Виборчий фальстарт на Херсонщині: результати довготермінового спостереження ОПОРИ

Впродовж листопада-грудня політики розмістили в області зовнішню рекламу, проводили благодійні заходи, збільшили свою присутність в медіа-просторі. Про це розповіли представники ОПОРИ під час прес-конференції 26 грудня.

Як зазначила представниця Громадянської мережі ОПОРА в Херсонській області Анастасія Супрун, довготермінове спостереження, як і в попередні роки, області розпочалось до початку офіційного старту виборчого процесу.

«ОПОРА моніторить підготовчий процес, а також фіксує прояви та особливості дочасних передвиборчих кампаній потенційних кандидатів. Після офіційного оголошення початку виборів спостереженням будуть охоплені всі етапи виборчого процесу, включаючи підрахунок голосів та встановлення результатів волевиявлення. На сьогоднішній день ми фіксуємо дочасний початок виборчої кампанії, яка стає все більш масштабною та фінансово затратною, причому вона стосується не тільки президентських, але і парламентських виборів», - прокоментувала Анастасія Супрун на прес-конференції в Херсоні 26 грудня.

Результати спостереження свідчать про певну паралельність президентської та парламентської кампаній. Потенційні кандидати до парламенту, навіть маючі ті, або інші партійні мандати, максимально дистанціюються від прив`язки себе до політичних сил, обравши стратегію просування імені, а не партії. Більшість поточних активностей у контексті майбутніх виборів на посаду Президента сконцентровано в обласному центрі та великих містах, значно рідше публічні заходи відбуваються в районних центрах. Виключеннями стають здебільшого акції та благодійна діяльність потенційних кандидатів до Парламенту, які розгортають свої активності на теренах всієї області.

З кінця серпня по кінець грудня Херсонщину відвідали 12 потенційних кандидатів на пост Президента України: Олег Ляшко, Андрій Садовий, Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Олександр Шевченко, Роман Безсмертний, Анатолій Гриценко, Юрій Дерев’янко, Олександр Вілкул, Віктор Чумак, Дмитро Добродомов, Андрій Білецький.

Потенційні кандидати, які відвідували Херсонську область, у переважній більшості випадків організовували свої активності в обласному центрі, виключеннями стали Олег Ляшко, Роман Безсмертний та Дмитро Добродомов. Окрім представників ЗМІ, цільова аудиторія була доволі різною: прибічники потенційного кандидата, представники закладів охорони здоров'я, підприємств промисловості, курсанти, військовослужбовці, представники місцевого бізнесу, громадські діячі та активісти і т. д. Здебільшого потенційні кандидати у Президенти не збирали великі аудиторії та обмежували свої візити декількома зустрічами та ефірами. Заходи проходили як в форматі заздалегідь анонсованих зустрічей та зустрічей з трудовими колективами, так і в інших форматах – праймеріз, мітинг, дискусійна платформа, відвідування собачого притулку тощо.

Натомість можливі учасники парламентських перегонів були значно активніші – почастішали візити народних депутатів/потенційних кандидатів на території округів, збільшилась кількість благодійних акцій та програм.

Чотири партійні організації на Херсонщині провели в зазначений період благодійні заходи: обласна організація «Опозиційного блоку» (акція «Подаруй тепло ветерану»), обласна та районні організації Радикальної партії (фінансова та юридична допомога), Каланчацька районна організація БПП «Солідарність» (акція «Зробимо добру справу для дітей»), Скадовська районна організація БПП (акція «Допоможи воїну ООС»), Скадовська районна організація партії “Наш край” (соціальна ініціатива "Кузня добрих справ").

Лідерами з благодійної активності серед потенційних кандидатів в народні депутати є: депутати облради Ігор Колихаєв (БПП) - 31%, Юрій Рожков (БПП) - 27%, заступник голови ХОДА Євген Рищук (БПП) - 26%, перший заступник облради Василь Зеленчук («Батьківщина») - 16%.

За словами комунікаційниці ОПОРИ в Херсонській області Катерини Пономаренко, діяльність благодійних фондів не підпадає під дію виборчого законодавства, але є доволі поширеною схемою прихованого підкупу виборців. Виборча кампанія ще не розпочалася, проте діяльність благодійних фондів з чіткою прив’язкою до імені кандидата вже запущена, таким чином, можна прогнозувати, що фонд активно діятиме в межах виборчого процесу.

Експерти довготермінового спостереження за виборами ОПОРИ у Херсонській області також аналізували і формати дистанційної комунікації/агітації від можливих кандидатів з майбутніми виборцями.

Популярні формати охоплюють зовнішню рекламу, якув Херсоні розмістили 18 ймовірних майбутніх кандидатів на президентські вибори: Петро Порошенко («БПП «Солідарність»), Юлія Тимошенко (ВО «Батьківщина»), Анатолій Гриценко (Громадянська позиція), Андрій Садовий («Об’єднання «Самопоміч»), Сергій Тарута («Основа»), Вадим Новинський («Партія миру»), Олег Ляшко (Радикальна партія), Арсеній Яценюк («Народний фронт»), Євгеній Мураєв («Наші»), Ігор Шевченко, Володимир Зеленський (“Слуга народу”), Олександр Соловйов («Розумна сила»), Дмитро Добродомов («Народний контроль»), Сергій Каплін («Партія простих людей»), Олександр Вілкул («Опозиційний блок»), Юрій Бойко (Опозиційна платформа «За життя»), Ілля Ківа (Соціалістична партія України), Ольга Богомолець.

У містах Каховка та Нова Каховка спостерігачі ОПОРИ зафіксували зовнішню рекламу семи потенційних кандидатів в Президенти: Петра Порошенка, Юлії Тимошенко, Олександра Вілкула, Сергія Тарути, Євгенія Мураєва, Сергія Капліна, Вадима Новинського.

Що стосується потенційних кандидатів на парламентські вибори, упродовж листопада-грудня в Херсоні були зафіксовані білборди Юрія Рожкова, Євгена Рищука. У районах - Євгена Рищука (Олешки, Чаплинка), Павла Філіпчука (Каховка, Новотроїцьк, Чаплинка), Ігоря Колихаєва (Берислав).

Вулична прихована агітація, від дверей до дверей, поширення друкованих агітаційних матеріалів та організація заходів відбувається епізодично і здебільшого концентрується в обласному центрі, великих містах, вже менше – на рівні районних центрів.

У Херсоні зафіксовані намети партій «Народний фронт», «Національний корпус», «Основа», «Народний контроль», «Об’єднання «Самопоміч» та Радикальної партії. Біля наметів агітатори роздавали друковану продукцію з елементами агітації – газети, листівки.

Також спостерігачі ОПОРИ зафіксували декілька випадків «чорного піару» - в місті були облиті фарбою білборди лідера “Самопомочі” Андрія Садового, напередодні та після візиту Анатолія Гриценка в деяких місцях в Херсоні були розклеєні листівки на адресу політика з ознаками «чорного піару». Також в жовтні, напередодні приїзду Олександра Шевченка спостерігачі ОПОРИ зафіксували листівки з ознаками «чорного піару» на адресу партії «Укроп».

Окрім того, політичні сили намагаються активніше використовувати соціальні мережі для комунікації з громадянами.

За активністю в Facebook лідирує Радикальна партія (250 постів), «Батьківщина» (167 дописів) та «Самопоміч» (81 пост). Херсонський «Укроп» - 69 матеріалів, «Громадянська позиція» - 46, Блок Петра Порошенка «Солідарність» – 43, «Опозиційний блок» – 42, «Національний корпус» - 34, «Наш Край» – 9 матеріалів.

Окремо аналізувались друковані засоби масової інформації, що виходять у Херсонській області, щодо розміщення реклами та дочасної агітації. Як продемонстрували результати моніторингу, лідерами з розміщення матеріалів з ознаками замовності (“джинси”) у ЗМІ серед потенційних кандидатів в Президенти є Юлія Тимошенко (43%), Петро Порошенко (21%), Олег Ляшко (12%). Серед можливих кандидатів на вибори до Верховної Ради - Павло Філіпчук (40%), Сергій Хлань (14%), Ігор Колихаєв (14%).

«Жертвами» «чорного піару» у друкованих ЗМІ стали Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський. Проти Юлії Тимошенко було розміщено 3 хвилі негативних матеріалів щодо звинувачення у нелегальності статків («Офшорні ломбарди Тимошенко»), її начебто «добрих» стосунках/представництві інтересів Російської Федерації в Україні («Кремль посипає Тимошенко порошком», «Тимошенко дорівнює Путін», «Депутати підготували запитання до Тимошенко»). Щодо Володимира Зеленського зафіксовано 2 хвилі негативних матеріалів зі звинувачуваннями у зв’язках з олігархом Ігорем Коломойським («Слуга народу? Ні, маріонетка Коломойського», «Вова Зеленський - зоряний час Ігоря Коломойського»).

Як продемонстрували результати моніторингу публічних виступів, звітів, сайтів потенційних кандидатів/партій та соціальних мереж, активізується і використання бюджетного адміністративного ресурсу. Він полягає у декларуванні окремими партіями чи потенційними кандидатами залучених бюджетних коштів для розв’язання проблем населених пунктів області. За оцінкою ОПОРИ, даний тип належить до найнебезпечніших порушень стандартів виборчого процесу. Адже зловживання таким різновидом адміністративного ресурсу нерідко відбувається без порушень формально встановлених вимог законодавства, але несе руйнівні наслідки для конкурентності виборів.

Лідери по піару щодо залучення бюджетних ресурсів: народний депутат від 186-го округу Федір Негой (10 випадків), народний депутат по 182-му округу Олександр Співаковський (9 випадків), народні депутати Сергій Хлань (185-ий округ) та Іван Вінник (184-ий округ) – по 5 випадків. Серед депутатів обласної ради: Євген Рищук (4 випадки), Павло Філіпчук та народний депутат Юрій Одарченко (по 3 випадки).

«Фактично ми можемо констатувати, що потенційні кандидати на пост Президента України та народних депутатів вже розпочали агітаційну діяльність. Вона супроводжується достатньо інтенсивною активністю самих політичних лідерів, значними фінансовими витратами на зовнішню, медійну рекламу та формування організаційних структур. А це створює нерівні умови для інших кандидатів, які розпочнуть свою агітаційну діяльність відповідно до законодавства – після реєстрації», - підсумувала Анастасія Супрун.

За коментарями звертайтеся:

Максим Єлігулашвілі, координатор довготермінового спостереження Громадянської мережі ОПОРА в Херсонській області

тел.: 066 62 44077

Громадянська мережа ОПОРА в Херсонській області

email: oporakherson2015@gmail.com