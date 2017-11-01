Вибори в ОТГ пройшли без грубих порушень: звіт громадських спостерігачів

Перші вибори в об'єднаних територіальних громадах відбулися на Херсонщині без грубих порушень. Представники Громадянської мережі "Опора", які здійснювали спостереження в день голосування на виборчих дільницях, не зафіксували суттєвих та системних порушень, які можуть істотно вплинути на результати вибрів та підставити під сумнів волевиявлення громадян.

Ми розповідали про те, що що відувалося на виборчих дільницях в день голосування. А тепер - підсумковий матеріал від "Опори".





Вибори пройшли у 10 нових об'єднаних територіальних громадах, які об'єднали майже 54 тисячі виборців. 1059 кандидатів у депутати сільських та селищних рад змагались за 224 відповідні мандати. Процес організації та проведення виборів забезпечували 132 члени територіальних виборчих комісій та більше ніж 650 членів дільничих виборчих комісій.

О 08.00 відкрились всі виборчі дільниці, так само не було затримкою і з їх закриттям. Нештатна ситуація виникла у Костянтинівській ОТГ де на всіх виборчих дільницях близько 20.00 зникло світло. Комісії розпочали засідання при свічках та ліхтарях. Впродовж декількох годин проблема з світлом почала вирішуватись.

За повідомленням представників поліції грубих порушень громадського порядку на дільницях не зареєстровано.

У цілому, спостереження від ОПОРИ за перебігом дня голосування на перших виборах в ОТГ Херсонської області не зафіксовано суттєвих, системних порушень, які можуть істотно вплинути на результати виборів на дільницях та підставити під сумнів волевиявлення громадян.

Спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА з початку дня голосування зафіксували низку фактів неналежного виготовлення виборчих бюлетенів, включаючи відсутність у їхніх текстах кандидатів, помилки у написанні персональних даних кандидатів, некоректне вказування назви виборів. У Софіївській ДВК Херсонської області в бюлетені було виявлено відсутність кандидата в депутати, відповідно ТВК змушена була в оперативному порядку додруковувати і довозити бюлетені. Але вибори по 2 округах відбулись.

Масовим порушенням процедури включення виборців до переліку осіб, що голосують за місцем перебування склалась в дільничних виборчих комісіях Іванівського району. Замість чітко визначеної процедури комісії приймали до розгляду списки з печатками медичних працівників, робило спільно завірені списки без заяв виборців та відповідних довідок. Такі дії фактично можуть створити підстави для оскарження законності волевиявлення громадян.

В цілому, з моменту відкриття виборчих дільниць, усім виборцям забезпечена вільна можливість проголосувати. Разом з тим змушені констатувати, що в низці випадків ДВК не створили комфортні умови для практичної реалізації виборцями свого виборчого права, що призводить до черг на дільницях чи додаткових незручностей під час голосування. У день голосування проявляються проблеми з матеріально-технічним забезпеченням ДВК, Черги на ДВК (зокрема в Станіславській ОТГ) спричинені тим, що значна кількість комісій сформована у мінімальному складі.

За даними спостереження ОПОРИ, ключовим зловживанням, зафіксованим спостерігачами, є спроби видачі бюлетенів виборцям без пред’явлення паспорта (Іванівська, Високопільська, Борозенська ОТГ), знаходження осіб, що не мають права перебувати на дільницях (Любимівська, Станіславська та Білозерська ОТГ).

У більшості дільничних виборчих комісій, які відвідували/перебували спостерігачі ОПОРИ у Херсонській області фіксувались, у певних випадках системні процедурні порушення. Більшість їх спричинені незлагодженою роботою та низьким рівнем компетентності членів окремих ДВК, безвідповідальним ставленням ДВК до виконання своїх обов’язків. Водночас варто зазначити, що представники виборчих комісій різного рівня доволі часто робили максимально можливе в тих умовах в яких вони були. Розмови та роз'яснень від моніторів ОПОРИ у більшості випадків було достатньо для виправлення ситуації. Також важливо зазначити, що проблема компенсації за роботи районах виборчих комісій, на даний момент не вирішена, та не має підтверджень бажання вирішити з боку відповідальних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Як зазначали представники дільничних виборчих комісій всіх ОТГ, де відбувались вибори, органи ведення державного реєстру доволі відповідально поставились до роботи над попередніми та уточненими списками виборців.

Під час дня голосування з'являлись поодинокі повідомлення від спостерігачів про підвезення виборців до дільниць. Формально це не є порушенням норми закону, однак усі дії, у тому числі й такі, по організації та проведенню виборів можуть фінансуватися або з коштів бюджету, або за рахунок кошів виборчого фонду. Тільки визначені законом способи фінансування можуть гарантувати дотримання принципу рівності кандидатів. При наявності фактів підвезення виборців правоохоронні органи повинні перевірити, за які кошти здійснювалося таке підвезення, чи підвозилися лише прихильники окремих кандидатів, чи всі виборці.

Ключові порушення виявлені під час моніторингу

- наявність агітаційних матеріалів у населених пунктах та виборчих дільницях та ведення агітації за допомогою смс розсилки (Білозерська ОТГ) - блокування можливостей входу та виходу для офіційних спостерігачів під час засідань дільничих виборчих комісій (Ювілейнівська, Іванівська та Білозерська ОТГ)

- процедурні порушення (не ведення протоколів засідання комісії у день голосування, порушення процедури підрахунку голосів, процедури транспортування бюлетенів)

- ми маємо підозри про застосування технологій виплати винагороди виборцям за голосування у Білозерській та Ювілейнівських ОТГ.

- Присутність на дільницях осіб, які не мають права там перебувати (Любимівська, Білозерська, Станіславська ОТГ)





На жаль практика впливу зовнішніх, доволі часто представляючих ті або інші політичні сили «консультантів» продовжує лишатися практикою для членів ДВК. Частіше вони готові звертатись до «юристів 2 штабах» ніж до територіальних комісій та відповідних гарячих ліній. У селищі Ювілейне на Херсонщини комісія хотіла заблокувати двері, аби унеможливити доступ на засідання, в тому числі спостерігачів. Ініціаторкою зачинити двері приміщення стала жінка, яка називала себе журналісткою видання «Вестник Причерноморья». Вона звернулась із таким проханням до голови ДВК №650532. Та, у свою чергу, звернулась до поліції з проханням зачинити двері приміщення. Їх було закрито на замок та підперто стільцями.

Під час виборів траплялись і нештатні ситуації. Зокрема відмикання світла під час початку підрахунку голосів в Костянтинівській ОТГ. На ДВК в Костянтинівській ОТГ Горностаївського району о 20:00 зникло світло. Комісія зачинилась, але засідання не розпочала. Всередині також перебуває близько двох десятків спостерігачів від кандидатів. Комісія вирішила, що вони всі посидять не рухаючись, поки не дізнаються, що сталося зі світлом та коли воно з'явиться. На ДВК №650316 у селі Благодатне Іванівського району Іванівської ОТГ секретарю комісії Віті Тарасовій (від районної комісії) стало погано, для неї викликали швидку. Були сумніви, що вона зможе виконувати свої обов'язки надалі, тому за 15 хвилин до закриття дільниці голова комісії оголосив, що виносить на голосування питання про обрання секретарем засідання члена комісії Наталю Ковбу (від кандидата в депутати Петрової Л. В.). Члени ДВК проголосували за заміну, не зупиняючи процесу голосування.

Звичаєве виборче право, традиції та «місцеві» варіанти трактовок та бачень законодавства продовжують лишатися одним з ключових факторів порушень на цих виборах. Низький рівень знань та компетенцій членів виборчих комісій, провокує системні помилки та за певних умов ставить законність волевиявлення громадян на певних дільницях під загрозу.

На цих виборах ми могли знов побачити дії формальних «спостерігачів» та «журналістів» як фактори дестабілізації роботи комісій – парамілітариські групи в Ювілейнівській ОТГ, велика кількість спостерігачів з доволі агресивною формою поведінки на Костянтинівській ДВК, присутність чоловіків, за зовнішністю нагадуючи тітушок на ДВК Білозерської ОТГ,

Біля ДВК №650532 у селі Ювілейне Ювілейнівської ОТГ утворилось два окремих скупчення невідомих людей з автомобілями. Одна група невстановлених осіб – люди в мілітарі-одязі, які на словах представляються учасниками АТО, друга – молоді хлопці в спортивному одязі. Спостерігач ОПОРИ зафіксував, що ці два скупчення людей не контактують між собою і стоять осторонь. На прохання спостерігача ОПОРИ представник поліції підійшов до невідомих, аби дізнатися, хто вони. Серед однієї з груп був присутній депутат обласної ради та кандидат до Ювілейної ОТГ від ВО «Батьківщина» Віктор Вєтров. Він заявив, що скупчення людей знаходиться біля дільниці з метою завадити порушенням та підкупу виборців, а хлопці в спортивному одязі – його персональна охорона, бо він остерігається кандидата на голову ОТГ Віктора Пунгіна. Також Вєтров сказав, що Пунгін намагається підкупити виборців та їздить із двома машинами охоронців. За словами голови Ювілейної ТВК Валерія Шлагана, люди у мілітарі-одязі розмовляли з виборцями про те, за кого треба голосувати. Він також наголосив, що виборці бояться писати скарги про такі інциденти.

Попередні результати виборів

У більшості ОТГ зберегли свої посади голови центрів нових громад – переобрано Станіславського сільського голову – Желудченко Володимира, Високопільського та Іванівського селищних голів – відповідно Застава та Дебелий, голову Любимівської селищної ради переобрано Коновалова. Головою сільських ОТГ Чулаківки, Борозенського та Бехтер переобрано чинних голів – Корольова, Кузьміна та Бурак. Зміни відбулись у двох ОТГ - Головою Білозерської ОТГ стала Антоніна Чередник (голова Томиної балки) та головою Костянтинівської ОТГ став Олексій Кільдеров.



