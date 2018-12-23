Теперь в Херсоне агитируют уже за восемнадцать потенциальных кандидатов в Президенты - Опора

Наблюдатели "Опоры" подсчитали, что в Херсоне возросло количество предвыборных биг-бордов. К неформальной предвыборной агитации присоединились еще семь потенциальных кандидатов в Президенты. Это Сергей Каплин ("Партия простых людей"), Александр Вилкул (Оппозиционный блок), Юрий Бойко (Оппозиционная платформа "За жизнь"), Илья Кива (Социалистическая партия Украины), Дмитрий Добродомов ("Народный контроль"), Александр Соловьев ("Разумная сила") и Ольга Богомолец.

Об этом сообщила пресс-служба этой общественной организации.

По подсчетам наблюдателей, в тройке лидеров по количеству внешней рекламы остаются Андрей Садовой, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

Напомним, что в течение осени представители "Опоры" зафиксировали в Херсоне биг-борды одиннадцати потенциальных кандидатов (Петра Порошенка, Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценка, Андрея Садового, Сергея Таруты, Вадима Новинского, Олега Ляшка, ПРсения Яценюка, Евгения Мураева, Игоря Шевченка и Владимира Зеленского. Подробнее смотрите здесь.





Кроме наружной политической рекламы представители "Народного фронта", "Национального корпуса", "Основы", "Самопомощи" и Радикальной партии развернули и свои агитационные палатки, в которых раздаются листовки и партийные газеты.





Партийные агитаторы в период новогодних праздников традиционно активизировали и раздачи новогодних подарков.