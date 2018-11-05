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Активисты "Батьківщини" митинговали у суда против "Херсонгаза"

Акция у суда. Фото khersondaily 
 
Сегодня в Херсоне перед зданием городского суда состоялся митинг против начисления «Херсонрегионгазом»  долгов потребителям. Его провели активисты ВО "Батькивщина". Перед митингующими выступил народный депутат Юрий Одарченко - сообщает Kherson Daily

Митинг был приурочен к сегодняшнему рассмотрению в суде иска нескольких херсонцев с требованием признать начисления "ХерсонГаза" незаконными.

Перед собравшимися выступил нардеп Юрий Одарченко. После выступления Одарченко митингующие пошли на судебное заседание.

Всего на митинг собралось более сотни человек - сообщает издание.


Мы подробно освещали данную ситуацию, возникшую в связи с требованием газовых компаний оплачивать повышение тарифа тем потребителям, которые использовали газ без счетчтика. Смотрите статью   «Газовий» борг: чи треба платити? - пояснення юриста
Представители ВО "Батьківщина" пошли путем проведения массовых политических акций.
Акция у суда. Фото khersondaily
Акция у суда. Фото khersondaily 
Акция у суда. Фото khersondaily Акция у суда. Фото khersondaily  Фото и видео Kherson Dailyскачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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