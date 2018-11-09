Хроніка теплової кризи: за справу беруться політики

Ситуація в Херсоні нагадує передреволюційну. Станом на 12 листопада в більшій половині багатоквартирних будинків відсутнє тепло. По районам це виглядить так: у 60% житлових будинків Корабельного району вже подано тепло, а в будинках Дніпровського та Суворовського районів подано тепло відповідно в 7% та 10% будинків. Тепла немає в 20 школах, 21 дитячому садку, 10 лікувальних закладах, в 12 закладах культури. Управління освіти рекомендує скоротити заняття в школах та встановити в навчальних класах обігрівачі.

Городяни у соціальних мережах вже заявляють про підготовку публічних акцій протесту.

У всьому винні хронічні проблеми із ТЕЦ

Комунальні теплопостачальні організації із своєю роботою в цілому справилися. Так, комунальне підприємство «Херсонтеплоенерго», станом на 9 листопада, включило на опалення 36 котелень й 90% об’єктів, які обслуговує це комунальне підприємство, вже забезпечені теплом. Хоча, всі зараз очікують масові прориви труб, бо більшість з них вже зношені й потребують негайної заміни.

Причиною відсутності тепла в будинках половини міста – катастрофічна ситуація навколо Херсонської ТЕЦ, яке й досі не розпочала постачання тепла користувачам.

За словами нинішнього керівника ТЕЦ Віктора Судака, проблеми підприємства зумовлені багаторічними заниженими тарифами на теплопостачання від ТЕЦ, через що виник борг від населення у розмірі 61 млн. грн., заборгованість підприємства перед НАК "Нафтогаз України" та, внаслідок цього, відсутність лімітів на газ. Крім боргів, навколо ТЕЦ не вщухають різноманітні скандали. Йде протистояння між двома претендентами, які борються за крісло директора, лунають звинувачення в махінаціях. Фонд держмайна безрезультатно намагався продати з аукціону нашу теплову станцію. Зрозуміло, що проблема із ТЕЦ виникла не вчора. Дивно, що ніхто з керівництва не передбачив такий розвиток подій.

Міська влада заявила, що не впливає на ситуацію із наданням тепла

У цій ситуації цікавою є позиція міської влади. Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянула ситуацію із ТЕЦ та заявила, що не має важелів впливу для вирішення цих проблем й назвала винуватців. З точки зору міського керівництва у всьому винуваті органи державної влади (читай – облдержадміністрація).

Деяким знущанням виглядають рекомендації комісії по виправленню ситуації. По-перше, вони звернулися до аналогічної регіональної комісії провести власне засідання. Нагадаємо, що сьогодні вже середина листопаду.

По-друге, департаменту ЖКГ Херсонської міської ради було надані актуальні доручення підготувати пропозиції щодо переведення об’єктів житлового фонду та соціальної сфери міста, які отримують теплоносій від АТ «Херсонська ТЕЦ», на опалення від інших джерел теплопостачання (квартальні, дахові, блочно-модульні котельні та ін.). Правильні рішення, але вони направлені на довгострокову перспективу й логічнішим виглядали б, наприклад, навесні якогось 2016 року, а не у середині листопада 2018 року.

А поки що Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко вчора звернувся до Президента призначити нараду із вирішення проблеми отримання номінацій на газ для державних підприємств Херсона, Кривого Рогу, Сміли та ін. Залишається відкритим питання: чому це Звернення пролунало в той момент, коли місто вже опинилося на порозі надзвичайної ситуації.





До справи беруться політики

О 13-00 13 листопада розпочалася термінова позачергова сесія Херсонської міської ради. Вона йде саме у ті хвилин, коли готується матеріал. Можна подивитися її трансляцію тут та прояснити для себе позицію міського голови та депутатів у цьому гострому питанні.

За дві години до початку сесії народний депутат України від ВО «Батьківщини» Юрій Одарченко, фактично, першим із політиків перевів проблему відсутності тепла у публічну площини.

Він провів прес-конференцію, на якій наголосив що підготовка до опалювального сезону була провалена. Він наголосив, що фракція «Батьківщина» буде вносити проект рішення та вимагатиме не закривати сесію міської ради до тих пір, поки усі заклади освіти, охорони здоров’я та культури, житлові будинки не будуть забезпечені теплом.

«У разі неподання тепла протягом трьох діб «Батьківщина» ставитиме питання про відставку прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. Уряд повинен понести відповідальність за те, що 31 навчальний заклад міста Херсона, лікарні, житлові будинки не забезпечені теплопостачанням!» - заявив Юрій Одарченко.

Нам шкода, що ми так й не почули від міського керівництва публічних заяв із чіткими відповідями про те, що чекати городянам в найближчі дні, що їм робити, щоб добитися тепла, про те, що робить влада, щоб забезпечити життєдіяльність нашого міста.

Крапка у розв'язанні проблеми ще не поставлена. Далі буде гірше.





