В центрі уваги: Депутати обмежили громадянам доступ до сесійної зали

Сьогодні Громадська рада при Херсонському міському голові розглянула нововведені обмеження для громадян Херсону на відвідування пленарних засідань сесій Херсонської міської ради, які були введені нашими депутатами 30 березня.

Громадська рада вирішила із висновками не поспішати, а детально вивчити це рішення депутатів. Для цього була створена комісія, яка підготує на розгляд Громадської ради свої пропозиції.





Якщо дуже коротко, то на останній сесії без зайвого галасу та обговорень 30 депутатів із 42 присутніх проголосували за те, щоб суттєво обмежити право херсонців на безперешкодний доступ до Великої зали засідань під час сесій міської ради. Відтепер, до зали зможуть потрапити лише ті виборці, які заздалегідь напишуть письмову заяву у випадку, коли будуть вільні сидячі місця та добра воля міськвиконкому.





З чого починалося?

В старі часи, ще при злочинній владі, тодішній «вічний» міський голова постійно боровся із власними городянами, намагаючись всіляко обмежити їхній доступ до сесійної зали. Було різне, навіть міліціанти стояли щільним зовнішнім кордоном навколо будівлі міської ради. Інколи городяни із депутатами проривалися крізь ті кордони та зачинені двері, іноді двері зносили з охороною. Різне бувало. Потім наступив грудень 2013 року й херсонці просто прийшли до сесійній зали й там залишилися.

Міська рада у цьому плані стала вітриною відкритості, бо виборці регулярно відвідували сесійну залу для того, щоб відкрито висловити свою громадянську позицію.

Пройшло більше чотирьох років. Було різне. Іноді до Великої зали приходили звичайні херсонці, інколи провокатори. Але останнім часом побільшало бійок та провокацій. Деякі з них були дещо дивними. Це коли у сесійній залі учасники демонструють відверту ворожість один до одного, а в кулуарах тримаються як приятелі.

На фото: радник міського голови К.Гандзюк та організатор провокацій в сесійній залі К.Стремоусов





В результаті ж херсонців поступово привчали, що вільний доступ на сесії дорівнює нібито безладу. Хоча, насправді, безлад – це лише незадовільна якість виконання своєї роботи.





Звичайна контрреволюція

Після чергової бійки депутати тишком винесли рішення про зміни до Регламенту своєї діяльності та обмежили доступ херсонцям до сесійної зали.

Спроба депутата від Блоку Петра Порошенка «Солідарність» Сергія Жуйкова хоча б обговорити ці зміни не знайшла підтримки у депутатської більшості.

Й 30 з 42 депутатів проголосували, фактично, за повернення старих сальдівських часів.





Ми детально проаналізуємо нові правила стосунків депутатів та виборців. А поки що ось результати голосування:

Лише дванадцять депутатів, що були присутні на сесії, проявили свою принципову позицію й не підтримали ганебне рішення більшості.

Назвемо цих депутатів.

«Проти» змін до Регламенту проголосувало 2 депутати: Сергій Жуйков та Олег Романюк (обоє з Блоку Петра Порошенка)

«Утрималися» ще 3 депутати: Юрій Кирилов, Дмитро Іванов (Блок Петра Порошенка) та Андрій Дмітрієв (ВО «Самопоміч»)

«Не голосували» ще 7 депутатів. В даному випадку факт не голосування це є також спробою захистити права громади. Не голосували Віталій Богданов (УКРОП), Сергій Волошинов, Олександр Кривчун, Галина Лугова, Олена Урсуленко (Блок Петра Порошенка), Юрій Кліментенко («Наш край»), Вячеслав Яременко (позафракційний).





Серед 30 депутатів, які проголосували за обмеження прав херсонців на присутність у сесійній залі депутати від «Опозиційного блоку», «Нашого краю», «Батьківщини», Радикальної партії, «Свободи» та перебіжчики з ВО «Самопомочі» й «УКРОПу», й деякі позафракційні.





Що тепер чекати громаді?

Ось короткий переказ змін та доповнень до Регламенту Херсонської міської ради, які були затверджені рішенням № 1279 від 30.03.2018 року:





Хто може бути присутнім?

Якщо ти не міський голова, не депутат або його помічник-консультант, не посадова особа виконавчої влади чи правоохоронець або журналіст чи офіційно запрошений, то щоб потрапити до Великої зали ти повинен не пізніше ніж за три дні подати письмову заяву до секретаря міської ради. Й це не факт, що тебе ще допустять. Бо громадянин пише не заяву бути присутнім, а «заявку для включення до списку присутніх». Ця заявка буде «опрацьована» й «хтось» прийме остаточне рішення чи маєш ти право на реалізацію свого законного права, гарантованого Конституцією на відвідування відкритого засідання Херсонської міської ради. На підставі цього «дозволу» буде складений «остаточний список присутніх на пленарному засіданні». Й допуск громадян до сесійної зали буде здійснюватися не на підставі заяви, а за «остаточним списком» й за умови вільних сидячих місць.

Відтепер в залі будуть місця «для білих» та «інших»

Регламент вводить поняття «персональних місць», які буде заборонено займати. Й це не тільки місця для депутатів, а й для помічників, радників, керівників структурних підрозділів, інших чиновників. Й ці місця іншим присутнім особам займати забороняється. Цікаво, що в цей перелік «білих» не попадають журналісти, які своєю присутністю відтепер будуть «оліцетворяти» відкритість засідань міської ради (про особливу роль журналістів йдеться в тексті Регламенту).

Крім персональних місць вводяться й інші місця, які також буде заборонено займати, навіть якщо вони будуть вільними. Це перші три ряди.

Всі ці дії є зрозумілими: будь-яким чином зменшити кількість місць, які відводяться для звичайних городян. Тобто, ми бачимо, як у новому Регламенті штучно вводяться обмеження для вільного доступу херсонцям, які забажають бути присутніми на сесії.





Журналістам: готуватися

Ну й є й неприємності для журналістів та операторів. Тепер вони, щоб мати можливість виконувати свою журналістську роботу та проводити відеозйомку, вимушені будуть подавати для цього заявки до відділу громадських зв'язків.

На цьому фоні справжнім блюзнірством виглядає твердження, що у Херсонській міській раді «кожен громадянин має право безперешкодно відвідувати засідання органів міської ради за умови дотримання ним встановленого порядку», бо відтепер громадянин не має такого права на безперешкодне відвідування пленарних засідань сесій.

Обережно! кожного можуть виставити із сесійної зали

Депутати не обмежилися штучними перепонами. Вони також придумали безкінечний перелік «за що» можна видаляти «особу» із зали:

1. Вчинив хуліганські дії.

2. Не пустив когось до сесійної зали

3. Під час реєстрації або в ході засідання допустив виступи та репліки без дозволу головуючого. Під час реєстрації??? Без дозволу кинув репліку??? Що це???

Ну й «коронка номеру»:

4. «або (особа) здійснила інші дії, які грубо порушують вимоги цього Регламенту». Інші дії. Які? Інші.





Й це ще не все. Відтепер, «під час проведення пленарного засідання міської ради забороняється використання предметів, що можуть створювати перешкоди у проведенні пленарного засідання міської ради» - що мається на увазі під «предметом»? Плакат? Транспарант? «Предмет»….





Ну, й контрольний постріл: «заважати будь-яким іншим чином роботі депутатів міської ради».





Як будуть виводити із залу?

Просто цитата: «За пропозицією головуючого на пленарному засіданні міської ради або за пропозицією депутата міської ради, підтриманого більшістю голосів депутатів, присутніх на пленарному засіданні, особи, які порушили вимоги частини 1 цієї статті, зобов'язані покинути пленарне засідання міської ради. У разі відмови порушника покинути пленарне засідання міської ради він може бути примусово виведений із сесійного залу та адміністративного будинку. У разі виникнення порушення громадського порядку, головуючий звертається до правоохоронних органів щодо припинення правопорушення та зупиняє проведення сесії до його усунення».





У якості додатка список депутатів, які проголосували за це неподобство:

Больбот Дмитро Олександрович

Боржков Валерій Володимирович

Борисевич Вікторія Олександрівна

Васильєв Олександр Миколайович

Голубенко Нелля Олександрівна

Грек Ігор Антонович

Д'якова Оксана Володимирівна

Ільченко Дмитро Олегович

Леонова Лариса Миколаївна

Лисюк Станіслав Остапович

Ложичев Олександр Вікторович

Мазур Олена Олександрівна

Маренчук Ольга Миколаївна

Матковський Євген Сергійович

Матусевич Оксана Сергіївна

Миколаєнко Володимир Васильович

Назарян Євген Григорович

Подлєсний Аркадій Васильович

Пушкарьова Катерина Марківна

Рубан Руслан Іванович

Сальдо Володимир Васильович

Семенчев Ігор Григорович

Токарев Ігор Миколайович

Трошин Станіслав Ігорович

Урбанський Віталій Петрович

Устинов Єгор Олександрович

Хмаро Антон Сергійович

Ценкер Ірина Іванівна

Чемерис Михайло Васильович

Черненко Олег Михайлович





Автор Дементій Бєлий