» » Олексій Кошель: Це була найбільш брудна кампанія за всю історію виборів до ОТГ

Олексій Кошель: Це була найбільш брудна кампанія за всю історію виборів до ОТГ

Олексій Кошель, керівник КВУ 
У неділю, 29 квітня, у 40 об’єднаних територіальних громадах в 17 областях України відбулися перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів. Зокрема, вибори пройшли  у 4 міських, 14 селищних і 22 сільських ОТГ.
Так, у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Луганській, Сумській та Херсонській областях такі вибори пройдуть в одній ОТГ, в Івано-Франківській, Полтавській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій – у двох ОТГ в кожній області, в Кіровоградській, Одеській та Рівненській областях – у 3 ОТГ, у Дніпропетровській і Харківській областях – в 4 ОТГ, в Запорізькій області – в 7 ОТГ.

До складу цих 40 ОТГ увійшли 133 місцеві ради (міських – 4, селищних – 16, сільських – 113).

Окрім того, на 29 квітня ЦВК призначила додаткові вибори депутатів одного сільського та чотирьох селищних рад: у двох селищних радах в Житомирській області, в Запорізькій області – в одній сільській раді, в Харківській і Чернівецькій областях – в одній селищній раді.

Комітет виборців України здійснив спостереження за результатами якого керівник КВУ Олексій Кошель зробив наступні висновки:

1. Вибори 29 квітня 2018 р. стали найбільш брудною кампанію за всю історію проведення виборів до ОТГ, починаючи із жовтня 2015 р. Політичні партії і кандидати встановили "рекорд" як за кількістю, так і за масштабами підкупу виборців.

До спостерігачів КВУ надійшла інформація про 25 фактів підкупу (реальна цифра могла бути значно більшою), правоохоронці відкрили кримінальні провадження у 5 областях, у день голосування було спіймано на гарячому 3-х скупників голосів. І це при тому, що вибори відбувалися лише в 40 ОТГ.

Абсолютні рекордсмени по купівлі голосів – політичні партії «Батьківщина», Аграрна партія і "Наш край". Кілька фактів підкупу – у Радикальної партії. По одному – в БПП і ВО "Самопомочі".

2. Оприлюднені фото та відеоматеріали про «сітки», схеми і конкретні факти купівлі голосів дають підстави прогнозувати не менше 10 результативних кримінальних справ. Втім, за підсумками парламентських виборів-2014 і місцевих-2015 в Україні не було жодного прецеденту, коли б купівля голосів призвела до реального тюремного строку. Саме безкарність дозволила політикам перетворити вибори на супермаркет із продажу голосів.

3. Повний безлад в роботі низки виборчих комісій – проблема останніх виборчих кампаній. 8 виборчих дільниць відкрилися із серйозним запізненням, через що частина виборців не змогла проголосувати. Серед іншого - перешкоджання роботі спостерігачів, порушення таємниці голосування, конфліктні ситуації і навіть абсурдні рішення.

4. Окремі держчиновники не полишають спроби втручатися у виборчий процес. Напередодні виборів Радикальна партія Олега Ляшка і ВО "Батьківщина" заявили про тиск на їхніх кандидатів і спроби використання аднмінресурсу. Серед головних фігурантів заяв - голови Нововодолазької РДА Харківської області та заступник голови Дніпропетровської ОДА.

5. Більшість «живих» і активних політичних партій традиційно проігнорували вибори. Загалом у кампанії приймали участь лише 27 із 356 офіційно зареєстрованих політичних сил. Серед партій, які відмовилися від участі у виборах, можна побачити і партії-лідери президентських та парламентських рейтингів.

6. На виборах 29 квітня ми побачили спроби організувати системний підкуп, які можуть повторитися у всеукраїнському масштабі під час парламентських виборів-2019. Головним запобіжником виборчим злочинам мала б стати повноцінна виборча реформа із ліквідацією мажоритарної складової та повною забороною політичної реклами. Саме тому прийняття виборчої реформи в найближчі 6 місяців (за рік до парламентських виборів) має стати ключовою вимогою до ВР.

Нагадаємо, що в Херсонській області вибори проходили в Новорайській ОТГ. Порушень при голосуванні зафіксовано не було. Депутатами стали представники семи політичних партій. Більшість місць дісталося Аграрній партії та Блоке Петра Порошенка.скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

ОТГ выборы аналіз

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica