Андрій Гордєєв: Цим треба з травня займатися, а не зараз замислюватися....

Голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв відреагував на ситуацію із відсутністю тепла в місті. Свою думку він висловив у Фейсбуці.

Андрій Гордєєв зокрема написав: «Газ буде завтра, теплоносій через 3 дні, а потім місячний колапс через діряві мережі! І так кожного року! Бо ми чекаємо, що хтось їх має нові перекласти, а ні(((( Чуда не відбулося, бо ніхто й не пальцем не пошевелив! Це ж треба рік було попрацювати. І кожного року одне й теж... Херсонтеплоенерго працює і тепло подало. Проблема, як завжди, з державним підприємством, яке в боргу і якому теж винні. Але в нас крім газу (яке вирішиться завтра), проблема з мережами. Й ще місяць буде рвати півміста, бо зношеність офіційна 48%».





«…Потрібно модернізувати і реконструювати мережі. А взагалі - на приватизацію. Профіль обов`язково збережеться. І провести енергозаходи і забрати в генератора тепла мережі на баланс міста, прокласти нові. І теплопункти підігріву в кварталах, або кустах компактного споживання».

«Коли був нардепом, пробили кредитну лінію ЄБРР на реконструкцію. Близько 80 млн євро, але як тільки оголосили, що буде приватизація, програму призупинили. Чекають на нового власника потім продовжать. Підприємство перспективне і по-своєму унікальне. Губити його не можна».

Нагадаємо, що в Херсоні склалася катастрофічна ситуація з тим, що Херсонська ТЕЦ не подає тепло, в результаті чого в половині багатоквартирних будинків відсутнє тепло. Тепла немає в 20 школах, 21 дитячому садку, 10 лікувальних закладах, в 12 закладах культури.

Щойно в місті оголошено карантин у навчальних закладах до понеділка.

Також губернатор надав оцінку роботи міській владі: