, на которых обсуждаются вопросы идеологии и возможного объединения. Мы публикуем основные тезисы этой политической платформы:





Особой заботы требует украинская земля, как основа существования и благосостояния украинского народа. К сожалению, проблема формирования рынка земли превратилась в предмет внешнего влияния на Украину со стороны международных валютно-финансовых институций, политических спекуляций и разного рода PR технологий, а никак не серьезного экономического анализа.





Кроме цели найти дополнительные поступления в государственный бюджет, власть рассматривает дискуссию о рынке земли как механизм отвлечения внимания общества от снижения жизненного уровня и других социальных неурядиц.

В свою очередь, разного рода политические силы используют вопрос внедрения рынка земли в пропаганде (начиная от: "украинскую землю отдадут на погашение иностранных кредитов" и до: "благодаря рынку земли Украина станет инвестиционным центром планеты").





Внедрение рынка земли в классическом вульгарном виде в Украине преждевременно и не отвечает национальным интересам государства.





Мы считаем, что отмена моратория на продажу земли фактически будет означать потерю суверенитета государства.





Внедрять классический рынок земли необходимо с ограничениями, которые бы учитывали национальные традиции Украины как страны наполовину аграрной.

Но нельзя вести речь о внедрении рынка земли в условиях, когда экономика страны находится в состоянии глубокого кризиса.

Кризис - это минимальные цены, это сомнительные возможности для национального капитала и преимущества для капитала иностранного и спекулятивного.

Необходимо учитывать эти факторы и проработать адекватные рыночные механизмы в сфере земельных отношений.





Рыночные механизмы в сфере земельных отношений должны основываться на раскрытии политэкономических характеристик собственности. Как известно, собственность определяется такими характеристиками как "владение", "распоряжение" и "пользование".

Относительно земли, можно сформировать рынок на характеристиках "распоряжения" и "пользования", не касаясь характеристики "владения".





Исходя из этого, является необходимым развитие в Украине рынка земли через долгосрочное обращение права аренды земли сельскохозяйственного назначения. При этом, должны применяться все необходимые ограничения относительно нецелевого использования земельных ресурсов, запрета спекулятивных операций с землей и тому подобное. Четкого определения нуждается субъектность владельца, орендатора, резидента или нерезидента в земельных отношениях.





Мы должны защитить украинскую землю от разного рода посягательств, в первую очередь преступных, и создать систему наказаний за это.





Важной социально-экономической составляющей является гарантирование стабильного развития сельского хозяйства как составной части стратегии человеческого развития. Мы выступаем за повышение и гарантирование доходов крестьян, производства высококачественной продукции для рынка, развитие экономической деятельности в сельских районах.





Чувствуя ответственность перед потомками и потребность передать им полученную нами землю в не ухудшенном состоянии, мы считаем необходимым вводом на законодательном уровне действенных механизмов предотвращения истощения и эрозии почв.





Граждане Украины должны иметь законодательное право бесплатно получить земельный участок для обустройства родовой усадьбы.





Ничто не может заменить человеку мир, в котором он живет. Мы заботимся о развитии естественной среды и сохранении биологического многообразия.





Природные ресурсы являются решающим фактором человеческого развития. Экономически целесообразное, рациональное и экологически приемлемое использование недр, лесов, вод, других богатств Украины является неотложным нашим заданием.





Устойчивое развитие предусматривает наилучшее использование естественных преимуществ и богатств страны с широким применением экологических энерго- и ресурсосберегающих технологий, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переделывание и утилизацию отходов, предоставление информационных и других услуг, которые поддерживают современное европейское качество жизни.





Таковы основные тезисы политической платформы социалистов, которые обсуждались на четвертым по счету круглом столе в рамках процесса объединения левых сил Украины организованный партией Социалисты.

За круглым столом обсуждали проблемы политики, ученые, общественные деятели, экономические и политические эксперты и среди них: Иосиф Винский ("За демократию и справедливость"), Степан Бульба (СПУ), Павел Викнянский ("Республика"), Елена Луканюк (Социал-демократическая платформа), Александр Потьомкин (Социалистический конгресс молодежи), экономический эксперт Виктор Скаршевский, Андрей Кобзаренко (СММ ОБСЕ), а также представители "Украгроконсалта" и "Публичного аудита".





Этот подход в согласовании идеологических моментов для объединения левых сил может вызывать интерес, если бы не одно "но": отсутствие на данном этапе какой-либо заинтересованности избирателей к этим политическим силам, их экспертным поискам и идеологическим исканиям.





Вышеназванные левые организации пока не имеют харизматических лидеров, которые могли бы вести за собой массы, медийных персон, поддержки со стороны медиа и четкой структуры, на которую можно было бы опираться для медленного растолкования деталей своей точки зрения на, например, вопрос земли. А еще в стране устойчивая идиосинкразия (крайне болезненная аллергическая реакция) на красный цвет и региональное прошлое политиков, вызванный всем нам известными обстоятельствами.

Ведь гораздо проще выйти какому-нибудь узнаваемому лицу в вышиванке с узелком родной землицы перед телекамерами и заявить, что Родину продавать нельзя. А не вдаваться в подробности механизма сдержек и ограничений, необходимых и для развития сельского хозяйства, и для сбережения существующего класса средних собственников земли.







