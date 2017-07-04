Фахівець порадив, що потрібно робити задля інформаційної безпеки на Херсонщині

Днями в облдержадміністрації відбулася зустріч із запрошеним фахівцем з інформаційної безпеки – професором кафедри застосування інформаційних технологій та інформаційної безпеки Інституту інформаційних технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Тарасом Дзюбою.

Серед присутніх були заступники голови ОДА: В.Чабан (з питань оборонної роботи), в. о. першого заступника голови Д.Бутрій, керівники профільних структурних підрозділів ОДА, представники правоохоронних органів, Збройних сил України, громадські діячі, а також представники ЗМІ, які є одночасно і членами ради інформаційної безпеки області, повідомляє сайт ХОДА.

Метою заходу, за словами його ініціатора – керівника Центру допомоги учасникам антитерористичної операції при Херсонській ОДА Наталії Возаловської є обмін досвідом з колегами, які також працювали в цьому напрямку, а саме протидії агресивній пропаганді ворога на Донбасі.

Полковник ЗСУ Т.Дзюба поділився з присутніми своїм досвідом з протидії російській інформаційній агресії в зоні АТО, який він набув, перебуваючи на посаді заступника командувача антитерористичною операцією з інформаційної безпеки. Серед основних заходів інформаційної безпеки він назвав відновлення національного теле та радіомовлення на українській території, співпраця з журналістами щодо висвітлення об’єктивної інформації, розвиток та сприяння місцевим ЗМІ з метою підвищення довіри до них та популярності в регіоні, та координацію роботи патріотичних громадських та волонтерських організацій.

Реалізувати всі ці функції за словами Тараса Дзюби може спеціально створений орган – регіональний центр інформаційної безпеки. Створення та діяльність подібного органу було апробовано ним під час перебування в зоні АТО. За його словами він повинен створюватися при облдержадміністрації з широким залученням інститутів громадянського суспільства. Він закликав членів ради створити такий центр на Херсонщині.

Як зазначив заступник голови облдержадміністрації Вадим Чабан: «Оскільки Херсонщина межує з Кримом, то заходи з інформаційної безпеки для нас є дуже актуальними. У нас є власний досвід протидії російській інформаційній агресії, яка здійснюється з поза адмінмежі окупованого Криму».

«70 відсотків успіху в цій сфері – це донесення правдивої інформації до людей. Тому основним нашим завданням ми ставимо надання такої інформації жителям області і тимчасово окупованого Криму», - зазначив в.о. першого заступника голови облдержадміністрації Дмитро Бутрій.

Т.Дзюба звернувся з проханням поділитися досвідом протидії російській агресії на теренах Херсонщини. Директор департаменту з питань внутрішньої та інформаційної політики облдержадміністрації Ольга Савенко розповіла про особливості проблем у цій сфері на Херсонщині. «У спадок ще від радянських часів область отримала телерадіокомунікаційну інфраструктуру, яка була централізованою і не враховувала регіональних особливостей. В результаті після анексії Криму Красноперекопська вежа, яка до анексії покривала центральним національним мовленням південні райони Херсонщини, стала транслювати на них заборонені російські канали», - повідомила вона.

Проте Департамент в цих нелегких умовах виконує протидію інформаційній агресії Росії. В цьому році побудована телерадіоретрансляційна вежа біля с.Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом, яка відновила українське мовлення на прилеглій території та мовить на анексований півострів.

Також О.Савенко зазначила: «Наша держава дотримується усіх демократичних норм щодо свободи слова та преси. У нас відсутня цензура та пропаганда, як у держави-агресорки», - зазначила вона.

Тому у прийнятій Програмі розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2017 - 2020 роки у якій передбачено розділ V. Підвищення рівня інформаційної безпеки, взаємодія зі ЗМІ для публікування ними важливої для суспільства об’єктивної інформації, здійснюється шляхом укладання договорів, що відповідає демократичним європейським принципам роботи зі ЗМІ.

Пропозиція Тараса Дзюби щодо створення регіонального центру інформаційної безпеки викликала жваве обговорення у присутніх. Зрештою всі зійшлися на необхідності розробки та прийняття регіональної програми інформаційної безпеки на основі доктрини інформаційної безпеки, затвердженої Указом Президента України від 25 лютого 2017 року на основі рішення Ради національної безпеки і оборони України.