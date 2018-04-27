Вибори в Новорайській об'єднаній громаді: все спокійно





Сьогодні в Новорайській об'єднаній територіальній громаді обирають голову та депутатів ОТГ. Всі п'ять приміщень для голосування працюють у нормальному режимі. Голосування розпочалося вчасно. Порушення на даний момент не зафіксовані. Вже проголосувало на окремих дільницях до тридцяти відсотків виборців.





На посаду голови ОТГ балотується один кандидат - діючий Новорайський сільський голова Олександр Шокуров. Найбільша боротьба розгорнулася за депутатські місця.





Активну передвиборчу кампанію напередодні голосування провели представники Аграрної партії та ВО «Батьківщина». Так представники Аграрної партії висунули в кожному з 22-х округів по одному кандидату та розгорнули активну інформаційно-агітаційну роботу по знайомству виборців із своїми кандидатами (на фото - один з партійних наметів). Серед благодійних акцій, які проводили партійці - передача книжок різних жанрів Новорайській сільській бібліотеці та Костирській шкільним бібліотекам. Ці книжки збиралися в містах області в рамках акції Аграрної партії "Принеси книгу - подаруй тепло".

Представники ВО "Батьківщини" на чолі із народним депутатом України Юрієм Одарченко провели серію зустрічей й заходів, які в першу чергу були направлені на надання послуг та подарунків для дітей виборців ОТГ.

Так, за сприяння «Батьківщини» Новорайський дитячий садок отримав новий принтер, а для дітей з села Монастирське була організована поїздка на музичну інтерактивну казку «Малюк та Карлсон». Для дітлахів села Костирки була організована "Академія Ігор". А херсонські представники «Батьківщини молодої» провели для маленьких мешканців Новорайської об’єднаної територіальної громади гру в лазертаг. Ця стратегічна гра із використанням безпечних лазерів.





Напередодні дня виборів Новорайське ОТГ відвідав голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв, який провів зустріч із мешканями об'єднаної громади. Як завжди голова облдержадміністрації подарував юним сільським футболістам м'ячі. В цілому, Андрій Анатолійович утримався від прямої агітації або підтримки конкретного кандидата. Бо на посаду голови ОТГ балотується лише один кандидат - й це є демонстрація консолідованого рішення усієї громади.





За день до голосування появилася інформація, що представники Аграрної партії нібито провели ще одную акцію, вже із даруванням продуктових наборів.

День голосування розпочався в спокійній обстановці, хоча зранку прийшли голосувати дуже мало селян. Причина малої активності - робота в полі та на городах. Станом на 10-00 ранку проголосувало трохи більше десяти відсотків виборців. Але к обіду на окремих дільницях вже проголосувало біля тридцяти відсотків.





Нагадаємо, що Новорайську об'єднану територіальну громаду створили мешканці шести селищ та сіл, які входили до Новорайської та Червономаяцької сільських рад.