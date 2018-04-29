Олексій Кошель: Це була найбільш брудна кампанія за всю історію виборів до ОТГ

У неділю, 29 квітня, у 40 об’єднаних територіальних громадах в 17 областях України відбулися перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів. Зокрема, вибори пройшли у 4 міських, 14 селищних і 22 сільських ОТГ.

Так, у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Луганській, Сумській та Херсонській областях такі вибори пройдуть в одній ОТГ, в Івано-Франківській, Полтавській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій – у двох ОТГ в кожній області, в Кіровоградській, Одеській та Рівненській областях – у 3 ОТГ, у Дніпропетровській і Харківській областях – в 4 ОТГ, в Запорізькій області – в 7 ОТГ.





До складу цих 40 ОТГ увійшли 133 місцеві ради (міських – 4, селищних – 16, сільських – 113).





Окрім того, на 29 квітня ЦВК призначила додаткові вибори депутатів одного сільського та чотирьох селищних рад: у двох селищних радах в Житомирській області, в Запорізькій області – в одній сільській раді, в Харківській і Чернівецькій областях – в одній селищній раді.





Комітет виборців України здійснив спостереження за результатами якого керівник КВУ Олексій Кошель зробив наступні висновки:





1. Вибори 29 квітня 2018 р. стали найбільш брудною кампанію за всю історію проведення виборів до ОТГ, починаючи із жовтня 2015 р. Політичні партії і кандидати встановили "рекорд" як за кількістю, так і за масштабами підкупу виборців.





До спостерігачів КВУ надійшла інформація про 25 фактів підкупу (реальна цифра могла бути значно більшою), правоохоронці відкрили кримінальні провадження у 5 областях, у день голосування було спіймано на гарячому 3-х скупників голосів. І це при тому, що вибори відбувалися лише в 40 ОТГ.





Абсолютні рекордсмени по купівлі голосів – політичні партії «Батьківщина», Аграрна партія і "Наш край". Кілька фактів підкупу – у Радикальної партії. По одному – в БПП і ВО "Самопомочі".





2. Оприлюднені фото та відеоматеріали про «сітки», схеми і конкретні факти купівлі голосів дають підстави прогнозувати не менше 10 результативних кримінальних справ. Втім, за підсумками парламентських виборів-2014 і місцевих-2015 в Україні не було жодного прецеденту, коли б купівля голосів призвела до реального тюремного строку. Саме безкарність дозволила політикам перетворити вибори на супермаркет із продажу голосів.





3. Повний безлад в роботі низки виборчих комісій – проблема останніх виборчих кампаній. 8 виборчих дільниць відкрилися із серйозним запізненням, через що частина виборців не змогла проголосувати. Серед іншого - перешкоджання роботі спостерігачів, порушення таємниці голосування, конфліктні ситуації і навіть абсурдні рішення.





4. Окремі держчиновники не полишають спроби втручатися у виборчий процес. Напередодні виборів Радикальна партія Олега Ляшка і ВО "Батьківщина" заявили про тиск на їхніх кандидатів і спроби використання аднмінресурсу. Серед головних фігурантів заяв - голови Нововодолазької РДА Харківської області та заступник голови Дніпропетровської ОДА.





5. Більшість «живих» і активних політичних партій традиційно проігнорували вибори. Загалом у кампанії приймали участь лише 27 із 356 офіційно зареєстрованих політичних сил. Серед партій, які відмовилися від участі у виборах, можна побачити і партії-лідери президентських та парламентських рейтингів.





6. На виборах 29 квітня ми побачили спроби організувати системний підкуп, які можуть повторитися у всеукраїнському масштабі під час парламентських виборів-2019. Головним запобіжником виборчим злочинам мала б стати повноцінна виборча реформа із ліквідацією мажоритарної складової та повною забороною політичної реклами. Саме тому прийняття виборчої реформи в найближчі 6 місяців (за рік до парламентських виборів) має стати ключовою вимогою до ВР.