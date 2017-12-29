Мостопереход, система орошения и дороги. Андрей Гордеев назвал цели 2018 года

Глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев рассказал каким будет следующий год для Херсонщины, сообщает сайт облгосадминистрации.

Губернатор уверен, что 2018 год безусловно станет годом экономического развития и безопасности.

Среди объектов, которые являются приоритетными, А.Гордеев назвал путепровод, который должен соединить северную и южную части Херсона. Дата окончания строительства названа не была, но, по традиции, этот стратегически важный для горожан и власти мост, должны если не закончить, то, как минимум, несколько раз объявить о завершении его строительства и торжественно открыть: дважды в 2019 году (перед голосованием за Президента и за народных депутатов) и один раз - в 2020 году, во время местных выборов.

А потом объект можно законсервировать до следующего избирательного цикла.

Традиционно власть в наступившем году будет возрождать орошение, строить дороги и повышать обороноспособность.

Среди стратегических реформ названа одна: формирование систему качественной медицинской помощи для каждого жителя области.

Пожелаем Андрею Анатольевичу и всем нам реализации намеченных планов.





На фото: Андрей Гордеев 1 января 2018 года. Источник сайт облгосадминистрации