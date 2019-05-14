Херсонська єпархія Православної Церкви України висловилася щодо позиції Філарета

Представники Херсонської єпархії Православної церкви направили Відкритого листа до Митрополита Київського та всієї України Православної Церкви України Єпіфанія. В листі керівники Єпархії підкреслили, що вважають Єпархію невід`ємною частиною ПЦУ та не розглядають жодних альтернативних варіантів.

Друкуємо текст листа:





"Ваше Блаженство!





З цим зверненням ми, представники духовенства Херсонської єпархії, свідчимо свою беззаперечну сердечну шану і цілковиту підтримку Вам, як Предстоятелю нашої Церкви, і всім, хто нині разом з Вами розбудовує Помісну Православну Церкву України. Одночасно, свідчимо шану і вдячність нині почесному Патріарху Філарету, який за роки його предстоятельства в Українській Православній Церкві Київського Патріархату терпляче і невтомно працював для розбудови української церкви. Та найбільше вдячні йому за результат цих трудів, бо всі разом ми дожили до народження Православної Церкви України, що отримала свій канонічний Томос і свого законно обраного Предстоятеля - митрополита Єпіфанія. Для нас це Богом даний всім нам, православним в Україні, історичний шанс, який згаяти було б непрощеним гріхом.





Останні сумні новини про можливу ревізію обраного на об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року курсу на розбудову Православної Церкви України, змушують нас засвідчити наступне. Херсонська єпархія, раз і назавжди стала невід'ємною частиною Православної Церкви України і ми не розглядаємо іншої альтернативи, ніж разом зі своїм законно обраним і канонічно визнаним Вселенським православ'ям Предстоятелем, митрополитом Єпіфанієм, надалі розбудовувати Помісну Українську Православну Церкву у згоді з церковними канонами, волею Божою і волею нашого церковного люду".





Лист підписали архієпископ Даміан, секретар Херсонської єпархії ПЦУ Іоанн Замараєв, благочинний центрального округу ПЦУ Андрій Калита, настоятель Троїцького кафедрального собору Євген Сидоренко та прес-секретар Єпархії Віктор Кулигін.





Нагадаємо, що днями Почесний Патріарх ПЦУ Філарет заявив в інтерв'ю засобам масової інформації, що не вважає Українську православну церкву Київського патріархату ліквідованою й сподівається на її відновлення, як єдиної православної церкви в Україні.

14 травня в Києві, у Владимирському соборі колишньої УПЦ КП Філарет планує зібрати всіх найбільш впливових священників Православної церкви України для обговорення ситуації у церковному питанні.

Лист був оприлюднений на сторінці у Фейсбуці священника ПЦУ Сергія Чудиновича