Активисты "Батьківщини" митинговали у суда против "Херсонгаза"
Сегодня в Херсоне перед зданием городского суда состоялся митинг против начисления «Херсонрегионгазом» долгов потребителям. Его провели активисты ВО "Батькивщина". Перед митингующими выступил народный депутат Юрий Одарченко - сообщает Kherson Daily
Митинг был приурочен к сегодняшнему рассмотрению в суде иска нескольких херсонцев с требованием признать начисления "ХерсонГаза" незаконными.
Перед собравшимися выступил нардеп Юрий Одарченко. После выступления Одарченко митингующие пошли на судебное заседание.
Всего на митинг собралось более сотни человек - сообщает издание.
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Представители ВО "Батьківщина" пошли путем проведения массовых политических акций.
Фото и видео Kherson Daily