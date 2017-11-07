Голова ХОО КВУ Дементий Белый: «Нам нужна стабилизация избирательной системы»

Голова Херсонской областной организации Комитета избирателей Украины Дементий Белый считает, что для украинцев открытые избирательные списки превратились в символ веры. Но то, что действительно необходимо – это стабилизация избирательной системы и повышение политической культуры.

Об этом голова херсонского КВУ рассказал во время публичного диалога "Выборы: новые правила", который в Херсоне организовала общественная организация "Центр UA".

«Мы где-то с 2008 года верим, что открытые списки нам принесут благо и счастье. И я тоже верую в открытые партийные списки. Но тут есть более серьезная проблема, - считает Дементий Белый, - Мы относимся к нашим избирателям, как к непослушным мальчикам и девочкам. Хочется девочкам и мальчикам конфетку (гречку) – запретить. Хочется смотреть телевизор и слушать красивые слова – запретить политическую рекламу. Но мы все родители, дедушки и бабушки, и знаем, что запреты не всегда приносят результат. То есть нужно менять самого человека».

«Открытые списки – это очень хорошо. Но, на мой взгляд, должна быть стабильная избирательная система хотя бы 2-3 цикла. И в этот период мы должны менять свое отношение к политическим партиям», - считает голова ХОО КВУ.

По мнению эксперта, на сегодня у нас всего несколько настоящих политических партий со своей идеологией. Остальные – партийные олигархи на всех уровнях от центра до области, которые имеют своих феодалов, и по желанию могут поменять все партии, не считаясь с традициями и идеологией.

Для того, чтоб изменились партии, нужно повышать политическую культуру граждан, политиков, партий:

«Не запрещать брать гречку, потому что ничего не изменится. А делать так, чтоб, во-первых, брать гречку было стыдно, а во-вторых, улучшать экономическое состояние, чтоб гречку не нужно было брать».

«На самом деле не важно, какая именно будет избирательная система. Нужно хотя бы на 10 лет ее закрепить, чтоб в стране родились новые политические отношения», - подытожил Дементий Белый.

Полную видеозапись дискуссии можно посмотреть здесь.

Напомним, что сейчас выборы в Верховную Раду проходят по смешанной системе: 225 депутатов по пропорциональной системе + 225 депутатов из мажоритарных округов. Такая система имеет немало негативных последствий.