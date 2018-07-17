Вимагаємо публічного звіту про розслідування вбивства Павла Шеремета

Медійні та правозахисні організації вимагають публічного звіту від правоохоронців про розслідування вбивства Павла Шеремета. Друкуємо текст Заяви.Сьогодні, 20 липня 2018 року, виповнюється два роки від дня вбивства журналіста Павла Шеремета. Звістка про його загибель шокувала багатьох в Україні та поза її межами, і через два роки потрясіння не зменшилося.Ми досі не знаємо, чому вбили Павла. Не знаємо, хто був замовником, у якій країні він живе, хто був виконавцем і що стало причиною цього жахливого теракту. Теракту, оскільки вбивство журналіста завжди спрямоване не тільки проти нього самого; це ще й акт залякування — колег і суспільства в цілому. Це промовистий знак усім нам.Президент Порошенко назвав розслідування вбивства Шеремета «справою честі». Але два роки потому перебіг слідства засекречений. Ані рідні Павла, ні колеги-журналісти, ні суспільство не знає, чи є у слідчих підозрювані та версії. За допомогу в розкритті злочину не було призначено винагороду — як це сталося після вбивства журналіста у Словаччині. За ці два роки нікого з керівників слідства не відправили у відставку через відсутність результатів.В Україні є моторошний приклад розслідування вбивства іншого журналіста — Георгія Гонгадзе. І якщо виконавці врешті-решт понесли покарання, то замовників досі не названо. Ми не хочемо, щоби ще багато років колеги, близькі, українське суспільство в цілому чекало покарання для вбивць і замовників цього злочину.Ми вимагаємо справедливості для Павла Шеремета. Ми вимагаємо публічного звіту від правоохоронних органів — Національної поліції, Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України — про перебіг розслідування вбивства Павла Шеремета. Ми вимагаємо конкретних дій, а не чергових заяв про необхідність розслідування. Інакше «справа честі» стане величезною ганьбою для всієї української влади та країни загалом.ГО «Детектор медіа»Інститут масової інформаціїЦентр інформації про права людиниГО «Крос медiа» (видання «Заборона»)Комісія з журналістської етикиНезалежна медійна радаЦентр громадянських свободЦентр демократії та верховенства праваКримська правозахисна групаГС «Освітній дім прав людини в Чернігові»ГО «МАРТ»ГО «Платформа прав людини»ГО Truth HoundsГО «Ти потрібен Україні»ГО «Громадське радіо»ГО «Громадське телебачення»ХОФ «Громадська альтернатива»ГО «Кримськотатарський ресурсний центр»ГО «Лабораторія цифрової безпеки»Національна спілка журналістів УкраїниГО «Народний захист»Український інститут з прав людиниІнститут демократії ім. Пилипа ОрликаГО «Донецький інститут інформації» (видання «Новини Донбасу»)ГО «Харківська правозахисна група»Проект “Без кордонів”Фундація “Відкритий Діалог”ГО “Центр досліджень правоохоронної діяльності”ГО "Криворізьке міське правозахисне товариство"Газета “Промінь Просвіти Є” (м. Кривий Ріг)Херсонська обласна організація Комітету виборців України