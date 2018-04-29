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Партии начинают и выигрывают: неожиданные результаты выборов в Новорайской ОТГ

Выборы в Новорайском ОТГ. 29 апреля 2018 года. Фото Виталия Богданова
29 апреля в Херсонской области состоялись выборы в Новорайской объединенной территориальной громаде. Явка избиратенлей составила 46%. 
Большинство мест в совете получили представители Аграрной партии и Блока Петра Порошенка. Всего в совет прошли депутаты от семи партий, в том числе и от "Национального корпуса", который только в этом году зарегистрировал в области свою партийную организацию.

Мы уже писали о предвыборной кампании и дне голосования. Отметим, что день голосования прошел спокойно и без существенных нарушений. Единственной конфликтной ситуацией была попытка организации регулярного подвоза избирателей, но по требованию наблюдателей подвоз избирателей быстро прекратили.

Как сообщил на своей странице в Фейсбуке известный журналист Тарас Бузак, по предварительным данным 22 мандата в Новорайском совете распределились следующим образом:
Аграрная партия получил 9 мандатов. Отметим, что они выдвинули своих кандидатов во всех округах.
Блок Петра Порошенка "Солидарность" получил 5 мандатов.
ВО "Самопомощь" - 2 мандата.
УКРОП, Оппозиционный блок, ВО "Батькивщина" и Национальный корпус - по одному мандату.
1 депутат - самовыдвиженец. В одном округе будет переголосование, так как два кандидата набрали равное количество голосов. И это значит, что представители Аграрной и Радикальной партии, которые получили одинаковое количество голосов, отправятся на "второй тур" выборов. 

Судя по первым результатам выборов в Новорайском ОТГ есть три особенности:

Первая. Провал ВО "Батькивщины". В 2015 году на выборах в Новорайский и Червономаяцкий сельские советы было избрано четверо депутатов от ВО "Батькивщины" (а все остальные беспартийные самовыдвиженцы). А сейчас только один депутат от ВО "Батькивщины". И кстати, ему победа досталась также очень тяжело. Этот кандидат победил с перевесом в один голос представителя УКРОПа.

Вторая особенность: смена поведения избирателей и победивших кандидатов. Сейчас те, кто победил, активно выдвигались от самых разных партий в отличие от 2015 года, когда абсолютное большинство победителей были самовыдвиженцами и в отличие от 2010 года, когда, например, в Новорайском все победители был выдвиженцами только от одной партии - Партии регионов. Эту особенность можно списать на приближающиеся Большие Выборы и возросшую активность центральных офисов партий, которые теперь заставляют местных партийных функционеров использовать любую возможность для демонстрации своей популярности среди избирателей.

Третья особенность (случайность?): победа представителя Национального корпуса. Правая партия, которая только появилась на политической арене, уже получает первые мандаты. Хотя, в данном случае, это может быть не проявлением новой тенденции, а особенностью местной ситуации. Представитель Национального корпуса победил в селе Червоный Маяк, в котором сложилась конфликтная ситуация между селянами и монастырем УПЦ МП. Настоятель монастыря дал команду построить вокруг монастырской земли огромный четырехметровый каменный забор. В результате монахи прихватили еще и часть общинной земли и сделали массу неудобств местным жителям. Накануне дня голосования в село приезжали представительная делегация от "Национального корпуса" и "Правого сектора" на разборки с монахами. Вполне возможно, визит запомнился и отразился в бюллетенях.  

Автор Дементий Белый
Фото Виталий Богданов, УКРОП
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