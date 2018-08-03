«Газовий» борг: чи треба платити? - пояснення юриста

Чи правомірно нарахована заборгованість за газ споживачам, які в 2015-2016 роках користувались ним без лічильника?

До Херсонського офісу Мережі правового розвитку при ГО «ІРЦ «Правовий простір» звернулись журналісти з запитанням, чому тим, хто з травня 2015 по січень 2016 року споживали газ без лічильників, газові компанії донарахували нову заборгованість до оплаченої вартості спожитого газу.

Оскільки ця ситуація викликала значний суспільний резонанс, юрист Херсонського офісу Мережі правового розвитку при ГО «ІРЦ «Правовий простір» Сергій Плахотнюк аналізує її причини та наслідки.

Чому так сталось?

Так, з 01.07.1996 по 24.03.2016 вартість споживання природного газу розраховувалась відповідно до норм, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.1996 № 619 «Про затвердження норм споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників»:

- при використанні газової плити за наявності централізованого гарячого водопостачання – 6 куб. метрів людино-місяць;

- при використанні газової плити у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача – 9 куб. метрів людино-місяць;

- при використанні газової плити та водонагрівача – 19 куб. метрів людино-місяць.

06.05.2015 Кабінет Міністрів України прийняв Постанову від 29.04.2015 № 237 «Про внесення змін до норм споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників», якою норми споживання були зменшені в два рази:

- при використанні газової плити за наявності централізованого гарячого водопостачання – 3 куб. метрів людино-місяць;

- при використанні газової плити у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача - 4,5 куб. метрів людино-місяць;

- при використанні газової плити та водонагрівача – 9 куб. метрів людино-місяць.

Мабуть, не усі зрозуміють, тому потрібно пояснити: чим менше норма споживання, тим нижча ціна за спожитий газ – для тих, у кого не було лічильників. Вони, незалежно від фактичного об’єму споживання, оплачують газ лише у встановлених нормами середніх величинах. Чим вони менші, тим нижча і їх вартість.

Таким чином, компанії-постачальники почали виставляти рахунки побутовим споживачам за оновленими правилами, а ті, відповідно, їх оплачувати. І все би було добре, але… 11.08.2015 група людей, двоє позивачів – фізичних осіб, за участі третьої особи на стороні позивачів - Громадської спілки «Асоціація газового ринку України», звернулись з адміністративним позовом до суду про визнання незаконною та скасування Постанови № 237.

Рішенням суду (Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 21.09.2015 року № 826/16447/15) їх позов було задоволено – визнано незаконною та нечинною з моменту її прийняття Постанову № 237. Рішення суду набрало законної сили 04.11.2015.

Слід зазначити, що суд прийняв таке рішення тому, що Кабінет Міністрів України допустив при прийнятті Постанови № 237 порушення процедури. Звичайно ж, встановивши цю обставину, суду нічого іншого не залишалось, як задовільнити позов. Тому, треба розуміти, що це не суд винен у виникненні цієї ситуації, і не газові компанії, а Кабмін, а якщо конкретніше –Кабмін часів прем’єрства А. Яценюка.

Через судове рішення, вважається, що Постанова № 237 – з моменту прийняття і до моменту втрати нею чинності – не створила жодних юридичних наслідків. Тобто, усіх змін, внесених цією постановою, не було. Відповідно, і зменшення норм споживання – теж не було.





Чому газові компанії почали донараховувати обсяги спожитого природного газу минулих періодів у зв’язку із скасуванням Постанови № 237?

Газові компанії визначають вартість наданих ними послуг побутовим споживачам, які споживають його без лічильників, відповідно до встановлених Кабінетом Міністрів України норм споживання та ціни - яку визначають компанії-постачальники в межах граничних цін, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Норми споживання природного газу населенням без газових лічильників, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.1996 № 619 у зв’язку з прийняттям незаконної Постанови № 237 були зменшені у два рази незаконно.





У зв’язку з тим, що судом незаконна Постанова № 237 була визнана нечинною з моменту її прийняття, почали діяти «старі» норми споживання. Тобто, ті, які більше незаконних норм споживання у два рази. І виникла ситуація, за якої побутові споживачі газу з травня 2015 по січень 2016 фактично оплатили лише половину від реальної (законної) норми споживання.





Отже, на сьогодні картина виглядає наступним чином. Юридично, на папері є чітко вирахуваний об’єм природного газу, спожитого населенням без лічильників, і хтось має за цей об’єм заплатити - або ми з вами, або самі газові компанії.





Платити чи не платити?

У соціальних мережах люди висловлюють свою рішучу позицію – не оплачувати цю заборгованість, оскільки вважають її несправедливою. Деякі, навіть, збираються позиватись до суду. Платити або ні? Звичайно, тут вибір за вами. В будь-якому випадку ви маєте знати про ризики, які можуть виникнути у разі несплати вами цієї заборгованості.

У разі несплати газова компанія:

- має право відключити ваше помешкання від газопостачання. Якщо це станеться і ви забажаєте відновити споживання газу, в такому разі вам доведеться оплатити усю заборгованість за споживання газу і роботу з підключення до газової мережі;

- якщо ви отримуєте субсидію, ваше право на отримання субсидії буде припинено. Відновити право на отримання субсидії ви зможете лише після оплати усієї заборгованості за споживання газу (житлово-комунальної заборгованості) та нової подачі усіх необхідних документів для отримання субсидії.

- має право звернутись з позовом до суду про стягнення з вас заборгованості за споживання газу;

- буде обліковувати за вами цю заборгованість, навіть по завершенні строку позовної давності, та ваші оплати за поточний місяць перенаправлятиме в рахунок погашення донарахованої заборгованості.

Тому, враховуючи те, що ціна питання у середньому становить 400 – 500 гривень, все ж таки, дешевше буде оплатити цю заборгованість.





Якщо ж ви твердо вирішили не платити, то у платіжних документах вказуйте місяць і рік, за який платите.





Також вам буде корисно знати, що газова компанія може стягнути з вас цю заборгованість лише у судовому порядку. Це єдиний законний спосіб, але для його застосування діють певні обмежувальні правила. Одним із таких є строк позовної давності.





Позовна давність – це термін, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. За даних правовідносин він становить 3 роки.





Це означає, що з травня 2018 р. до вимог газової компанії про стягнення донарахованої заборгованості, заявлених у судовому порядку, можна застосовувати строк позовної давності на частину таких вимог, а починаючи з лютого 2019 р. – на весь обсяг позовних вимог, тобто на всю суму донарахованої заборгованості.

Існує висока ймовірність того, що до лютого 2019 р. газові компанії не встигнуть подати усі позови до суду через велику кількість таких боржників. Наприклад, у 300 тисячному Херсоні їх близько 40 тисяч.





Якщо ж ви вирішите позиватися до суду, то маєте знати: якщо ви не погоджуєтеся із рахунком газової компанії (не згодні з розрахованою сумою тощо) та маєте намір оскаржувати його (рахунок) в досудовому або судовому порядку, ви маєте право сплатити рахунок у тій частині, яка вами не оспорюється.

Це право побутових споживачів природного газу передбачено у пункті 4.11 Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2500.





При цьому ви маєте звернутися до газової компанії за відповідними роз’ясненнями (телефоном, через особистий кабінет або письмово), а остання у разі отримання такого звернення повинна надати вам відповідне роз’яснення або здійснити перерахунок.

До вирішення спору по суті величина нарахування встановлюється відповідно до даних газової компанії.





Крім цього, вам корисно буде знати про позицію з даного питання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, висловлену у листі від 26.04.2016 № 4125/16/7-16.

У ньому Комісія доходить висновку, що таке нарахування, на її думку, є незаконним та рекомендує газовим компаніям – постачальникам природного газу – утриматися від дій, пов’язаних із виставленням побутовим споживачам рахунків, в яких вказуються донарахування обсягів спожитого природного газу минулих періодів у зв’язку із скасуванням Постанови № 237. У свою чергу хочу відмітити, що цей лист носить рекомендаційний характер, а не обов’язковий.





Аналіз же судової практики з даного питання вказує на те, що вимоги таких компаній є цілком законними, а тому суди приймають рішення про стягнення донарахованої заборгованості зі споживачів.





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Автор: Юлія Манукян





В електронних кабінетах користувачів з’явилась інформація про заборгованість за газ, при цьому не вказано, коли і чому вона виникла, а деякі зі споживачів навіть отримали листи з вимогою про сплату її у п’ятиденний строк.