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Херсонська єпархія Православної Церкви України висловилася щодо позиції Філарета

Лист Херсонської єпархії ПЦУ. Травень 2019 
Представники Херсонської єпархії Православної церкви направили Відкритого листа до Митрополита Київського та всієї України Православної Церкви України Єпіфанія. В листі керівники Єпархії підкреслили, що вважають Єпархію невід`ємною частиною ПЦУ та не розглядають жодних альтернативних варіантів. 
Друкуємо текст листа:

"Ваше Блаженство!

З цим зверненням ми, представники духовенства Херсонської єпархії, свідчимо свою беззаперечну сердечну шану і цілковиту підтримку Вам, як Предстоятелю нашої Церкви, і всім, хто нині разом з Вами розбудовує Помісну Православну Церкву України. Одночасно, свідчимо шану і вдячність нині почесному Патріарху Філарету, який за роки його предстоятельства в Українській Православній Церкві Київського Патріархату терпляче і невтомно працював для розбудови української церкви. Та найбільше вдячні йому за результат цих трудів, бо всі разом ми дожили до народження Православної Церкви України, що отримала свій канонічний Томос і свого законно обраного Предстоятеля - митрополита Єпіфанія. Для нас це Богом даний всім нам, православним в Україні, історичний шанс, який згаяти було б непрощеним гріхом.

Останні сумні новини про можливу ревізію обраного на об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року курсу на розбудову Православної Церкви України, змушують нас засвідчити наступне. Херсонська єпархія, раз і назавжди стала невід'ємною частиною Православної Церкви України і ми не розглядаємо іншої альтернативи, ніж разом зі своїм законно обраним і канонічно визнаним Вселенським православ'ям Предстоятелем, митрополитом Єпіфанієм, надалі розбудовувати Помісну Українську Православну Церкву у згоді з церковними канонами, волею Божою і волею нашого церковного люду".

Лист підписали архієпископ Даміан, секретар Херсонської єпархії ПЦУ Іоанн Замараєв, благочинний центрального округу ПЦУ Андрій Калита, настоятель Троїцького кафедрального собору Євген Сидоренко та прес-секретар Єпархії Віктор Кулигін.

Лист був оприлюднений на сторінці у Фейсбуці священника ПЦУ Сергія Чудиновича

Нагадаємо, що днями Почесний Патріарх ПЦУ Філарет заявив в інтерв'ю засобам масової інформації, що не вважає Українську православну церкву Київського патріархату ліквідованою й сподівається на її відновлення, як єдиної православної церкви в Україні. 
14 травня в Києві, у Владимирському соборі колишньої УПЦ КП Філарет планує зібрати всіх найбільш впливових священників Православної церкви України для обговорення ситуації у церковному питанні. 
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