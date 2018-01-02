Відвідування сесій: двох депутатів Херсонської міської ради можна відкликати за пропуски

Закінчується 2017 рік й можна підбивати підсумки роботі депутатів. В рамках кампанії «Атестація депутатів місцевих рад», громадські активісти проаналізували як депутати Херсонської міської ради відвідували пленарні засідання сесій.

Чому важливо знати як наші обранці відвідують пленарні засідання сесій? Бо недисциплінованість у цьому питанні є однією з підстав для відкликання депутата. Так, частина 2 стаття 37 Закону про статус депутата місцевих рад наголошує, що підставою для відкликання депутата місцевої ради є у тому числі пропуск ним протягом року більше половини пленарних засідань ради.

Депутати стали більше пропускати пленарних засідань

Згідно офіційної статистики, яка розміщена на сайті Херсонської міської ради, у 2017 році було 26 пленарних засідань сесій (остання інформація по відвідуванню розміщена станом на 22 грудня). Для порівняння – за перший рік депутатської роботи (у 2015 – 2016 рр.) було 27 пленарних засідань.

Відразу зазначимо, що кількість пропусків на другому році депутатських повноважень збільшилася. Якщо на першому році своєї «служби» кожне пленарне засідання пропускали у середньому 7 депутатів, то на другому році вже 9 депутатів не відвідували пленарне засідання, або кожен шостий депутат. Цю тенденцію можна добре побачити на порівняльному графіку. Зазначимо, що в окремих випадках «масові» пропуски носили політичний характер.

У великих фракціях погіршилася дисципліна

Аналіз відвідування пленарних засідань демонструє, що у частині фракцій депутатського корпусу погіршилася депутатська дисципліна. Депутати п’яти фракцій з восьми стали більше пропускати пленарні засідання у порівнянні з минулим роком.

В першу чергу це стосується великих фракцій (дивися таблицю 2), таких як фракції Блока Петра Порошенка (10 депутатів), «Нашого краю» (9 депутатів), «Опозиційного блоку» (8 депутатів)та ВО «Самопоміч» (7 депутатів). «Рекордсмени» у цьому сумнівному конкурсі фракція з двох депутатів із ВО «Самопоміч», а також фракція Блоку Петра Порошенка та «Нашого краю».

Відзначимо позитивні моменти: найнижчі середні показники пропусків засідань у 2017 році на кожного депутата фракцій приходяться на депутатів від ВО «Свобода» (2,5 пропуска засідання у середньому на кожного депутата), «Опозиційного блоку» та ВО «Батьківщина» (2,6 пропуски).





Лише два депутати у 2017 році відвідали всі пленарні засідання

Зменшилася кількість тих, хто не пропустив жодного пленарного засідання. Якщо у минулому роцібрали участь у всіх пленарних засіданнях сім депутатів з чотирьох фракцій: Опозиційного блоку (Алла Беліченко та Юрій Марієв), з «Нашого краю» (Оксана Матусевич та Роман Підперигора), зі фракції ВО «Свобода» (Олександр Ложичев та Віталій Урбанський) та Валентин Сух («Самопоміч), то в 2017 році лише два депутати – Олена Мазур (УКРОП) та Антон Хмаро («Опозиційний блок»).Також відзначимо, що ще п’ять депутатів пропустили лише одне пленарне засідання сесій. Це Неля Голубенко (ВО «Батьківщина»), Оксана Матусевич («Наш край»), Євген Назаря (УКРОП), Аркадій Подлєсний та Ігор Токарев (ВО «Самопоміч»).

Хто ж пропустив більше всього засідань?

В цілому ми можемо говорити, що більшість депутатів досить регулярно відвідують сесії міської ради. Так, 28 депутатів у 2017 році пропустили лише від одного до трьох пленарних засідань протягом року. Ще 10 депутатів пропустили від чотирьох до п’яти засідань.

Й лише два депутати пропустили значно більше половини пленарних засідань. Це - Юрій Кирилов («Блок Петра Порошенка») та Віктор Шевчук («Наш край»).Віктор Шевчук, згідно офіційним відомостям, пропустив двадцять пленарних засідань з двадцяти шести, а Юрій Кирилов – вісімнадцять.

Зазначимо, що Юрій Кирилов й в минулому році відвідав менше половини пленарних засідань, а саме – дев’ять з двадцяти семи. Тоді представники громадськості звернулися до депутатів із пропозицією відкликати цього депутата, але у фракції Блока Петра Порошенка завірили, що у 2017 році Юрій Євгенович буде ходити на пленарні засідання частіше. Не склалося. Ми розуміємо, що Юрій Євгенович займає відповідальну посаду, але може він тоді поступиться депутатським місцем тому з кандидатів, хто має більше вільного часу? Це ж запитання стосується й до відомого депутата-підприємця Віктора Шевчука.

Нагадаємо, що якщо депутат пропускає більше половини пленарних засідань сесії, то це є підставою для його відкликання. Міська рада має всі підстави зробити такий непопулярний крок, бо зазначимо, що у порівнянні із минулим роком відвідування депутатами пленарних засідань погіршилося.

Громадська кампанія «Атестація депутатів місцевих рад» спрямована на сприяння вирішенню проблеми низького рівня відкритості, прозорості та підзвітності виборцям депутатів 14 місцевих рад з 8 областей України. Проект «Атестація депутатів місцевих рад» реалізовується Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» разом з партнерськими організаціями за підтримки Національного фонду демократії (NED, США). В місті Херсоні за реалізацію ініціативи відповідає Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень.