Партии начинают и выигрывают: неожиданные результаты выборов в Новорайской ОТГ

29 апреля в Херсонской области состоялись выборы в Новорайской объединенной территориальной громаде. Явка избиратенлей составила 46%.

Большинство мест в совете получили представители Аграрной партии и Блока Петра Порошенка. Всего в совет прошли депутаты от семи партий, в том числе и от "Национального корпуса", который только в этом году зарегистрировал в области свою партийную организацию.





Как сообщил на своей странице в Фейсбуке известный журналист Тарас Бузак, по предварительным данным 22 мандата в Новорайском совете распределились следующим образом:

Аграрная партия получил 9 мандатов. Отметим, что они выдвинули своих кандидатов во всех округах.

Блок Петра Порошенка "Солидарность" получил 5 мандатов.

ВО "Самопомощь" - 2 мандата.

УКРОП, Оппозиционный блок, ВО "Батькивщина" и Национальный корпус - по одному мандату.

1 депутат - самовыдвиженец. В одном округе будет переголосование, так как два кандидата набрали равное количество голосов. И это значит, что представители Аграрной и Радикальной партии, которые получили одинаковое количество голосов, отправятся на "второй тур" выборов.





Судя по первым результатам выборов в Новорайском ОТГ есть три особенности:

Первая. Провал ВО "Батькивщины". В 2015 году на выборах в Новорайский и Червономаяцкий сельские советы было избрано четверо депутатов от ВО "Батькивщины" (а все остальные беспартийные самовыдвиженцы). А сейчас только один депутат от ВО "Батькивщины". И кстати, ему победа досталась также очень тяжело. Этот кандидат победил с перевесом в один голос представителя УКРОПа.





Вторая особенность: смена поведения избирателей и победивших кандидатов. Сейчас те, кто победил, активно выдвигались от самых разных партий в отличие от 2015 года, когда абсолютное большинство победителей были самовыдвиженцами и в отличие от 2010 года, когда, например, в Новорайском все победители был выдвиженцами только от одной партии - Партии регионов. Эту особенность можно списать на приближающиеся Большие Выборы и возросшую активность центральных офисов партий, которые теперь заставляют местных партийных функционеров использовать любую возможность для демонстрации своей популярности среди избирателей.





Третья особенность (случайность?): победа представителя Национального корпуса. Правая партия, которая только появилась на политической арене, уже получает первые мандаты. Хотя, в данном случае, это может быть не проявлением новой тенденции, а особенностью местной ситуации. Представитель Национального корпуса победил в селе Червоный Маяк, в котором сложилась конфликтная ситуация между селянами и монастырем УПЦ МП. Настоятель монастыря дал команду построить вокруг монастырской земли огромный четырехметровый каменный забор. В результате монахи прихватили еще и часть общинной земли и сделали массу неудобств местным жителям. Накануне дня голосования в село приезжали представительная делегация от "Национального корпуса" и "Правого сектора" на разборки с монахами. Вполне возможно, визит запомнился и отразился в бюллетенях.



Автор Дементий Белый

Фото Виталий Богданов, УКРОП