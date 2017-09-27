«Батьківщина» Херсона ініціює програму розвитку української мови

Секретар фракції «Батьківщина» в Херсонській міській раді Дмитро Ільченко виніс на розгляд депутатів проект програми розвитку та функціонування української мови в Херсоні, яка розрахована на 2017 - 2018 роки.





Як інформує прес-служба Херсонської обласної парторганізації, запропонований проект документа, зокрема, передбачає виділення коштів на забезпечення російськомовних шкіл підручниками українською мовою.





«Нині на словах усі підтримують українську мову. Херсон має унікальну специфіку – незважаючи на сильну патріотичну позицію, більшість мешканців розмовляє російською. Ми вважаємо за доцільне ухвалити цю програму, щоб у майбутньому херсонці спілкувалися рідною мовою. Наш обов’язок – підтримувати та розвивати українську», – наголосив «батьківщинівець» Дмитро Ільченко.





Передбачається, що реалізація Програми забезпечить поширення функцій та сфер застосування державної мови, розвиток української культури в усіх її проявах, формування цілісного національного інформаційно-культурного простору в Херсоні.





Серед завдань програми: утвердження та домінування української мови як державної, визначення та здійснення заходів для стимулювання глибокого вивчення української мови, створення належних умов для вивчення української мови мешканцями м. Херсона з числа національних меншин, розширення мережі навчальних закладів для безперервного виховання і навчання українською мовою, поліпшення якості українського мовлення, стимулювання процесів, пов’язаних із переведенням регіональних засобів масової інформації з російської на українську мову, а також стимулювання читацьких інтересів населення, зацікавлення його класичною та сучасною українською літературою.

Програмою передбачається під час проходження атестації педагогічними працівниками при встановленні кожної кваліфікаційної категорії (розряду) враховувати обов’язкове володіння державною мовою в обсязі, необхідному для виконання професійних обов’язків.

Планується:

Організувати на базі середніх шкіл міста курсів з вивчення української мови для представників національних меншин, вимушених переселенців з Автономної Республіки Крим та зі Сходу України, які виявили бажання вивчати українську мову.

Провести загальноміський конкурс творів серед учнів середніх шкіл за категоріями: «Рідний край», «Поезія», «Пригоди», «Казка», «Детектив» та іншими з наданням переможцям грошових призів (у т.ч. за перше місце – не менше 3000 грн, за друге місце – не менше 1500 грн, за третє місце – не менше 1000 грн у кожній категорії).

Виплати премій вчителям української мови, учні яких отримали найвищі бали у ЗНО з української мови (двадцяти вчителям по 10 000 гривень).

Закупівля підручників українською мовою.





Дмитро Ільченко повідомив, що така програма з розвитку української мови буде розроблена й ініційована «Батьківщиною» на обласному рівні.





Нагадаємо, що обласна виконавча влада в червні 2017 року вирішила форсувати створення в області єдиного україномовного простору шляхом переведення навчання першокласників в 26 російськомовних школах на українську мову. В результаті, ця ініціатива була фактично провалена в Херсоні та кількох інших місцях компактного проживання російськомовної меншини. Серед причин провалу - відділи освіти не встигли закупити україномовні підручники. Батьки дітей в 14 школах відмовилися від такої "українізації".