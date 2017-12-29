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Мостопереход, система орошения и дороги. Андрей Гордеев назвал цели 2018 года

Андрей Гордеев 1 января 2018 года. Фото с сайта облгосадминистрацииГлава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев рассказал каким будет следующий год для Херсонщины, сообщает сайт облгосадминистрации.
Губернатор уверен, что 2018 год безусловно станет годом экономического развития и безопасности.
Среди объектов, которые являются приоритетными, А.Гордеев назвал путепровод, который должен соединить северную и южную части Херсона. Дата окончания строительства названа не была, но, по традиции, этот стратегически важный для горожан и власти мост, должны если не закончить, то, как минимум, несколько раз объявить о завершении его строительства и торжественно открыть: дважды в 2019 году (перед голосованием за Президента и за народных депутатов) и один раз - в 2020 году, во время местных выборов.
А потом объект можно законсервировать до следующего избирательного цикла.
Традиционно власть в наступившем году будет возрождать орошение, строить дороги и повышать обороноспособность.
Среди стратегических реформ названа одна: формирование систему качественной медицинской помощи для каждого жителя области.
Пожелаем Андрею Анатольевичу и всем нам реализации намеченных планов.

На фото: Андрей Гордеев 1 января 2018 года. Источник сайт облгосадминистрации
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