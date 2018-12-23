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Теперь в Херсоне агитируют уже за восемнадцать потенциальных кандидатов в Президенты - Опора

Предвыборна агитация набирает обороты. Декабрь 2018 года 
Наблюдатели "Опоры" подсчитали, что в Херсоне возросло количество предвыборных биг-бордов. К неформальной предвыборной агитации присоединились еще семь потенциальных кандидатов в Президенты. Это Сергей Каплин ("Партия простых людей"), Александр Вилкул (Оппозиционный блок), Юрий Бойко (Оппозиционная платформа "За жизнь"), Илья Кива (Социалистическая партия Украины), Дмитрий Добродомов ("Народный контроль"), Александр Соловьев ("Разумная сила") и Ольга Богомолец.
Об этом сообщила пресс-служба этой общественной организации.
По подсчетам наблюдателей, в тройке лидеров по количеству внешней рекламы остаются Андрей Садовой, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.
Напомним, что в течение осени представители "Опоры" зафиксировали в Херсоне биг-борды одиннадцати потенциальных кандидатов (Петра Порошенка, Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценка, Андрея Садового, Сергея Таруты, Вадима Новинского, Олега Ляшка, ПРсения Яценюка, Евгения Мураева, Игоря Шевченка и Владимира Зеленского. Подробнее смотрите здесь.

Кроме наружной политической рекламы представители "Народного фронта", "Национального корпуса", "Основы", "Самопомощи" и Радикальной партии развернули и свои агитационные палатки, в которых раздаются листовки и партийные газеты. 

Партийные агитаторы в период новогодних праздников традиционно активизировали и раздачи новогодних подарков.
Предвыборна агитация набирает обороты. Декабрь 2018 года Предвыборна агитация набирает обороты. Декабрь 2018 года 

Предвыборна агитация набирает обороты. Декабрь 2018 года
Предвыборна агитация набирает обороты. Декабрь 2018 года


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