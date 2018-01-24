У Херсоні навчали як перевірити ефективність народних депутатів





24 січня у Кризовому медіа-центрі Херсон Комітет виборців України провів освітній воркшоп для журналістів та громадських діячів про те, як дізнатися ступень ефективності роботи народних депутатів.

Багато років Комітет виборців України робить моніторинг діяльності народних депутатів України та розповідає про отримані результати громадськості. Наближаються вибори й нашому суспільству потрібна об’єктивна інформація про дієвість роботи депутатів. А цю інформацію потрібно добувати самим. Як це ефективно зробити й розказали представники КВУ Дементій Бєлий та Олександр Мошнягул.

- відвідування народним депутатом пленарних засідань Верховної Ради,

- відвідування засідань парламентських комітетів,

- участь у голосуваннях,

- кількість поданих/прийнятих законопроектів,

- якість законопроектів на підставі фахових оцінок.

Координатор Громадської мережі «Опора» Максим Єлігулашвілі представив інструментарій моніторингу, який здійснюють громадської монітори цієї поважної організації.

Також, учасники ворк-шопу виявили деякі прогалини в наявній інформації та підготували низку запитів на отримання публічної інформації.

#ВідкритийПарламент #РадаЗаЄвропу #CherkasyCVU





Слухачі із подивом дізналися, що багато народних депутатів, які є помітними у телевізійних ток-шоу не відвідують пленарні засідання сесій чи засідання парламентських комітетів. Лише п’ять народних депутатів за три роки свої роботи відвідали всі пленарні засідання, а 38 депутатів відвідали менше 50% цих засідань.Або якщо відвідують, то не голосують. Так 188(!) депутатів брали участь у голосуваннях менше 50% раз. Тобто, реєструвалися й… не голосували ні «за», ні «проти», ні «утримувалися».Ніхто з присутніх не чув про суто українське явище, яке монітори назвали «законодавчим спамом». Виявляється, що на сьогодні українські парламентарії є абсолютними чемпіонами у написанні законопроектів. У Верховній Раді вже зареєстровано 10,7 тисяч проектів законів. Реєструється депутатами в середньому 1,8 тисяч законопроектів. Для порівняння, - в Італії за пік депутати готують в середньому 644, Франції – 337, а в Швейцарії… 6 законопроектів на рік.Щоб зрозуміти чи є ефективними ті законопроекти, представники Комітету виборців України ввели критерій якості. Які оцінки надавали фахівці написаним проектам майбутніх законів. Фахівці із Головного науково-експертного управління ВРУ та Міністерства фінансів України. Й виявляється, що кожен третій законопроектів отримує негативні висновки Мінфіну, а кожен другий – Головного науково-експертного управління…Під час заходу експерти КВУ представили методологію визначення ефективності роботи народних депутатів України. Ця методологія включає п’ять компонентів:Всі учасники наглядно ознайомилися із всіма можливостями веб-сайту Верховної Ради для отримання офіційної інформації. Й, найголовніше, присутні самостійно зібрали всю необхідну інформацію про роботу народних депутатів України від Херсонської області та змогли оцінити цю роботу місцевих народних депутатів й порівняти із досягненнями інших обранців.Організувала воркшоп Херсонська обласна організація Комітету виборців України. Захід відбувся в рамках проекту Комітету виборців України «Дієві механізми оцінки роботи народних депутатів для виборців» на виконання Плану дій Ініціативи «Відкритий парламент» за підтримки проекту ЄС-ПРООН «Рада за Європу» UNDP Ukraine / ПРООН в Україні.